Världens läckraste pooler

Insprängd i tropisk regnskog, nedsänkt i havet eller på en bergstopp i Alperna – vi listar världens tio drömmigaste hotellpooler.

Alila ubud, Bali.

Alila ubud, Bali

1. Oas i regnskogen

Bortanför risfält och tempel, strax norr om Ayungfloden, ligger en stillsam oas. Den smaragdgröna oändlighetspoolen på ekohotellet Alila Ubud breder ut sig i den dimmiga regnskogen och skapar en illusion av att vara ett med naturen. Runtomkring blandas modern arkitektur med traditionell design i stillsamma trädgårdar, spaavdelningar och soldäck med stenplattor. Checka in på hotellet för tillgång till poolen morgon som kväll. För dig som endast har vägarna förbi är afternoon tea på soldäcket ett utmärkt alternativ. Men se till att boka i förväg.

Dubbelrum från 1 600 kr/natt. Eller boka bara en stund vid poolen med afternoon tea för 250 kr. alilahotels.com/ubud

2. I Alpernas tomrum

Njut av tyngdlöshet och tystnad när du simmar i saltvattenpoolen på boutiquehotellet Miramonti, högt upp bland alptopparna i italienska Sydtyrolen. Panoramavyn över byn Merano i nordöstra Italien är bedövande vacker. Inte minst för att du befinner dig på 1 200 meters höjd i en 32-gradig pool fylld av saltvatten. Perfekt efter en lång dags vandring i bergen!

Dubbelrum från 3 100 kr/natt. hotel-miramonti.com

Tierra Atacama, Chile

3. Stjärnskådning från poolen

I Chiles nordligaste öken väntar en kristallklar stjärnhimmel, vidsträckta sanddyner och Sydamerikas vackrast belägna pool på hotell Tierra Atacama. Att framåt kvällen sjunka ner i det ljumma vattnet, beundra solnedgången vid vulkanen Licancabur och sippa på en pisco sour är beroendeframkallande. Tyvärr är det svindyrt. Men om du ändå slår på stort, missa inte hotellets vulkan- och ökenörtbehandlingar.

27 000 kr för två nätter för två personer, allt inkluderat. tierrahotels.com/atacama

1 Hotel, USA

4. Nykomling i New York

Högsommar i New York. Klibbigt, tryckande, nästan outhärdligt. Här finns svalkan. Brooklyns hippaste takpool ligger på det nyöppnade 1 Hotel vid Brooklyn Bridge. Den oslagbara vyn från södra Manhattans skyskrapor till Frihetsgudinnan på Liberty Island är svårslagen. Checka in för daglig access eller titta förbi framåt helgen, då alla är välkomna till taket, för New Yorks skönaste poolfester. Kom tidigt och stanna till solnedgången. Missa inte guacamolen och de kryddstarka nachochipsen.

Från 3 200 kr/natt för ett dubbelrum med tillgång till poolen. Öppet för gäster, obs endast vuxna, på helger 13–18 för 875 kr. 1hotels.com/brooklyn-bridge

Reethi Rah, Maldiverna

5. Pool i paradiset

Pool är kanske inte första prioritet vid en resa till vita stränder och turkost vatten i Maldiverna. Men när man sjunker ner i evighetspoolen på hotellet Reethi Rah och blickar ut över Indiska oceanen känns det helt okej. Tröttnar du på att simma i den 30 meter långa poolen finns det 12 stränder och ytterligare 40 skimrande pooler att utforska på hotellets egen ö i norra Male-atollen.

Dubbelrum från 14 000 kr/natt. oneandonlyresorts.com/one-and-only-reethi-rah-maldives

Albatroz hotel, Madeira

6. Pool vs hav

En smal trappa leder nerför en klippig kust till ett brusande hav och Madeiras läckraste pool. Som en förlängd arm av berget har hotellet Albatroz Beach and Yacht Club på Madeiras östkust skapat två naturliga saltvattenbassänger, nedsänkta i havet. För dig som önskar en paus från badandet finns öns mest spektakulära golfbana runt hörnet.

Dubbelrum från 1 400 kr/natt. Som besökare betalar du 200 kr/dag för att använda poolen. albatrozhotel.com

Villa Honegg, Schweiz

7. Panoramavy över Alperna

Sjunk ner i den 34-gradiga evighets-poolen med utsikt över de schweiziska alptopparna och Luzernsjön. På en klippavsats på Mount Burgenstock ligger Villa Honegg – ett välkänt hotell, kanske främst tack vare sin evighetspool som blivit en viral succé. Ta den slingriga vägen uppför bergen för modern lyx och en blöt helg.

Dubbelrum från 5 500 kr/natt. Dagsbesökare kan betala 800 kr för 4 timmars entré med tillgång till bastu, spa, pool, gym etc. villa-honegg.ch

Porto Montenegro Yachtclub, Montenegro

8. Prisad medelhavsklubb

Porto Montenegro Yacht Club Pool är prisad som en av världens finaste klubbar. En läcker utomhusarena för den som är ute efter action och träning i kombination med avkoppling, sol och bad. Den 64 meter långa evighetspoolen vid Montenegros nordliga kust skryter med en jättelik skulptur föreställande en tavelram mitt i poolen. Solbäddar för 188 personer, ombytesrum och poolmenyer. Öppen för både gäster och medlemmar.

Entré 460 kr. Öppet alla dagar i veckan. pmyc.portomontenegro.com/yacht-club-pool.

Icebergs, Australien

9. Australiens äldsta vinter-simklubb

Att sluka några längder i poolen på Bondi Icebergs är ett måste för den nostalgiska simmaren. Den 50 meter långa saltvattenpoolen på Bondi Beach i Australien grundades 1929 av ett gäng lokala livräddare som ville hålla konditionen under vintermånaderna. Idag är den havsnära poolen ett historiskt landmärke på Bondi Beach och lockar milslukande stammisar såväl som sol- och badtörstande dagsbesökare. Förbered dig på oförutsägbara vågstänk om du simmar nära kanten.

Entré 50 kr/vuxen 30kr/barn inklusive entré till bastu. icebergs.com.au

Foto: astridsinai – stock.adobe.com

Atlantis Paradise Island, Bahamas

10. Äventyrspool för den vågade

Söker du en adrenalinkick ska du skriva upp poolen Leap of Faith i temaparken Aquaventure på Bahamas. Den 18 meter långa och näst intill vertikala rutschkanan går från ett ikoniskt mayatempel genom en genomskinlig tunnel nedsänkt i en hajfylld pool. Runtomkring breder den 570 000 kvadratmeter stora vattenvärlden ut sig likt en frodig regnskogsoas. 11 pooler, milsvidder av vita stränder och rutschkanor du bara kan drömma om.

Entré till Aquaventure water park från 1 300kr för vuxna eller från 850 kr för barn. atlantisbahamas.com