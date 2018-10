Video: Besök på världens femte största kryssningsfartyg

I början av september lade det gigantiska kryssningsfartyget MSC Meraviglia till i svenskt vatten. Fartyget är 315 meter långt och 65 meter högt – vilket gör det till det femte största i världen. Vagabond var på plats för fartygsinspektion.

På grund av sin storlek kunde fartyget inte lägga till i Stockholms hamn, utan fick istället ankra i Nynäshamn. Och för att komma på och av båten fick passagerarna åka ut med tenderbåtar.

Väl ombord finns här plats för 5 700 passagerare, och 2 000 personer i personalen. Skeppet invigdes 2017 i juni och är ett av de modernaste – och mest påkostade – i sitt slag. Här finns Swarovskipyntade trappor, en aquapark med tre rutschkanor, flera pooler, ett kasino och till och med en bowlinghall.

Det finns 12 stycken restauranger, barer och caféer. I den största baren hålls regelbundna shower av Cirque du Soleil och passagerare kan även roa sig på kasinot. Och just det, all glass och choklad görs ombord. Det finns till och med en person som gör färsk mozzarella på plats. Kort och gott: En flytande nöjespark.

Det allra största kryssningsfartyget – Symphony of the Seas – är dock snäppet värre och stoltserar med en längd på 362. Även systerskeppet Harmony of the Seas är lika långt, däremot är det föregående skeppet något tyngre.

Efter sitt besök i Nynäshamn satte Meraviglia riktning mot Sankt Petersburg. I sommar fortsätter hon färden i Medelhavet.