7 kopior av städer – som inte alls ligger där du tror

Det sägs ju att imitation är en av de högsta formerna av smicker. De här sju städerna har alla något gemensamt – de är byggda för att efterlikna en annan. Kan du skilja kopian från originalet?

En bit av Toscana i Thailand. Foto: Kitchakron Sonnoy via Getty Images.

Det finns ett Parthenon i Nashville, en frihetsgudinna i Tokyo och ett Colosseum i Macau. Och sedan finns det ett tiotal byggnader runt om i världen som är nästan identiska eller snarlika Taj Mahal.

Här är ytterligare sju platser runt om i världen där du kommer tro att du ser dubbelt.

1. Santorini Park Cha-Am, Thailand

Nej de här vitmålade husen och kullerstensgatorna ligger inte alls i Grekland. Men Santorini Park i Cha-Am, en dryg halvtimme från Hua Hin har ändå lyckats fånga essensen av grekisk ö-charm relativt bra. Här finns blåmålade fönsterkarmar, kullerstensgränder, vitmålade sockerbitshus, väderkvarnar och blomstrande bougainvilleor.

Saknas gör dock de böljande stränderna, de solbadande katterna och vackra vyerna över Medelhavet. Istället omges parken av en motorväg och parkeringsplatser. Och istället för mysiga tavernor och olivlundar finns här en vattenpark, temarestauranger och karuseller.

Foto: Santorini Park Cha-Am

Foto: Santorini Park Cha-Am

2. Florentia Village, Kina

Nej, bilderna nedan kommer inte alls från broarnas och kanalernas stad i Italien. I själva verket tittar du på en gigantisk outletgalleria i Tianjin, strax söder om Peking. I Florentia Village kan besökare shoppa bland över 200 lyxmärken som Prada, Versace och Kenzo och njuta av omgivningarna. Förutom Venedigs kanaler och gondoler har shoppingcentret hämtat inspiration från Porta San Giacomo i Bergamo, Castello di Castagneto i Toscana, Florens berömda bågar och Colosseum. Här finns till och med en kopia av Rialtobron.

Ytterligare ett exempel på en kopia av Venedig går att finna i den kinesiska staden Dalian som har ett kvarter med europeisk arkitektur och ett 5 kilometer långt nätverk med kanaler.

Foto: Florentia Village

Foto: Florentia Village

3. Tiangducheng, Kina

Ja, som ni säkert gissat vid det här laget: Inte Paris. Tiangducheng söder om Shanghai började byggas 2007 och är tänkt att efterlikna den franska staden. Mycket är likt, i alla fall på ytan. Här finns tjusiga bostadskvarter, en kopia inspirerad av den välkända hästfontänen vid slottet Versailles och ett eget Eiffeltorn – som däremot endast sträcker sig en tredjedel i höjd jämfört med originalet. Tiangducheng har plats för 10 000 invånare, en kapacitet som knappt fylls upp till en femtedel, något som har gjort att staden ofta kallas för spökstad.

Foto: Guillaume Payen/LightRocket via Getty Images

Foto: Istock

4. Ba Na Hills, Vietnam

En fransk bergsby omgiven av djungel. Det väntar besökare till turistattraktionen Ba Na Hills. Byn är belägen på 1 400 meters höjd över havet och stod klar 2015. Vägen hit går med en 45 minuters kabinbanefärd från Da Nang, i centrala Vietnam. Förutom den franska byn, som är komplett med en gotisk katedral lavendelfält, porlande fontäner och rustika små hus med dubbla fönsterluckor i trä finns här även ett vaxmuseum och bergochdalbana.

Foto: Istock

Foto: Istock

5. North European New Town, Kina

Kina är inte bara duktiga på att producera piratkopior, utan har även en fallenhet för att bygga kloner av europeiska städer. Detta exemplar med starka skandinaviska influenser ligger drygt två mil utanför Shanghai och har byggts med svenska Sigtuna som modell. Inte bara husen tar efter den svenska småstadcharmen, utan man har även byggt en konstgjord variant av Mälaren.

Staden är en del av det påkostade urbana projektet "One City, Nine Towns" då totalt sex nya städer byggdes utanför Shanghai i början av 2000-talet, samtliga med en karaktäristisk stil lånad från Europa. Förutom en svensk stad finns till exempel även en tysk, en engelsk och en holländsk stad. Även Japan har en kopia av en svensk stad, något Vagabond tidigare skrivit om.

Precis som Tiangducheng, beskrivs North European New Town, eller Luodian New Town, som den också kallas, dock som en spökstad, i likhet med övriga städerna i Nine Towns-projektet.

China Fotos via Getty Images.

China Fotos via Getty Images.

6. Huis Ten Bosch, Japan

Vad har väderkvarnar och hotell som betjänas av robotdinosaurier gemensamt? De båda går att hitta i eller i anslutning till temaparken Huis Ten Bosch i japanska Sasebo på ön Kyushu. Den stora nöjesparken med holländskt tema har en uppsjö av attraktioner som vid första anblick verkar sakna logik, men som blir vettiga när man förstår Sasebos historia.

Sasebo tillhör prefekturen Nagasaki, som mellan mitten av 1600-talet och fram till 1850-talet var Japans enda öppning mot omvärlden och således besöktes frekvent av bland annat nederländska handelsmän. Robotarna då? Kyushus universitet är världsledande inom robotteknik.

Paolo Negri via Getty Images.

Foto: Istock

7. Palio Khao Yai – Thailand

Lite mer än en timme från Bangkok och omgiven av mjölkgårdar och fält med vinrankor ligger denna charmiga lilla by som ser ut att vara hit-teleporterad från den toscanska landsbygden. Här finns italienska restauranger, butiker och små torg kompletta med uteserveringar och fontäner. I anslutning till byn ligger även nationalparken Khao Yai, där sambarhjortar, gibbonapor, kungsfiskare och elefanter strövar fritt. Flera vattenfall, källor som man kan bada i och ett konstmuseum finns också i området. En udda, men rolig, dagsutflykt från Bangkok.

Mytruestory Photography via Getty Images.