Miniguide: Diu, Indien

Den före detta portugisiska kolonin Diu ligger utanför delstaten Gujarat i nordvästra Indien. Tack vare sina liberala alkoholregler är Diu känd som en party-ö.

500 år gamla murar. Portugiserna byggde Diu Fort redan 1535. Foto: Anders Kristensson

Resa dit

Direktflyg med Air India från Stockholm och Köpenhamn till New Delhi för från drygt 3 000 kr t/r. Från Delhi tar du tåget Porbandar Express till Rajkot och sedan vidare med Somnath Express till Una, som ligger på fastlandet fem kilometer från bron till Diu. Köp tågbiljetter på International Tourist Bureau på New Delhi Railway station, eller boka i förväg på irctc.co.in (kräver en lite krånglig registrering) eller hos Indcenresor (indcen.se) som är svensk återförsäljare av Indian Railways. Eller flyg via Istanbul till Mumbai med Turkish Airlines. Från Mumbai har Air India en daglig direktflygning till Diu.

Bästa restaurangen

O'Coqueiro, på Firangiwala Road nära Diu Museum, påminner om en hippierestaurang i Goa med bord utställda i en trädgård. Mannen som driver restaurangen kommer från delstaten Uttarakhand i Himalaya och är en mästare på grillad fisk och räkor. Hans frukostomelett med lök, tomat och champinjoner är också en njutning.

Pomfret heter en av Arabiska havets populäraste fiskar. Grillas och äts med lime.

Bästa pensionatet

Herança Goesa, som ligger bakom Diu Museum i en tvärgränd till Hospital Road, är ett mysigt pensionat som drivs av en portugisisktalande familj från Goa. Rummen kostar 100 kronor per natt och får du ett rum på ovanvåningen kan du räkna med fin utsikt över husen och palmerna i omgivningen.

Bästa stranden

Chakratirth Beach är enkel att komma till. Ligger endast en kilometer från stadsmuren och är lugn och skön. På kullen bredvid ligger Sunset Point, bästa stället att kolla in den magiska solnedgången.