Packa hållbart – 8 snälla reseprylar

Komposterbar regnjacka, snören av plastflaskor eller träningsskor i trä. Vi listar prylarna som du med gott samvete tar med dig på resan.

1. Vardaglig

Shwood tillverkar glasögon, kepsar och nyckelhållare med en grundtanke att ta tillvara på naturen. Resultatet är ekologiska produkter av trä, läder och bomull. Camp Hat kostar 260 kr.

2. Hipp

Midjeväska i ekologisk bomull och vegetabiliskt läder. Vid slitage kan du lämna in väskan i butiken på Swedenborgsgatan i Stockholm för lagning, reparation eller återvinning. 595 kr.

3. Laddad

Med Biolite solarpanel 5+ på resan kan du ladda mobil, kamera och annan elektronik med solens energi. Finns på outdoorexperten.se för 945 kr.

4. Allt-i-ett

Ekologiska duschkrämer i återvinningsbara flaskor. Kombinationen schampo, tvål och ansiktstvätt gör att du dessutom sparar vatten. meantsimply.com 270 kr/styck.

5. Nedbrytbar

Tretorn Bio Plant Jacket är framtagen för att likna naturens eget kretslopp. Vindjackan är därför helt nedbrytbar. Finns i grönt och blått på Naturkompaniet. 1 599 kr.

6. Naturliga

Löparskorna Tree runners från Allbirds är lätta, mjuka och tillverkade av träfibrer och med snören av plastflaskor. 840 kr.

7. Återvunnen

Parley for the oceans har tillsammans med Adidas skapat en slitstark ryggsäck gjord på återvunnet avfall som samlats in på stränder. 1 699 kr.

8. Flergångskopp

De mönstrade kopparna från ecofffeecup.eco är tillverkade av naturligt, återvinningsbart bambufiber och uppmanar konsumenterna att slopa engångsbruket. 130 kr.