Stort intresse för Vagabonds tågresedag på Centralen

Klimatoro och interrailnostalgi fick tusentals tågsugna resenärer att bege sig till Vagabonds tågresedag på Centralen i Stockholm. Se filmen som sammanfattar dagen här.

Tågsemesterresor i Europa lockar och engagerar många svenskar. Kanske framförallt på grund av att vi senaste åren blivit mer medvetna om effekterna av flygets koldioxidutsläpp på klimatuppvärmningen. Men också för att många vill resa långsammare, spontanare och upptäcka hur världen hänger samman mellan plats A och B, som man ju missar när man dimper ner från skyn.

Se filmen från Centralen:

Det ökande tågintresset märktes när Vagabond fredagen 7 december arrangerade en heldag i stora hallen på Centralen i Stockholm om tågsemester. Tusentals människor passade på att komma förbi mellan klockan sju på morgonen och sju på kvällen för att få ett gratisexemplar av Vagabonds pinfärska tågresetidning, diskutera tågsemesterplaner och ställa kluriga frågor om allt från resevaluta och reselitteratur till tågbiljettbokningar och vackra järnvägssträckor.

Mellan Centralens högtalarutrop för tågavgångar vimlade folk i montern, hungriga på tågsemesterinspiration.

Vagabonds specialtidning om tågresande.

På plats att svara på frågor fanns förutom Vagabonds redaktörer och marknadschef även våra samarbetspartners EuropaRunt.se, Interrail.se, Tågbokningen.se, Grand Tours, Snälltåget, Storytel och Forex Bank.

Bland alla tågkunniga människor i tågresemontern fanns också Susanna Elfors med flera från Tågsemester.nu och Facegruppen med samma namn samt Ivar Karlsson från Centralens Resebutik i Kalmar, som förmodligen är Sveriges kunnigaste bokare av europeiska tåg.

Även flera stora medier var på plats, bland annat Dagens Nyheters klimatreporter och ett filmteam från SVT:s Kulturnyheter (inslaget sändes i SVT onsdag 12 december – titta här, 8 min och 50 sek in i sändningen). Och så kom Magnus Carlson förbi och pratade tåg. Hans sommarprat i Sveriges Radio P1 3 augusti handlade helt och hållet om klimatkrisen. Nu är han aktuell med sitt band Weeping Willows kritikerrosade vintershow Christmas Time Has Come Tour.

Och hur tar du dig runt på turnén? frågade Vagabond.

– Alltid med tåg. Det är ju självklart, svarade Magnus Carlsson, och hastade iväg till det tåg som skulle ta honom till nästa uppträdande.

Samma dag som tågevenemanget på centralen skrev tidningarna om en ny rapport från Chalmers som visar att det totala utsläppet från svenskarnas flygresor har ökat med 47 procent sedan 1990-talet. Idag släpper flygresorna ut 10 miljoner ton koldioxid varje år. Utrikesresandet stod för majoriteten av utsläppen. Det gjorde att Vagabonds redaktör fick hasta från Centralen till Studio Ett i Sveriges Radios P1, ca 7 min in i sändningen, samma eftermiddag för att diskutera vad vi kan göra åt våra resvanor för att minimera våra utsläpp. Svaret var ju uppenbart: åka mera tåg.