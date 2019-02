13 klassiska filmer som utspelar sig i tågmiljö

Många klassiska filmer och böcker utspelar sig i tågmiljö. Här listar vi några av våra favoritfilmer!

Foto: Carol Yepes/Getty Images

1. Tåget ankommer till Ciotats station – från 1895

Filmhistorien började med ett tåg, närmare bestämt en 49 sekunder lång film av Auguste och Louis Lumière som visade på Grand Café i Paris 1895. Biopubliken sägs ha rest sig i panik när loket på filmduken rusade emot dem.

2. Så går det till i krig – från 1926

Stumfilm av och med komikergeniet Buster Keaton. Amerikanska inbördeskriget pågår för fullt och Buster Keatons karaktär, lokföraren Johnnie Gray, jagar ett tåg som stulits av nordstatsspioner. Tåget dras av ångloket han är kär i och ombord finns flickan som han också är kär i.

3. Kort möte – från 1945

David Leans film om hemmafrun Laura som blir i kär i Alec på en järnvägsstation. Praktiskt taget hela filmen utspelas på stationen, perrongen och i tågkupéer. Sensmoral: på en tågstation utmanas det förutbestämda småborgerliga livet av nya signaler som utmanar hierarkier som äktenskapet och uppmuntrar till äventyr.

4. Främlingar på tåg – från 1951

Alfred Hitchcocks filmatisering av Patricia Highsmiths debutroman om två främlingar som möts på ett tåg och snart är djupt insnärjda i ett mordiskt drama fyllt av mörk energi.

5. I sista minuten – från 1959

Reklammannen Roger Thornhill råkar ut för ett minst sagt olyckligt missförstånd. Han blir jagad kors och tvärs över USA, av både polis och ett gäng hänsynslösa mördare som är övertygade om att han är en FBI-agent vid namn George Kaplan. Cary Grant och Eva Marie Saint är härliga att skåda i huvudrollerna.

6. Agent 007 ser rött – från 1963

James Bond gör upp med den ondskefulla organisationen Spectre i en kapplöpning för att få tag i ryssarnas chiffermaskin, Lektor. För att knipa Lektor träffar Bond den vackra ryskan Tatiana Romanova som ska hjälpa honom i Istanbul. Många Bond-filmer har haft tågscener, men den här är nog den allra bästa.

7. The Train – från 1964

John Frankenheimers film, med Burt Lancaster i huvudrollen, om nazister som försöker frakta franska konstskatter på ett tåg från Paris till Tyskland. Men franska motståndsrörelsen gör allt för att stoppa tjuveriet.

8. The Taking of Pelham 1 2 3 – från 1974

Thriller om några hatt- och trenchcoatklädda män som kapar ett tunnelbanetåg i New York. I en scen skenar tåget och undergången verkar vara nära. Platsar därför in i genren "skenande tåg på film" som ytterst gestaltar människans begränsade förmåga att bestämma det förutbestämda ödet.

9. Runaway Train – från 1985

Två fångar rymmer från högsäkerhetsfängelset Stonehaven i Alaska. De jagas av den sadistiske vaktchefen Ranken som snart är dem på spåren. Rymlingarna tar sig ombord på ett tåg, men när bromsarna förstörs dånar tåget fram mot utplåning genom det iskalla Alaska.

10. Polarexpressen – från 2004

Animerad familjefilm om ung pojke i 1950-talets USA som börjar tvivla på jultomtens existens. På julafton kommer en tågkonduktör och erbjuder honom en resa till Nordpolen med Polarexpressen för att hälsa på jultomten. Pojken hoppar ombord och får uppleva en fartfylld tur genom farliga tunnlar, farligt branta backar och en issjö.

11. Darjeeling Limited – från 2007

Regissören Wes Andersons skruvade, lätt absurda komedi om tre amerikanska bröder som efter pappans död söker efter sin försvunna hippiemamma i Indien. Och de tar sig praktiskt taget hela tiden fram med tåg. Filmens mest absurda replikskifte: "The train is lost. What does he say? He says the train is lost. How could it be lost? It is on rail."

12. Sin nombre – från 2009

En ung tjej från Honduras, har en önskan att komma till USA med sin far och farbror. Hon ger sig iväg med tåg genom den latinamerikanska landsbygden. På vägen möter hon en tonårig mexikansk gängmedlem, El Casper, som försöker komma ifrån sitt våldsamma förflutna.

13. Snowpiercer – från 2013

Sydkoreansk-fransk science fiction-film, regisserad av Joon-ho Bong, om tåget som rymmer resten av mänskligheten efter klimatkatastrofen och där den som kontrollerar loket styr hela världen.