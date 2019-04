Matig krogguide från New York

I matmetropolen New York trängs all världens kök – från kinesiska gatukök till hippa kvartershak och tjusiga stjärnkrogar. Boken New York för foodisar är författaren och Vagabondmedarbetaren Martin Gelins personliga guide till stadens bästa mat. Här listar han sina fem krogfavoriter.

Foto: Getty Images

1. Abuqir

Denna ödmjuka och faktiskt absurt prisvärda egyptiska institution är ett tempel för fisk och skaldjur och en av mina absoluta favoritrestauranger i Queens. Du kliver fram till disken och pekar själv ut precis vad du vill ha. Det är ingen dum idé att välja åtminstone ett dussin räkor, som de slänger på elden i ett ögonblick och sedan svalkar i citron, krossad svartpeppar och spiskummin.

24-19 Steinway St, Astoria, Queens

2. Via Carota

Rita Sodi och Jody Williams driver några av New Yorks trevligaste restauranger. Här har de skapat en perfekt italiensk kvarterskrog, döpt efter en idyllisk trädkantad gata i utkanten av Florens, där Sodi växte upp. Här finns även en vacker bar, där du gärna beställer en negroni en het sommarkväll och ett par frasiga, fylliga bollar arancini.

51 Grove St, Manhattan

3. Ugly Baby

Kocken Sirichai Sreparplarn lagar mat som spänner över hela Thailand, Laos och Vietnam, men som sällan påminner om något annat som går att äta i New York. Jag gillar framför allt fisk- och skaldjursrätter som khoong muk kai kem, räkor och bläckfisk som rullats i saltad äggula och sauteras i chili.

407 Smith St, Brooklyn

4. The Grill

Lokalen är ett av Mies van der Rohe och Philip Johnsons moderna mästerverk och rymde i många decennier Four Seasons berömda lunchrestaurang. Nu uppdaterad av de tre slynglarna bakom italienska downtownkrogar som Carbone. Det kunde ha blivit katastrof, men i stället blev det en omedelbar modern klassiker, en restaurang som faktiskt inte skulle kunna finnas någon annanstans i världen. Du vill förmodligen beställa något som flamberas på vagnen bredvid dig.

99 E 52nd Street, Manhattan

5. Szechuan Mountain House

I många år var den som ville äta högklassig sichuanmat tvungen att ta tåget till Flushing i Queens. Szechuan Mountain House är därmed oerhört välkommet på Manhattan. Det var länge en av Flushings allra bästa sichuanrestauranger för fenomenala dandan-nudlar, chongqing spicy chicken och wontons i kryddstark chiliolja.

23 St Marks Pl, Manhattan