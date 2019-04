Redaktionens favoriter: Szimpla Kert

Vagabonds reporter Karin Wallén tipsar om barhäng i Budapest.

Szimpla Kert – en av de större ruinbarerna i de judiska kvarteren.

Ruinbarer, romkocsma, kallas de – barerna som gett nytt liv åt gamla, nedgångna byggnader i Budapest. Här stiger stämningen i takt med att dygnets timmar lider mot natt, och ibland bjuds det även på livemusik.

Szimpla Kert är en av de större ruinbarerna i de judiska kvarteren, och består egentligen av ett gäng olika barer och restauranger, inrymda i samma byggnad. Här kan du dyka in i dunkla rum med psykedeliska lampor, dra in röken från sötdoftande vattenpipor, eller slå dig ner i en cocktailbar och ta en "Szimpla Cooler" med blicken flackande mellan alla udda föremål som hängts upp i den kreativa kitschens namn. Längst in ligger en innergård där takfönstren släpper igenom ljus så länge solen skiner. Här hålls varje söndag en marknad med mathantverk från bygden i form av ost, grönsaker, honung och kött från det ungerska ullsvinet mangalica.

Kazinczy utca 14. Läs mer här.