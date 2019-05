Tusentals tävlar i att lifta genom Europa

Det finns mängder av organiserade liftartävlingar världen över, inte minst i Europa. Här kommer ett axplock av olika tävlingar.

Det liftas en hel del i Europa. Foto:Getty Images

Finland

Hitchball 4000 hålls varje år i juni och arrangeras av finska HitchPro. Deltagarna har en vecka på sig att lifta runt i Europa och det vinnande laget, som lyckas komma tillbaka till Helsingfors på utsatt tid, utses efter hur många kilometer de lyckats lifta samt den mest avlägsna destinationen de lyckats ta sig till.

Tyskland

Här finns enormt många liftartävlingar, men många är okända för utomstående eftersom skolor och grupper inte gör officiell reklam för dem. German Hitchhiking Championship anordnas av Abgefahren e.V. som även driver webbsidan Hitchwiki. På German Hitchhiking Championship möts alla tävlande, som brukar vara mellan 80-100 personer, någonstans i Tyskland och vid starten får de tävlande reda på vart de ska (brukar vara 400-600 km bort) – först dit vinner.

Nederländerna

Tävligen Duimenrace sträcker sig bara över en dag och går ut på att komma först runt insjön IJsselmeer. Men det finns även flera okända tävlingar anordnade av studentföreningar på olika universitet. Dessa går ofta ut på att de tävlande tar sig till en viss destination samtidigt som de svarar på frågor och klarar av uppdrag på vägen.

Storbritannien

Bummit är en välgörenhetstävling som, sedan 2003, drivs av studenter vid University of Sheffield. På vägen till slutdestinationen samlar studenterna in pengar som skänks till lokala organisationer. Skolan anordnar även Rat Race då studenterna liftar till Manchester över dagen. Väl där ska man avklara uppgifter och samla in pengar till välgörenhet.

Polen

Autostoprace anordnas varje år av studenter från Wrocław University of Economics. Starten går från campuset i Wrocław och går till ett annat europeiskt land. Den första tävlingen gick till den kroatiska staden Pula. Sen den första tävlingen 2009 har tävlingarna gått till bland annat Barcelona, Dubrovn och Rom. Väl över mållinjen väntar camping, mat och fest för alla som tävlat. Det brukar vara omkring 1000 personer som deltar.

Europas studenter tävlar i att lifta. Foto: Getty Images

Tips för dig som vill lifta

Vem ska du lifta med?

Vid vägkanten kan du inte själv välja vem som stannar. Därför är det bra att lifta vid bensinstationer och andra platser där folk redan stannat. Då kan du själv välja ut personer som ser tillförlitliga ut. Det viktiga med lastbilsliftar är att fråga när de kommer fram, för ofta tar det dubbelt så lång tid.

Hur kollar du om personen verkar tillförlitlig?

Är bilisten i gott skick? Ser personen ut att vara påverkad eller illa tilltygad? Ett öppet och avslappnat kroppsspråk samt schysst ögonkontakt är viktigt. Ställ några frågor innan du kliver in i bilen. Vart ska du, var kan du släppa av mig, finns det någon bra plats att lifta ifrån där och får ryggsäcken plats? Hur och vad personen svarar berättar mycket om den själv.

Tacka nej!

I en situation då man inte känner sig helt säker är det viktigt att inte ha skuldkänslor för att bilisten stannat, utan tacka nej och gå bort från bilen. Och man kan alltid dra till med en ursäkt som:

– Förlåt, men jag har lovat mig själv/mamma att bara lifta med äldre damer. Men tack ändå!

När ska du lifta?

När du har tid och en plan. Det är A och O! Börja med att kolla hur du tar dig till nästa destination, vilka vägar finns och hur lång tid kan det ta. Gå upp tidigt på morgonen för att ta dig till startplatsen och planera att vara framme innan solen går ner. Lifta inte under press eftersom detta kan påverka ditt omdöme av personer som stannar.

Var kan du lifta?

Praktiskt taget i hela världen, men det är såklart subjektivt vart man känner sig bekväm och säker. I vissa länder är det förbjudet att lifta – kolla därför alltid olika länders lagar och regler. Motorvägar är överlag en dålig plats att lifta på eftersom du kan bli en trafikfara och chansen att bli upplockad är liten.