Här är paketresan som tar dig jorden runt med tåg

Ett varv runt planeten. På nittiotalet var det poppis med flygbiljetter som tog dig jorden runt. Nu kommer jordenruntbiljetten där större delen av resan sker med tåg.

I Kina åker man tåg till Peking, Xian och Hongkong. Foto: Getty Images.

Det är brittiska tågresebyrån Railbookers som har lanserat en ny resa som tar dig jorden runt med tåg. Men någon sträcka görs med färja och tre delresor med flyg, nämligen Hongkong–Perth, Sydney–Los Angeles och New York–London.

I Australien åker du med Indian Pacific-tåget från Perth till Sydney. Foto: Getty Images

Men tågresorna dominerar. Och de resor på räls som ingår är många och långa, eller vad sägs om Moskva–Ulan Bator (Mongoliet), Ulan Bator–Peking, Peking–Hongkong, Perth–Sydney, Los Angeles–Grand Canyon och vidare med tåg via Chicago till New York.

Resans start- och slutpunkt är London, precis som för Phileas Fogg och Passepartout i Jules Vernes Jorden runt på 80 dagar. På den tiden tog det lite längre tid att resa jorden runt. Men då flög de å andra sidan inte någon av delsträckorna, utan höll sig till tåg och ångbåt.

Att runda jordklotet på det här sättet, inklusive lite längre stopp i bland annat Peking, Sydney, Los Angeles och Chicago, tar allt som allt 56 dagar. Men det kostar. Resan där det mesta ingår, även många av måltiderna, går loss på 16 000 brittiska pund, motsvarande drygt 120 000 kronor.

Föredrar du att göra samma resa på egen hand blir det förstås billigare.

I så fall ska du gå in på brittiska tågreseexperten Mark Smiths välinformerade sida The Man in Seat Sixty-One, där hittar du allt du behöver veta om att resa jorden runt med tåg. Klicka dig runt från land till land. Mark Smith har även länkat till bokningssajter så att du slipper att själv söka rätt på dem.