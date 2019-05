Paris coolaste konstupplevelse

L'Atelier des Lumières i Paris ger konsten nytt liv genom musik och digitalisering. Följ med rakt in i konstens underbara värld.

L'Atelier des Lumières i Paris öppnade för drygt ett år sedan. Lokalen är ett gammalt järngjuteri belägen på en obetydlig bakgata i elfte arrondissemang. Men hit strömmar alltså hundratusentals människor för att ta del av utställningar av sällan skådat slag. Bilder och filmer projiceras på väggarna med vacker och ibland dramatisk musik.

Utställningshallen är över 1500 kvadratmeter stor och med tio meter höga väggar, balkong och flertalet olika väggytor blir upplevelsen känslomässig och unik. Några går i sakta mak genom hallen medan de allra flesta slagit sig ner på golvet. Där sitter barnfamiljer, konstälskare och turister i en salig blandning, men alla lika tagna av utställningen.

Just nu går tre olika utställningar: Van Gogh, Starry Night/Dreamed Japan Images of the Floating World/ Verse.

Foto: Culturespaces _ E. Spiller

Foto: Culturespaces _ E. Spiller

Foto: Culturespaces _ E. Spiller

Van Gogh tillhör till de mest berömda och inflytelserika personerna i den västerländska konstens historia. Att omgärdas av hans förstorade penseldrag projicerade på väggarna, ackompanjerad av känsloladdad musik, berör en starkt.

När den japanska utställningen tar vid är det vackra vågor som sköljer över åskådarna, vackra solfjädrar vecklas ut över väggarna och plötsligt fulls rummet av svävande lykor.

AMIEX processen (Art & Music Immersive Experience) utvecklades av Culturespaces och hade sin första utställning 2012 på Carrières de Lumières i Les Baux-de-Provence.

För biljettbokning och mer information om Atelier des Lumières i Paris besök deras hemsida.

Foto: Culturespaces _ E. Spiller

Foto: Culturespaces _ E. Spiller

Kolla filmerna från L'Atelier des Lumières

Dreamed Japan, Images of the Floating World

Van Gogh, Starry Night