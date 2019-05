10 lyxiga lantgårdar i Europa

Europa är fullt av vackra lantgårdar med gästrum, ekologiska trädgårdsodlingar och frigående djur. Vi har listat 10 favoriter för dig som vill checka in på landet.

På La Granja avnjuter man vällagade måltider vid det gemensamma långbordet. Foto: Courtesy of Design hotels ™

1. La Granja, Spanien

Jordnära hippieoas

La Granja har tagit över en av Ibizas äldsta farmer och omvandlat gårdshuset på kullarna ovanför San Antonio till ett unikt lantlivsmecka. Resultatet är en bohemisk oas med sex gästrum i rustika och jordnära toner, en mezcalbar, en pool och 10 hektar mark fyllt med biodynamiska trädgårdar, frukt- och grönsaksodlingar och tallskogar. På La Granja vill man inspirera gästerna och dela med sig av kunskapen kring lantbruket på farmen. Därför arrangeras föreläsningar, workshops och projekt med lokala bönder. Gäster uppmuntras också att utforska markerna genom självguidade turer. På kvällarna avnjuter man vällagade måltider vid det gemensamma långbordet. Sover gott gör man i de bekväma och stilrena gårdshusen.

Pris för dubbelrum ges vid förfrågan. lagranjaibiza.com

Foto: Courtesy of Design hotels ™

2. Domu Antiga, Italien

Autentiskt familjehem

Den slingriga vägen från kuststaden Arbatax till bergsbyn Gergei tar dig inte bara på en mäktig roadtrip genom Sardiniens frodiga bergsmassiv. Den leder dig också fram till pensionatet Domu Antiga, inhyst i en historisk lantgård från 1800-talet. Domu Antiga är en blandning av det stilfulla, autentiska och traditionella. Så snart du kliver in genom den turkosa porten möts du av vinrankor som klättrar på stora stenvalv, rustika möbelgrupper, jamande katter och ljuvliga dofter från det öppna köket. Lär dig laga ravioli i köket tillsammans med mamma Maria eller ysta ost med sonen Samuel. Njut sedan av gårdens egna viner och måltider av råvaror som aldrig färdats längre än från grannarnas grannar.

Från 1 000 kr/natt för dubbelrum. domuantiga.it

På Domu Antiga serveras man en generös frukost på närodlade råvaror. Foto: Karin Wimark

Medelhavsmecka

På den grekiska landsbygden i regionen Peloponnesos ligger den ekologiska gården Eumelia inbäddad i olivlundar, vinrankor och ört- och fruktträdgårdar. De fem ljusrosa gästhusen och de två rustika huvudbyggnaderna drivs av familjen Karelas som gästvänligt öppnar sina dörrar, till och med för husdjuren. Förutom stillsamma och vackra miljöer med grisar, getter och väldoftande lundar erbjuder gården en rad aktiviteter. Häng med på oliv- eller vindruveskörd, lär dig allt om det grekiska köket på en matlagningskurs eller testa gårdens egna naturviner tillsammans med regionala ostar. På Eumelia lägger man stor vikt vid hållbarhet och biodynamiskt lantbruk, något som gör gården till ett av Greklands grönaste lantretreat.

Från 1 600 kr/natt för två personer i bungalow. Minimum två nätter. eumelia.com

Eumelia är inbäddad i olivlundar, vinrankor och ört- och fruktträdgårdar. Foto: Kim Powell/Eumelia

På Eumelia sover du i rustika, lantliga rum där inget lämnats till slumpen. Foto: kim powell/eumelia

4. The Pig Hotel, Storbritannien

Romantiskt getaway

På det lantliga hotellet The Pig i nationalparken New Forest, två timmar söder om London, kretsar det mesta kring måltiderna. Det som inte växer i gårdens köksträdgårdar, växthus, blomsterland eller i närliggande skogar är hämtat inom en radie av fyra mil. Resultatet är säsongsbaserade menyer av högsta kvalitet med inspiration från skog och kust. Ja, man skulle kunna säga att The Pig Hotel egentligen är en restaurang med rum. De 30 rummen i den före detta georgianska jaktvillan är visserligen vackert inredda i ljus shabby chic-stil, men till The Pig åker man främst för den gastronomiska upplevelsen och de lantliga omgivningarna. Njut av långa promenader i parken, följ med på en flugfisketur och sjunk sedan ner i en skinnfåtölj i baren som snarare känns som en autentisk brittisk pub. Utforska sedan blomsterlandet, rökeriet och hagarna med gårdens fem grisar.

Från 2 300 kr/natt för dubbelrum. The Pig Hotel finns på ytterligare fem platser i England. thepighotel.com

På lantretreatet The Pig äter man efter säsong med råvaror från trakten. Foto: alex middleton

5. Masseria Salinola, Italien

Badsemester och olivtrekking

För dig som vill kombinera sol och bad med italienskt lantliv fyllt av vinrankor, oliv- och citrusträd är Masseria Salinola ett lyckat val. Den klassiska vita bondgården från 1600-talet drivs av familjen Capriglia och ligger på Salentos böljande kullar i Apulien i södra Italien. Här bor man i vita rum med kalkstensväggar, trädetaljer och öppna brasor, njuter vid den stora poolen och botaniserar i grönsaksträdgården där man förmodligen stöter på gårdens trädgårdsmästare Giovanni. Inhägnaden med kaniner är en höjdpunkt för de små medan de som söker äventyr kan ge sig ut på en cykeltur i de närliggande olivlundarna där man under säsong också kan vara med på skörden. För dig som är nyfiken på de lokala råvarorna erbjuds matlagningskurser och vin- och olivoljeprovningar.

Från 2 500 kr/natt för dubbelrum. masseriasalinola.it

Här kan du kombinera sol och bad med italienskt lantliv. Foto: masseria salinola

6. Cuevas del Pino, Spanien

Ett stenkast från stadsliv

Den ekologiska farmen Cuevas del Pino är en spektakulär oas belägen i dalen nedanför Sierra Morena nära Cordoba i Andalusien. Den 25 hektar stora gården ligger nämligen intill och delvis i ett gammalt stenbrott och ett av gårdshusen har vackert karvats in i en av grottorna.

På Cuevas del Pino råder ett lantligt lugn, trots att det bara är en tio minuters bilfärd till Cordoba. Här kan man njuta av stjärnklara nätter, färska grönsaker från gårdens egna trädgårdar och svalkande dopp i poolen. Bli inte förvånad om gårdens två hundar gör er sällskap.

Dessutom erbjuds kurser i yoga och meditation eller utflykter till grottorna. Skulle du tröttna på lugnet tipsar ägaren Amalia mer än gärna om restauranger och sevärdheter i området.

Från 995 kr/natt för dubbelrum. cuevasdelpino.com

Ett av gårdshusen är vackert inkarvad i en av grottorna på farmen. Foto: Cuevas del pino

7. Coombeshead Farm, Storbritannien

Brittiska Fäviken

Coombeshead Farm är en bondgård, fem gårdshus, en restaurang och ett bageri i utkanten av Cornwalls landsbygd. En självförsörjande, nytänkande och passionerad farm som sprider ut sig över 60 hektar brittisk landsbygd.

Somliga menar att Coombeshead är Englands svar på svenska Fäviken eller amerikanska Blue Hill Farm. Det vill säga självförsörjande och isolerade gårdar där det bjuds på njutning för alla sinnen. Och visst ligger det något i det. Här finns ett rökeri, picklingsrum och ett surdegsbageri med brödbakningskurser för den som önskar. Middagarna hålls i en stor, renoverad lada, husdjuren går fritt på gården, bin surrar i kupor och mobilnätet är obefintligt. Ett lantretreat för seriösa matälskare som vill koppla bort, koppla av och känna sig som hemma.

Från 2 200 kr/natt för dubbelrum. Stängt mån–ons. coombesheadfarm.co.uk

Foto: artur tixiliski/coombeshead farm

8. Hochhubergut, Österrike

Barnvänligt på landet

På en höjd ovanför fälten och ängarna en halvmil från Aschach an der Steyr i nordöstra Österrike, ligger den ekologiska lantgården Hochhbubergut. Här tar familjen Postlmayr emot med gästvänlighet och bevarade traditioner.

Boendet är modernt och bekvämt, och utanför knuten finns hästar, getter, höns och kaniner. Här odlas även vete, havre, bönor och solrosor. Barnen har gott om plats att leka och bara vara, och för den som söker en upplevelse utöver det vanliga finns en ensamt belägen panoramasäng placerad på ängsmarken ovanför Ennstaldalen. Där du kan sova en natt innanför glasväggar, med himlen och naturen som en levande målning utanför.

Från 680 kr/natt för dubbelrum. hochhubergut.at

Stillsamhet och bevarade traditioner på den österrikiska gården Hochhubergut. Foto: michael leitner/hochhubergut

Foto: michael leitner/hochhubergut

9. Hameau de Pichovet, Frankrike

Lavendel och honung

Lavendelodlingarna breder ut sig som lilablå mattor utanför de rustika stenhusen. På Hameau de Pichovet i Provence är du omgiven av fält och böljande kullar, vandringsleder och cykelstigar. På gården tillverkas produkter – honung, bröd och annat – som smaksatts med lavendeln som växer runt gården. I närheten finns andra, mer traditionella gårdar med gårdsförsäljning, och byar med marknader. Boendet bokas veckovis (vissa perioder på året även för tre dagar), i lägenheter med självhushåll för två till fyra personer, inrymda i lantliga hus på gården. Och efter en dag med rogivande aktiviteter i omgivningarna väntar sköna bad i någon av de två poolerna.

Från 5 000 kr till 11 500 kr/vecka för två personer beroende på säsong: gites-de-charme-luberon.com

På Hameau de Pichovet njuter du av honung och bröd som smaksatts med lavendel. Foto: hameau de pichovet

10. Craveiral, Portugal

Lantliv året om

Bara ett par mil inåt landet från några av Europas mest orörda stränder ligger det nyöppnade lantgårdshotellet Craveiral. Här samsas minimalistisk design med rustikt lantliv och ett ekologiskt helhetstänk. Ägarnas ambition är att locka turister att besöka den oexploaterade regionen Alentejo i södra Portugal inte bara under högsäsong, utan året om. Därför finns förutom tre stora utomhuspooler även en inomhuspool och ett spa med jacuzzi och bastu, och även en stor eldstad där man kan värma sig och njuta av ett gott glas vin i efter en skön vandring, cykeltur eller varför inte en ridtur i de vackra omgivningarna. Ett perfekt ställe för en romantisk getaway på landsbygden, när som helst på året!

Dubbelrum från 1 400 kr under lågsäsong, och 1 800 kr under högsäsong. craveiral.pt

Craveiral: ett perfekt ställe för en romantisk getaway på landsbygden. Foto: martin kauffman