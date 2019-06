Tåget blir populärare men har du koll på reseförsäkringen?

Tåg blir alltmer populärt men en undersökning gjord av If visar att många inte vet vad som gäller med försäkringen.

Nästan åtta av tio i försäkringsbolaget If:s undersökning säger sig ha väldigt lite eller ingen koll på vilka av de händelser som kan uppstå under en tågsemester (missad anslutning, bortkommet bagage, förseningar) som omfattas av hemförsäkringens reseskydd.

I alla hemförsäkringar ingår ett reseskydd som hjälper till om någonting skulle hända dig under resans gång – exempelvis om du blir akut sjuk, skadad, bestulen eller utsatt för någonting under semestern. Det gäller inte bara utomlands, utan också om du semestrar inom Sverige och resan är avsedd att pågå i över två dygn,skriver Osvald Wiklander, pressanasvarig på If, i ett pressmeddelande.

När det gäller försening, missad anslutning eller försenat bagage krävs däremot ett utökat reseskydd – något som ofta ingår i lite mer omfattande hemförsäkringar, och som hos vissa försäkringsbolag kan köpas som tillägg till den vanliga hemförsäkringen.

Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, har dock inte sett en nämnvärd ökning av antalet försäkringsfrågor kring tågresor

– Men då det verkligen är på tapeten som ett mer miljösmart sätt att resa än flyg kommer vi säkerligen att få fler tågrelaterade försäkringsfrågor framöver, säger han.

Enligt Håkan Franzén bör man vara extra uppmärksam på bagaget när man reser med tåg.

– När du flyger ansvarar flygbolaget för väskorna hela vägen, men under tågresan är det du själv som är ansvarig. Placera bagaget så nära din sittplats som möjligt för att minska stöldrisken och håll utkik under resans gång.