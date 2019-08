Venedigs turistskatt skjuts upp

Införandet av den föreslagna skatten för turister som besöker Venedig utan att övernatta har ännu en gång skjutits upp. Anledningen är att man inte kommit på hur avgiften ska krävas in. Men första januari nästa år hoppas kommunen att den nya lokala turistskatten ska vara verklighet.

Fullproppat på Ponte della Paglia vid Dogepalatset i Venedig. Foto: Getty Images

Tanken var att införa turistskatten inför årets sommarsäsong, men sedan sköts den upp till första september. Nu har man flyttat fram startdatumet ytterligare till första januari 2020.

Anledningen är att såväl tåg- och bussbolag som taxifirmor som tar turisterna till kanalstaden har ställt frågor om hur avgiften rent praktiskt ska tas ut, frågor som kommunen inte riktigt kunna svara på.

Italien har redan en turistskatt för besökare som övernattar och som hotellen tar ut. Men dagsturisterna har sluppit betala, alltså alla de hundratusentals människor som varje dag väller in i stan för att på kvällen ta bussen eller tåget tillbaka till fastlandet eller kliva ombord på sitt kryssningsfartyg och sova där. När den nya skatten införs är den alltså bara tänkt att tas ut av de som inte övernattar i Venedig eller Mestre. De som bor på hotell betalar ju redan en skatt, Tassa di soggiorno, på mellan två och fem euro per natt.

Det finns sedan länge ett missnöje med att dagsturisterna bidrar för lite till stadens ekonomi. De spenderar relativt lite pengar i Venedig eftersom de inte bor där, men tar lika mycket plats i gränderna. Det finns också en organiserad proteströrelse som heter No Navi som vill få bort de jättelika kryssningsfartygen som man anser föröder mer än de bidrar till stadens utveckling.

Även i Dubrovnik, på Santorini och Mallorca har man upplevt problem med kryssningsturismen. Den är inte hållbar, menar kritikerna, som gett kryssningsturisterna epitetet "eat and run"-turister. Bättre med besökare som bor på lokala hotell och pensionat och ger mer klirr i kassan hos lokalbefolkningen.

Turistskatten i Venedig är tänkt att till att börja bli tre euro per person och dag, men därefter differentieras och vara olika hög beroende på vilken säsong det är. Tanken är att på så sätt få en del turister att komma under de perioder på året då Venedig inte är proppfullt. Handikappade med assistans, barn under sex år och alla som antingen är skivna eller födda i staden ska slippa betala.

Lyssna på radioinslag om massturismens effekt på Europas mest populära turiststäder – vad tycker du?

I slutet av juli var Vagabonds redaktör Per j Andersson med och pratade om hur turismen kan föröda populära platser. Lyssna på "Massturismen förstör städerna vi alla drömmer om" i P1 Morgon i Sveriges Radio. Är det rätt av lokala myndigheter att försöka reglera och begränsa turismen? Lyssna och fundera på vad du själv tycker!