Storbritannien gör u-sväng: stannar kvar i Interrailsamarbetet

Storbritannien lämnar inte bara EU. Nästa år drar sig landet också ur Interrailsamarbetet. Det var dagens sanning fram till strax före kl 17 på torsdagseftermiddagen. Då kom glada nyheter.

I ett dygn trodde Europa att britterna skulle lämna Interrail. Men så kom nya besked från London. Foto: Getty Images

Igår onsdag medelade Rail Delivery Group (RDG) att man lämnar Interrail, vilket alla brittiska medier rapporterade om. Idag på eftermiddagen kom nya besked: RDG gör en u-sväng … och stannar kvar i Interrail.

Interrailkortet har gällt i Storbritannien ända sedan 1973, året efter att kortet introducerades. 7 augusti meddelade RDG, som företräder alla landets tågbolag, att man drar sig ur samarbetet och att tågluffare som vill kuska runt på de brittiska järnvägarna antingen får köpa separata färdbiljetter eller ska skaffa sig Britrail-pass. Interrailkortet kommer dock att även i fortsättningen, sa man, att gälla på Eurostartåget från Amsterdam, Bryssel och Paris via kanaltunneln till London.

Anledningen var enligt RDG en konflikt med Eurail Group i Utrecht i Nederländerna som är huvudansvarig för det europeiska tågluffarkortet. Konfikten handlade om att Eurail vill slå ihop de två pass man säljer, Interrail för europeiska medborgare och Eurorail för alla icke-européer, till ett gemensamt. Genom att göra det konkurrerar det nya kortet med det tågluffarkort som britterna själva säljer, Britrail-passet, som människor från hela världen kan köpa.

Gäller även i fortsättningen i England, Wales, Skottland och Nordirland.

Men så kom vändningen. Kanske bidrog det ramaskri från såväl turismsektorn i Storbritannien som tågresenärer över hela Europa som hördes sedan nyheten publicerats.

Mark Smith som driver tågsajten The Man in Seat 61 sa igår:

– Det är som om de (de brittiska tågbolagen) förvisso noterar flygskam-gräsrotsrörelsen som leder till ökat tågresande, men att istället för att välkomna den försöker stoppa den.

Idag på eftermiddagen twittrar en glad Mark Smith:

"FABULOUS NEWS! Great Britain to remain in Interrail & Eurail schemes. This has really made my day. Hats off to RDG & National Rail operators for listening - many, many people young and old will appreciate this for years to come."

Fotonot: Nyligen träffade jag Mark Smith för en längre intervju som publiceras i vagabond under hösten.

