6 höstfestivaler du inte får missa på Irland

Det blir mat, cider, konst, kultur och feststämning när Irlands festivalhöst drar igång. Vi listar några av de sex bästa.

Cidern är central på Armagh Food and Cider Festival. Foto: tourismireland.com

Sommaren brukar beskrivas på festivalernas årstid, men Irland bjuder på många intressanta festivaler att besöka under hösten. Och det finns något för alla, filmfantasten, musikälskaren och foodien. Här är några festivaler att pricka av.

Förstklassig cider

Armagh Food and Cider Festival, 19-22 september 2019

I staden Armagh kan man mellan den 19-22 september, hänge sig åt smaklökarna på en mängd olika evenemang i samband med den årliga Armagh Food and Cider Festival. Testa regionens goda matkultur, träffa lokala kockar, smaka ingredienser av hög kvalitet och förstklassig specialcider. På programmet står bland annat utomhusmarknader, speciella middagsevenemang, guidade matturer, matlagningskurser, filmkvällar, en så kallad jazzbrunch och konstverkstäder.

www.visitarmagh.com/foodandcider

Konst i alla former

Dublin Fringe Festival, 7-22 september 2019

Fler än 30 000 deltagare besöker årligen den traditionella konstfestivalen Dublin Fringe Festival. Festivalen firar 25-årsjubileum i år och under 16 dagar kan man uppleva verk av kreativa talanger från hela världen. Här återfinns både etablerade, framväxande samt helt nya irländska och internationella artister. Årets program bjuder på dansföreställningar, teater, komedi, installationskonst och performancekonst.

fringefest.com

Finlirande matfestival

Kinsale Gourmet Festival, 11-13 oktober 2019

Kinsale Gourmet Festival är Irlands äldsta matfestival och arrangeras i år för 43:e gången i rad. Under denna helg kan man som besökare delta i allt från matlagningskurser och guidade matrundturer med karaktärerna från Alice i underlandet, till champagneprovning och skaldjursmiddagar.

kinsalerestaurants.com/kinsale-restaurant-event

Kuslig litteratur och teater

Bram Stoker Festival, 25-28 oktober 2019

Bram Stoker Festival hyllar en av Irlands mest kända författare, Abraham Stoker, känd för romanen Dracula. Under festivalen får man möjlighet att uppleva firandet av det gotiska, mystiska och mörka - men på ett lekfullt sätt. Programmet erbjuder upplevelser för besökare i alla åldrar - bland annat genom en "pop-up" temapark för familjer i St. Patrick's Park samt kusliga, experimentella teaterföreställningar för vuxna.

bramstokerfestival.com

Anrik filmfestival

Cork Film Festival, 7-17 november 2019

Den årliga Cork Film Festival är Irlands äldsta och största filmfestival. Med fokus på både lokala, nationella och internationella filmer lockar festivalen besökare från alla världens hörn. Årets festivalprogram har ännu inte offentliggjorts men fjolårets festivalprogram bestod av olika filmvisningar, debatter och skattjakt för barn.

corkfilmfest.org

En hyllning till Swift

Jonathan Swift Festival, 29 november - 2 december 2019

Jonathan Swift-festivalen hyllar den välkända författaren vid samma namn, Jonathan Swift, speciellt känd för romanen Gullivers Resor. Genom film, samtal, konserter, utställningar och matupplevelser kan man som festivaldeltagare upptäcka Dublin i författarens fotspår. Bland festivalens höjdpunkter kan nämnas en georgiansk lunch på Dublin Castle, konserter på Saint Patrick's Cathedral of The Lord Edward Pub, liksom möjligheten att på Marsch's Library uppleva hur böcker trycktes under den gregorianska tidseran.

jonathanswiftfestival.ie