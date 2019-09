Upplev Downton Abbey i verkligheten – 6 fantastiska platser

Kostymdramat Downton Abbey har blivit film. Serien, som lockade tittare från hela världen, blev omåttligt populär. Här är sex ikoniska platser från serien och filmen som man kan besöka i verkligheten.

Slottet Highclere Castle är ett av många inspelningsplatser från serien och filmen Downton Abbey. Foto: GettyImages

Highclere Castle

Familjen Crawleys familjehem och den mest kända platsen från serien och filmen. Highclere Castle i Hampshire användes för både utomhus- och inomhusscener. Matsalen, entrén och hallen med trappan är några. Sedan 1679 har slottet varit huvudsäte för earlen av Carnarvon med familj. Nuvarande ägare är 8:e earl av Carnarvon och 8:e countess Lady Fiona Carnarvon.

Kolla in hemsidan för event på slottet: highclerecastle.co.uk

Besökare och fans är välkomna till Highclere Castle. Foto: GettyImages

Bampton village

Den fiktiva staden Downton är egentligen Bampton village i Oxfordshire. Här spelas diverse "by"-scener in och i St Mary's Church spelades till exempel Mary and Matthew's bröllop och när Lady Edith blev lämnad vid altaret in.

St Mary's Church i Bampton village. Foto: GettyImages

Byfleet Manor

Byfleet Manor i Byfleet, Surrey, var hem åt en av seriens och filmens absoluta favoritkaraktärer. Den replikstarka grevinnan Violet Crawley spelad av Dame Maggie Smith. Idag är det öppet för afternoon tea och andra event.

Kolla in hemsidan för datum och info: byfleetmanor.com

Efter att godset Byfleet Manor synts i Downton Abbey ökade det i värde med fler miljoner pund. Foto: Mark Percy/wikimedia

Horsted Keynes Station

Familjen Crawley tog ofta tåget och när plattformsscener skulle filmas var Horsted Keynes Station i Sussexperfekt. Med sina fem plattformar är det Storbritanniens största bevarade tågstation och flera event om året lockar landets ångtågsentusiaster.

Läs mer på Bluebell Railway.

Populär station bland såväl Downton Abbey fans som tågentusiaster. Foto: Peter Trimming/wikimedia

Inveraray Castle

I serien är det fiktiva slottet Duneagle Castle hem till Lord and Lady Flincher, släktingar till familjen Crawley. Det är hit familjen åker i serien för att träffa sina släktingar under säsong 3:s julspecial. I verkligheten heter slottet i västra Skottland Inveraray Castle och för den som är sugen på ett besök väntar lunch, te och naturupplevelser.

Kolla in hemsidan för mer information: inveraray-castle.com

Den vackra naturen och slottets matsal kom till sin rätt under inspelningen. Foto: GettyImages

Lacock village

Från den nya filmen har ännu en charmig liten ort, Lacock village i Wiltshire, fastnat på bioduken. Under en paradscen ur filmen fanns hela 350 statister och lokalbor, iklädda tidsenlig kostym, på plats för att se kungligheterna och 80 ridande soldaterna dra igenom den lilla byn på väg till familjen Crawley.