Världens roligaste vilddjur fångande på bild

Kolla in The Comedy Wildlife Photography Awards 40 finalister där vilda djur porträtteras med humor. En lekande lejonunge, kittlig utter och surf-pingvinen.

Warning! Territory Marking, follow at your own risk. Foto: Tilakra Nagaraj/The Comedy Wildlife Photography Awards

Bakom fototävlingen The Comedy Wildlife Photography Awards står de brittiska fotograferna Paul Joynson-Hicks och Tom Sullam. Förutom att de vill visa en mer komisk och lättsam sida av djurriket är målet att sprida kunskap om behovet för skydd av vilda djur. Samarbetspartnern – The Born Free Fondation – är en brittisk stiftelse som arbetar för just skyddet av vilda djur.

Årets 40 finalister har presenterats men vinnaren utses den 13 november. Fototävlingen är öppen för alla och även om det finns en jury som utnämner vinnaren kan allmänheten även rösta fram sin favorit.

Nedan är några av finalisternas bilder.

Grab life by the.. (African Lion, Savuti, Chobe National Park, Botswana) Foto: Sarah Skinner/The Comedy Wildlife Photography Awards

Squirrel Wishes. (Red Squirrel Sweden) Foto: Geert Weggen/The Comedy Wildlife Photography Awards



Laid Back. (Gombe Stream National Park, Tanzania) Foto: Thomas Mangelsen/The Comedy Wildlife Photography Awards

Hello. (Damselfly waving, Norfolk Broads, UK) Foto: Kevin Sawford/The Comedy Wildlife Photography Awards



Surfing South Atlantic-Style (Gentoo Penguin. Bleaker Island, Falkland Islands). Foto: Elmar Weiss/The Comedy Wildlife Photography Awards

Ha ha, stop tickling - I surrender! (Sea Otter, Elkhorn Slough, CA, USA). Foto: Andy Harris/The Comedy Wildlife Photography Awards

Inconspicuous (sv. översättning diskret). (King Penguin, South Georgia Island). Foto: Eric Keller/The Comedy Wildlife Photography Awards



Kolla in alla finalister på comedywildlifephoto.com.

Vill du vara med och rösta på din favorit besöker du The Affinity Photo People's Choice Award.