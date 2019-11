Här är världens 50 bästa barer 2019

Den årliga listan med världens bästa barer är här igen. Flera barer kan man hitta i London, en svensk kandidat finns med, men den bästa baren i världen 2019 är...

Dante i New York korades till världens bästa bar. Foto: Steven Freihon (Lion & Lamb)

Precis som förra året är London staden man ska resa till om man vill besöka världens bästa barer. Staden har nämligen återigen tio barer med på den prestigefyllda listan "World's 50 best bars" som har röstats fram med hjälp av över 500 experter från hela världen.

I år är det Dante i New York som skakat fram de bästa drinkarna under året. 1915 slog originalet, Caffe Dante, upp dörrarna i Greenwich Village och blev under åren en institution i området. Det är just balansen mellan gammalt och anrikt, modernt och stilrent som är speciellt med platsen och drinkarna såklart. Det finns en hel lista på olika sorters Negronis, men missa inte deras Garibaldi eller Campari.

Negroni Frappe på Dante i New York. Foto: Steven Freihon (Lion & Lamb)

På plats två hittar vi listans första av tio barer från London, Connaught Bar och på tredje plats Florería Atlántico i Buenos Aires. Stockholmsbaren Tjoget hamnade på plats 37.

Topp 10 barer:

1. Dante, New York, USA

2. Connaught Bar, London, England

3. Florería Atlántico, Buenos Aires, Argentina

4. The Nomad, New York, USA

5. American Bar, London, England

6. The Clumsies, Aten, Grekland

7. Attaboy, New York, USA

8. Atlas, Singapore

9. The Old Man, Hong Kong

10. Licoreria Limantour, Mexico City, Mexico

Topp 11 – 50 barer:

11. Manhattan, Singapore

12. Native, Singapore

13. Carnaval, Lima, Peru

14. Katana Kitten, New York, USA

15. Guilhotina, São Paolo, Brasilien

16. Three Sheets, London, England

17. Himkok, Oslo, Norge

18. High Five, Tokyo, Japan

19. Salmon Guru, Madrid, Spanien

20. Paradiso, Barcelona, Spanien

21. Indulge Experimental Bistro, Taipei, Taiwan

22. The Dead Rabbit, New York, USA

23. Coupette, London, England

24. The SG Club, Tokyo, Japan

25. Dr Stravinsky, Barcelona, Spanien

26. Employees Only, New York, USA

27. El Copitas, St Petersburg, Ryssland

28. Scout, London, England

29. Jigger & Pony, Singapore

30. Operation Dagger, Singapore

31. Baba Au Rum, Aten, Grekland

32. La Factoria, Old San Juan, Puerto Rico

33. Presidente, Buenos Aires, Argentina

34. Schumann's, München, Tyskland

35. Speak Low, Shanghai, Kina

36. Little Red Door, Paris, Frankrike

37. Tjoget, Stockholm, Sverige

38. The Old Man, Singapore

39. Lyaness, London, England

40. Happiness Forgets, London, England

41. Swift, London, England

42. Trick Dog, San Fransisco, USA

43. Maybe Sammy, Sydney, Australien

44. 1930, Milano, Italien

45. Sober Company, Shanghai, Kina

46. Electric Bing Suit, Beirut, Libanon

47. Kwant, London, England

48. Artesian, London, England

49. Coa, Hong Kong

50. Jerry Thomas Speakeasy, Rom, Italien

Läs recensionerna för barerna på Worlds 50 best bars.