Fler nattåg Malmö–Berlin

Nästa år sätter Snälltåget in fler avgångar med nattåget Malmö–Berlin. Sovtåget till den tyska huvudstaden kommer att köras varje kväll 22 juni–30 augusti, istället för tre gånger i veckan som tidigare. Dessutom blir det fler avgångar på våren och hösten.

I vår blir det fler direkttåg Malmö–Berlin. Foto: Snälltåget

– Vi har under två års tid sett en kraftig ökning i efterfrågan att resa med nattåg till Tyskland. Under 2019 har vi haft mer än 50 procent fler resenärer jämfört med 2018. Nu storsatsar vi för att erbjuda fler möjlighet att resa hållbart ut i Europa och hoppas våra resenärer kommer att uppskatta satsningen, kommenterar Marco Andersson som är marknadschef på Snälltåget

För att möta den ökade efterfrågan har man köpt in ytterligare tio liggvagnar. Vagnarna kommer att sättas i trafik efter att de genomgått en teknisk uppgradering under våren. Vagnarna har sex bäddar i varje kupé och har luftkonditionering – något som tidigare saknas och skapat mycket irritaion hos Snälltågsresenärer under de varma sommarmånaderna.

Resenärerna ska också kunna köpa en egen kupé eller bäddplats i delad kupé.

Från Berlin finns det bra förbindelser för den som vill resa vidare till t ex Prag (ca 4,5 timme från Berlin) eller München (ca 4 timmar från Berlin).

Bokningen för nattåget Malmö–Berlin för 2020 öppnar fredag den 6 december.

