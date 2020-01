Film: "Världens roligaste flygvärd" får alla att skratta

Säkerhetsfilmer och genomgångar kan ibland vara tråkiga, men det här klippet visar att det inte alltid behöver vara fallet. Kolla även in fyra populära och påkostade säkerhetsfilmer från flygbolag.

Flygsäkerhetsfilmer och genomgångar behöver inte vara tråkiga. Foto: Youtube/ Caters Clips

Inspelningen från säkerhetsgenomgången har blivit en viral sensation på Youtube med över sexton miljoner visningar. Flygvärden, som kallas "världens roligaste flygvärd" i klippet, skämtar bland annat om att bara de som betalat extra får syre i sina syrgasmasker, att man inte får komma tillbaka om man lämnar planet under resans gång och önskar alla som inte lyssnat på säkerhetsgenomgången "lycka till".

Kabinpersonalen som hörs heter Daniel Sandberg och går att följa på Instagram: goddess_of_the_skies

4 populära säkerhetsfilmer

American Airlines

Uppfinningsrik och välgjord video som fångar tittarens uppmärksamhet.

Pegasus Airlines

Marvels mest älskvärda karaktärer kommer till liv i den här säkerhetsvideon som tar hjälp av barnets underbara fantasi.

Air New Zealand

Efter Sagan om Ringen-trilogon var det dags för Hobbit-filmerna och då fick Air New Zealand hjälp av filmskaparna för två riktigt roliga och välgjorda säkerhetsfilmer.

Air New Zealand

Den andra filmen med Hobbit tema blev episk med över tretton miljoner spelningar på Youtube. Den fick till och med en egen "hur man gjorde filmen-film" (Behind the Scenes of the Most Epic Safety Video Ever Made).