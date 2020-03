16 bästa böckerna för ressugna vagabonder

Vi läser på resan, på stranden, i stugan och hemma. För inspiration, eskapism och njutning. Här ger Vagabond sina bästa tips för den som vill drömma sig bort eller bara är ute efter en riktigt bra bok.

En god bok är ett ypperligt sällskap. Foto: GettyImages

Öarna

av Amitav Ghosh

Varför skriver så få författare spänningsromaner med utgångspunkt i den dramatik som klimatkrisen bjuder på? Det undrar den indisk-amerikanske författaren Amitav Ghosh som nu tagit saken i egna händer med Öarna. Det är en thrilleraktig berättelse med ett fantstiskt framåtdriv som handlar om hur en 400 år gammal mytologisk berättelse om en ormgudinna i floddeltat Sundarban strax söder om Calcutta får relevans i dagens värld. I boken får vi följa med till Calcutta, just nämnda indiska floddelta, Venedig, ut på Adriatiska havet (för att möta flyktingbågtar) och till Los Angeles. Överallt är naturen i uppror på grund av människans ingrepp. Delfiner, fåglar, ormar och spindlar söker nya habitat. Och människorna är förundrade. Spännande. Och tänkvärt.

Irländsk dagbok

av Heinrich Böll

Den här boken får en att vilja hyra en bil och köra runt mellan bed & breakfast på västra Irland! Boken, som tar dig tillbaka till femtiotalets Irland, porträtterar ett fattigt land där stämningen på puben ändå är god: "a lovely day for a Guinness." Böll betraktar lågtrycken som vandrar in från Atlanten: vatten som "gläder sig åt att äntligen ha kommit fram till människor, hus, fastland, efter att så lång tid bara fallit i vatten, i sig själv".

Sagan om Ringen

av J.R.R. Tolkien.

Den här klassikern kommer ibland i tre härliga och spännande volymer, men går också att hitta som en enda stor tegelsten. Vad som passar bäst beror på muskler och smak!

Oavsett man har sett filmerna av regissören Peter Jackson eller inte är böckerna någonting helt unikt. Det rika språket, sångerna, dikterna och en djupdykning ner i Midgårds rika historia och kultur är både häpnadsväckande och medryckande. Du behöver inte vara nörd för att älska den här klassikern, bara en "sucker" för en riktigt bra berättelse! Om man sen kollar på filmen kommer Nya Zeeland nocka en totalt!

På väg

av Jack Kerauoc

Jack Kerauocs reslustskapande liftar- och luffar roman från femtiotalets USA som i en tidigare svensk upplaga hette På drift. Beatgenerationen, förstadiet till hippieresenärna tjuvåker på tåg och kör egna bilar kors och tvärs över den amerikanska kontinenten. Ganska grabbig, men också väldigt medryckande.

Främling på ett tåg

av Jenny Diski

En av Jenny Diskis bästa reseskildringar handlar om hur hon röker, pratar och minns sig runt USA ombord på Amtraks tåg, som alltid är försenade och alla har sinnesvidgande och fantasieggande namn. Ombord möter hon diverse karaktärer som alla är på väg någonstans loch har en alldeles egen berättelse.

Den Motvilliga resenären

av Jenny Diski

En annan bok av samma författare bara måste nämnas. För trots att Diski trivs bäst i soffan har hon en särskild status som reseskildrarnas okrönta drottning. Med tillbakablickar på sitt egna turbulenta liv reser hon till Nya Zeeland på bokmässa, hyr en stuga på den engelska landsbygden och besöker Sverige och samerna. Allt medan hon längtar efter att vara själv i lugn och ro. "… fylld av roliga, ironiska och träffsäkra iakttagelser…", skrev SvD.

Ebenholts

av Ryszard Kapuściński

Vid 23 års ålder lämnade Ryszard Kapuściński för första gången Polen för en reportageresa till Indien vilket blev startskottet för en lång serie utlandsvistelser och böcker. Han tillbringade nästan 30 år i olika afrikanska länder som Kenya, Rwanda, Nigeria och Etiopien. I Ebenholts beskriver han sina upplevelser som vit, utländsk besökare i de olika afrikanska staterna.

Kapuścińskis upplevelse i Afrika var unik, eftersom han hade möjligheten att träffa människor från olika klasser i samhället, han bodde hos ministrar och rika, men också bönder som gav honom ett ärligt perspektiv på den rådande situationen i landet. Läser du hellre på engelska kan det vara bra att veta att den här boken då heter The Shadow of the Sun.

Harry Potter

av J.K. Rowland

Låt detta magiska maraton börja. J K Rowlings megahit om trollkarlar, mugglare, Hogwarts och "han-som-inte-får-nämnas-vid-namn" är lika bra som succén påvisar. Passar utmärkt för barn och barnfamiljer, men också verklighetströtta vuxna. Sedan finns fantastiska inspelningsplatser från filmerna att besöka och temaparker för barnen att längta till.

Tips! Lyssna på ljudböckerna inlästa av den brittiske skådespelaren Stephen Fry – han är genial!

All the Roads Are Open

av Annemarie Schwarzenbach

I en tid då Europa stod på randen till ännu ett världskrig körde Annemarie Schwarzenbach bil till Afghanistan. Hon var öppet homosexuell, antifascist i en familj som stödde Adolf Hitler och slets med ett livslångt morfinmissbruk. Boken om resan till Afghanistan släpptes år 2000 och är baserad på flertalet texter hon skrev under resans gång.

Hon dog i en tragisk olycka vid 34 års ålder och glömdes nästan bort efter att familjen bränt alla hennes texter, dagböcker och brevkorrespondenser efter hennes död. Förutom bilfärden till Afganistan reste hon bland annat till Iran, Nordamerika, stora delar av Afrika och Nordeuropa som journalist, fotograf och författare.

Och tiden står stilla vid Nilen

av Nawal al-Sa'dawi.

Fantastiskt bra skildring av livet i en by vid Nilen av den egyptiske litteraturens grand old lady: Nawal al-Sa'dawi. En bok om de förtryckande och de förtryckta i ett patriarkaliskt samhällssystem där man följer den fattig bondkvinnan Zakia och hennes uppror gentemot makten.

Vilda Svanar: Tre döttrar av Kina

av Jung Chang

Den här biografiska bästsäljaren följer tre generationer kvinnor i 1900-talets Kina – mormodern, mamman och författaren själv. Chang porträtterar en epok som innebar stora förändringar i Kina och där politikens inverkan på människors liv var enorm. Det är en gripande berättelse om kvinnornas liv.

Boken har översatts till 38 språk och sålt ca 20 miljoner exemplar men är förbjuden i Kina.

New Delhi - Borås: Den osannolika berättelsen om indiern som cyklade till Sverige för kärlekens skull

av Per J Andersson

"En osannolik, fantastisk berättelse med ett lyckligt slut. Det är inte så konstigt att två filmbolag i Bollywood och Hollywood nu kämpar om filmrättigheterna till detta märkliga levnadsöde". Så skriver Aftonbladet om Vagabonds redaktör Per J Anderssons bok om Pikej, indiern som cyklade till kärleken i Sverige.

Läs och våga tro på kärleken! /Helle, webbredaktör på Vagabond

En katt i Warszawa: och andra berättelser om livet under kommunismen

av Slavenka Drakulic

Upplev Östeuropa och livet före och efter kommunismen genom fabelns underbara värld. Vi möter musen i Prag som guidar oss runt bland gamla föremål på ett museum som blev slutstation för kommunismen. I Bukarest berättar stadens äldsta hund om förtryckarregimen i Rumänien och papegojan Koki minns sin gamla husbonde, Tito, som höll hov och trodde han var odödlig.

Mordet på Orientexpressen

av Agatha Christie

Sugen på deckare? Varför inte välja en gammal klassiker. Agatha Christies deckare från 1934 har filmatiserats flera gånger, bland annat 1974 med Ingrid Bergman, Lauren Bacall och Sean Connery, 2010 med David Suchet och 2017 med Kenneth Branagh i rollen som Poirot.

Utsänd: Arbeta, lev och älska i krigets mitt

av Elisabet Hellsten

Alla resor görs inte för nöjes skull. Det vet Elisabet Hellsten som varit sjuksköterska i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Beirut, volontär i Limas kåkstäder, Sidas chef i Colombia och svensk diplomat i Bagdad.

I Utsänd får man läsa om hennes resor, jobb, kamp med cancer och kärlekshistorier. Det är en personlig och rörande bok om verkligheten och en drivkraft och vilja att arbeta för fred och rättvisa.

Vendela i Venedig

av Christina Björk (text) och Inga-Karin Eriksson (illustrationer)

Venedig! I skrivande stund tomt på grund av en förödande coronaepidemi. När faran är över, bege dig dit. Helst off season, typ i januari, när dimman drar in från bukten. Ta med kidsen! För det finns inte något bättre resmål i Europa att resa med barn till. Venedig är en sagostad med palats och kanaler, bevingade lejon, mörka prång, och spännande museer. Den känslan spinner Christina Björk vidare på i reseboken Vendela i Venedig. Tioåriga Vendelas Venedigintryck får mig att akut vilja vara där. Voilà! Jag kopierar bokens resa, kliver in i sagans värld och avslutar med kall mandelsirapsmjölk på Café Florian. Så ljuvligt!

