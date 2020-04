Podcast: Här är böckerna och filmerna som får reslusten att öka

Ja, vi vet tidningarna är fulla av bok- och filmtips som vill bota ledan många känner i hemmakarantänen. Vi vill inte vara sämre, men fokuserar förstås på böcker och filmer som handlar om förflyttning eller har en stark känsla av en specifik plats – och därmed tar oss med på en resa ut i världen.

Vi vet att många av er redan lider av instängdheten. Av att varken kunna resa nu eller planera för resor inom en nära framtid. Kalla oss gärna sadister, för i det här avsnittet av podcasten Resor med Vagabond tipsar vi om ett antal böcker och filmer som får din längtan ut i världen att tillta.

Det kan handla om skildringar där huvudpersonerna åker tåg, kör bil, flyger, liftar, luffar eller vandrar. Men det kan också handla om skildringar av länder och platser i världen där texten bär på en stark känsla av en specifik plats och därför får oss att längta dit.

Vagabonds Per J Andersson och Helle Kikerpuu tipsar om sina favoriter som snart kanske också blir dina reslustskapande älsklingar.

Författare som nämns är bland andra Jenny Diski, Tomas Löfström, Birgitta Stenberg, Amitrav Ghosh, Homeros, Antoine de Saint-Exupéry och Annemarie Schwarzenbach.

Filmer vi pratar om är bland flera andra Amelie från Montmartre, Porco Rosso, Främlingar på ett tåg, Wild, Lost in translation samt Deutschland -83, -86 respektive -89 (första säsongen sändes på SVT, men vad som inte nämns i podden är att säsong 2, alltså Deutschland -86, nu finns att streama på C more).

Lyssna på podden!

Läs också!

