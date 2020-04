Snälltåget ger inte upp nattåget till Berlin trots nedlagd färjelinje

Trots nedläggningen av färjelinjen Trelleborg–Sassnitz ger inte Snälltåget upp sin nattågstrafik mellan Malmö och Berlin. Kan man inte ta den vägen väljer man helt enkelt en annan.

Trots att färjan läggs ner fortsätter Snälltåget tuffa söderut! Foto: GettyImages

Så här ser Snälltågets liggvagnar ut. Foto: Snälltåget

På grund av coronapandemin slutade Stena Line att trafikera den klassiska färjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz den 14 mars. Och några veckor senare kom dödsstöten: den 8 april meddelade färjebolaget att färjan inte bara ställs in temporärt utan läggs ner för gott. Därmed går en 111-årig historia i graven, eftersom den första tågfärjan på sträckan avgick redan 1909.

Tågfärjelinjen kallades Kungsleden eftersom den invigdes av kung Gustaf V och tyske kejsaren Wilhelm II. Fram till andra världskriget var den järnvägens huvudförbindelse ut i Europa, med direktvagnar bland annat mellan Stockholm och Berlin.

Sedan några år tillbaka trafikerar Snälltåget linjen Malmö–Berlin med nattåg via Trelleborg–Sassnitz. Tågen körs normalt sett under vårens storhelger och under sommarmånaderna. I år har man dessutom planerat att utöka med tätare trafik och sätta in tio nyinköpta Deustche Bahn City Night Line RIC couchette-vagnar

Men vilken väg ska man då ta? Jo, antingen via Stena Lines färja Trelleborg–Rostock eller via Köpenhamn, Frediricia och Hamburg.

– Just nu utreder vi både alternativen, men nattåget kommer att fortsätta rulla, säger Snälltågets marknadschef Marco Andersson, enligt Railway Gazette.