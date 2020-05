Skådespelaren Matt Damon fast på Irland: "En av de vackraste platserna"

Hollywood-skådespelaren Matt Damon är fast på Irland på grund av landets "lockdown" i och med Covid-19. I en intervju med en lokal radiostation berättar han att han är glad över att vara fast på en så vacker plats.

Matt Damon i samtal med programledarna på radiostation Spin 1038 i Irland. Foto: Spin 1038

Skådespelaren kom från Frankrike till Dublin för att spela in scener för en historisk drama-thriller, "The Last Duel" regisserad av Ridley Scott, där Matt Damon spelar huvudpersonen Jean de Carrouges. Den 13 mars tillkännagav Disney att man var tvungen att skjuta upp inspelningen av filmen på obestämd tid på grund av viruspandemin.

Men Matt Damon är inte bitter att han är fast i den lilla irländska byn Dalkey. Tvärtom beskriver han platsen som "otrolig" och "en av de vackraste platserna jag någonsin har varit på" i en radiointervju.

– Det känns lite som en saga. När vi först kom hit sa folk Bono [från bandet U2] och Enya bor där, sa han och fortsatte berätta om livet i den lilla kustbyn:

– Såklart är det hemskt vad som händer i världen, men för min familj är det bra. Vi känner oss lite skyldiga eftersom vi har det så bra här. Till och med det här med att man bara får röra sig inom två kilometer runt sitt hem – men inom två kilometer här har man skogen och havet. Jag kan inte tänka mig ett bättre ställe att vara fast inom två kilometers radie, fortsatte han.

Lokalborna skyddar Matt

Den lokala radiostationen Spin 1038 fick reda på att Matt Damon synts i Dalkey och har sedan dess uppmanat honom att ringa in till stationen. Matt Damon hörde detta på radion och efter att ha sökt upp numret till radiostationen ringde han upp – till de båda programledarnas, Graham O'Toole och Nathan O'Reilly, förvåning och glädje.

– Vi är inte vana att ha A-listade superkändisar här på Irland, så när det händer är vi otroligt måna om att skydda dem från pressen, sa progamledaren Graham om det faktum att lokalborna i Dalkey vägrat hjälpa pressen att hitta Matt Damons tillfälliga bostad eller komma i kontakt med honom.

Dalkey är ett samhälle i den södra delen av grevskapet Dublin och grundades av en vikingabosättning och blev en viktig hamnplats under medeltiden. Idag är det lätt att ta sig till samhället från Dublin via DART (den lokala tågtrafiken kring Dublin) och det är enkelt att upptäcka platsen till fots.

Börja i mitten av staden på huvudgatan Castle Street, där det finns kaféer, restauranger, pubar och små butiker. Stadens anrika historia bjuder på både den pittoreska stadskärnan som slott och kyrkor. Från Coliemore Harbor kan man ta båtturer längst med kusten. Vattnet utanför samhället är populärt bland såväl dykare som delfiner.

Huvudgatan Castle Street i Dalkey. Foto: Wikimedia/John Fahy