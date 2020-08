Krönika: Inte bara flygskam – dags för Netflixskam

Vad hände när vi slutade flyga och slog på TV:n och kopplade upp oss på nätet som aldrig förr? Vagabonds krönikör Per J Andersson funderar på om flygskammen kanske kommer få sällskap av "Netflix-skammen".

Det är inte bara flyget som släpper ut koldioxid i atmosfären, det gör även din smarta mobil och TV, skriver Vagabonds krönikör. Foto: GettyImages

Nyss var flygskam nyordet för dagen. Tänk på utsläppen! Stanna hemma lite oftare! Visst, men miljönyttan blir inte så stor som du tror om du skippar den där flygresan för att ägna tiden i hemmet åt att streama tv-serier, titta på skojiga mobilfilmer på Facebook och sitta i ändlösa Zoommöten.

En resa, även med flyg, hade i jämförelse till och med kunnat leda till lägre koldioxidutsläpp än tiden du spenderade i soffan i ditt eget vardagsrum. Har jag fått solsting och börjat yra? Kan man tro. För det är svårt att fatta att en mobil, en dator och en smart-tv, som ju alla saknar avgasrör, kan släppa ut lika mycket skit som en bil eller ett flygplan. Men så är det. Om hemmasittaren tror att hon automatiskt är ett föredöme i kampen mot klimat­uppvärmningen tror hon fel.

För de flesta av oss förgyller ju tiden i hemmet med att vara nästan ständigt uppkopplade mot internet. Varje gång du öppnar en app, skickar ett mejl, lägger ut en bild eller tittar på en video är det inte bara apparaten du har framför dig som drar elektricitet. I samma sekund drar också flera routrar och servrar igång på andra sidan jordklotet.

Tjugo e-postmeddelanden om dagen i ett år motsvarar koldioxidutsläppen från en flygresa Göteborg–Paris. Handlar du regelbundet på nätet och kollar på tv-serier och filmer dagligen kan du göra flera flygresor tur och retur till USA eller Thailand för samma koldioxidutsläpp.

När allt var som vanligt före pandemin stod internet för fyra procent av världens koldioxidutsläpp, alltså ungefär lika mycket som allt flygande. Och under vårens karantäntillvaro ökade internetutsläppen lika snabbt som viruset spreds.

Värre ska det bli. Internets energiförbrukning beräknas öka med 400 procent de kommande tjugo åren, enligt en rapport från Greenpeace. I Japan, som gått längre än de flesta, är energiförbrukningen för hålla igång internet redan om tio år större än landets totala energiproduktion.

På toppen av det pågår just nu en gigantisk utbyggnad av the internet of things, vilket betyder att många av de apparater vi använder i vår vardag får uppkoppling mot nätet. Det innebär att alla möjliga enkla vardagssysslor får en mängd servrar att dra igång någonstans på jordklotet. Större delen av internets energi kommer dessutom från icke-förnyelsebara källor, enligt nämnda Greenpeacerapport.

Därför har pandemins alla lockdowns inte inneburit den enorma vinst för klimatet som man skulle kunna tro. Visst, världens alla flygplan parkerades i några månader. Såväl turismen som affärsresandet tvärdog. Men de utsläpp som vi sparade spenderade vi på att sitta i digitala jobbmöten, tokkonsumera skärmunderhållning och näthandla.

Ta tåget och plocka upp en bok om du vill vara en riktig miljöhjälte, säger Per J Ander, Vagabonds krönikör. Foto: Håkan Elofsson

Värmen du känner i handen från din hårt arbetande mobiltelefon är kort sagt en nog så träffande metafor för jordens klimatuppvärmning som kondensstrimmorna från jetplanen uppe i skyn.

Kruxet är att de flesta av oss vill ha både tv-serier i mobilen och flygresor. En riktig miljöhjälte blir du varje gång du stänger av wifi-routern och lämnar hemmet, byter ut flygresan mot en tågresa, låter din mobil slockna och svalna och läser en bok eller börjar prata med dina medresenärer.

Häcka i sitt eget vardagsrum är inget ideal. Det är dags att komplettera flygskammen med en nypa Netflix-skam!