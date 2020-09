Museum om "äcklig mat" lockar hela världen till Malmö

På Disgusting Food Museum står äcklig mat i centrum och nu finns en tillfällig utställning på plats om världens äckligaste alkohol. Vagabond har snackat med grundarna för att veta... varför?

Ölen End of History och japansk Nattō – ett fermenterat livsmedel på sojabönor. Foto: Anja Barte Telin

Disgusting Food Museum är ett litet, men världskänt museum, i Malmö där man kan testa sina kräkreflexer. Här får besökaren en möjlighet att utforska mat från hela världen, men inte vilken mat som helst – den äckligaste maten.

Museet har lockat besökare och media från hela världen. The New York Times, Lonely Planet, The Washington Post, BBC, CNN och många fler har uppmärksammat museet.

Lördagen den 5:e september lanserades en ny tillfällig utställning (finns i tre månader) om äcklig alkohol på museet. Utställningen inkluderar Sovjetisk surrogatalkohol, den 55-procentiga ölen End of History som säljs i en uppstoppad ekorre ("roadkill"), Sydkoreanskt bajsvin och Isländsk fårbajsrökt valtestikelöl.

Vi tog ett snack med Andreas Ahrens, museidirektör och medgrundare av Disgusting Food Museum.

Hej Andreas!

Ni startade 2018, men varför ett museum om äcklig mat?

– Vi ville utforska äckel, den universella känslan som är minst utforskad i populärkulturen, men även uppmuntra besökarna att fundera kring varför vi anser viss mat vara äcklig medans annan är god. Det är kulturellt, vi indoktrineras att tycka om maten från vår egen kultur.

Varför denna nya utställning om äcklig alkohol?

– Vi har en ganska intressant relation till alkohol. Berusningsmedel är centralt i de flesta kulturer och konsumeras nästan rituellt kring högtider. Samtidigt smakar de flesta alkoholhaltiga drycker inte speciellt gott första gången vi smakar dem, utan vi måste vänja oss vid smakerna. När alkoholen försvinner, via myndighetsbeslut eller i fängelser, blir vi väldigt innovativa för att hitta sätt att bli berusade.

Vad är det äckligaste man kan smaka på hos er?

– Det som flest har kräkts av är surströmming. Vi har haft 98 spyor sedan öppningen och hälften av dem på grund av surströmming.

Vad är det äckligaste ni ätit och druckit någonsin?

– Det är delad förstaplats. Musvin från Kina, som smakar ruttna lik och bensin, samt kourin från Indien, som luktar stall och bränner rejält på väg ner.

Hur står sig svensk surströmming bland gästerna och de andra rätterna?

– Utan tvekan det som flest kräks av och blir äcklade av. Delvis på grund av att man sett videos med folk som äter och spyor, delvis lukten, och sist smaken. Det smakar betydligt mycket bättre än ryktet gör gällande, men jag skulle inte kalla det för gott.

Tjurtestiklar! Vilka kryddor använder man till de här egentligen? Foto: Anja Barte Telin

I södra Polynesien och i Mikronesien anses flyghundar vara en delikatess. Foto: Anja Barte Telin

Har du svårt att äta mer grönt? Kanske kan den här Jello salladen från USA locka? Foto: Anja Barte Telin

Utställda delikatesser inkluderar:

Surströmming – fermenterad fisk från Sverige.

Cuy – Rostade marsvin från Peru.

Casu marzu – Ost fylld med larver från Sardinien.

Stinky tofu – Illaluktande tofu från Kina.

Hákarl – Fermenterad haj från Island.

Durian – Världens mest illaluktande frukt från Thailand.

Besök disgustingfoodmuseum.com för mer info!

