Sveriges skönaste spa – 14 favoriter för en lyxig weekend

Varma oändlighetspooler med härliga utsikter, bastubad vid havet och hawaiianska behandlingar. Här är Sveriges 14 bästa spa – perfekt en avkopplande kväll, weekendresor eller romantiska getaways med övernattning.

Två av Sveriges bästa spa, enligt Vagabond, hittar du i bland annat Båstad och Sundsvall. Foto: Anders Karolyi/Vida Spa

Tropisk oas

Honulele Spa, Skåne

Nu behöver du inte resa över halva jordklotet för att njuta av Hawaiis mytomspunna krafter och tropiska vibbar. Spahotellet The Lodge har nyligen slagit upp dörrarna till det 1000 kvadratmeter stora Honulele Spa, högt ovan trädtopparna i Skåne på Romeleåsens topp. Namnet Honulele kommer från den havssköldpadda, honu, som enligt legenden förde de första polynesierna till Hawaii och därpå hjälpt sjömän att hitta hem om och om igen. Ett rofyllt hem är just vad man försökt skapa på Honulele Spa.

Boka in dig polynesiska behandlingar, öppna brasor, infinitypool, kallvak och aufguss. Eller testa "The Aloha Spa Ritual" med fotbad, tvagning och ångbastu. Fräsch poképown på sahimilax eller en iskall acai stillar både sug och hunger.

Entré från 545 kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Honulele Spa:s hemsida!

Hawaii mitt i den skånska myllan. Foto: Honulele Spa The Lodge.

Japansk klassiker

Yasuragi, Stockholm

Har du inte redan hört talas om den japanskinspirerade oasen i utkanten av Stockholm är det hög tid. Sedan renoveringen för 2 år sedan lämnar Yasuragi inte mycket till önskan. Börja resan i det japanska tvagningsrummet där belysningen är dämpad, och hörnen tillräckligt många för att du ska komma till ro och släppa taget om världen där utanför. Det japanska ordet Yasuragi kan beskrivas just så, en skön utandning. En suck. Och än idag används tvagning som en meditativ tradition för att koppla av.

När du är färdig med tvagningen väntar en oas av stillsamma pooler, varma källor ute bland tallskogen, bastubad med iskalla dopp, ångsaltbastu, sovbastu, lounger med te och frukt och måltider i japansk tappning. På Yasuragi är det enkelt att glömma tid och rum.

Entré från 790 kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Yasuragis hemsida!

Betong möter vatten och avkoppling. Foto: Yasuragi

Passa på att stanna en eller flera nätter för ännu mer spa och vila. Foto: Yasuragi

Himmel möter hav

Hotell Skansen, Båstad

Vad sägs om att skåla in helgen i en oändlighetspool med fri utsikt över västkustens vilda hav? Hotel Skansen i Båstad utlovar total avkoppling för alla som älskar västkustens salta vindar. På två våningar kan du numer njuta av jacuzzibad, ångbastu, regnduschar och kontinentala lounger. Sjunk ner på en divan, beställ en drink i baren bara några meter från poolkanten och testa någon av de spabehandlingar som erbjuds.

I spapaketet ingår också entré till kallbadhuset som ligger längst ut på en pir i havet. Att ta ett dopp i det blå följt av en värmande bastu är en mäktig upplevelse när hösten krupit inpå. Och missa inte den 38-gradiga japanska poolen.

Entré från 895 kr/person. Välj mellan olika paket som inkluderar frukost, lunch eller övernattning. Läs mer på Hotel Skansens hemsida!

Tänk att sitta i den här poolen och se ut över det vidsträckta havet! Foto: Anders Karolyi

Storslaget i fjällen

Copperhill Mountain Lodge, Åre

Redan när man stiger in i den storslagna lobbyn på Copperhill Mountain Lodge får man en föraning om platsens historia. Den massiva kopparväggen liksom hotellets namn speglar de århundraden då man bröt kopparmalm i området och den höga takhöjden och varma materialvalet följer med ända in i spa-avdelningen där panoramafönster blottar majestätiska fjäll. Söker du en oas i natursköna Åre har du kommit rätt.

Njut av de två inomhuspoolerna, utomhuspoolen, relaxytor och diverse bastur. Boka in dig på en massage eller någon av de behandlingar som erbjuds. Efter en dag i skidbacken är det svårt att vilja vara någon annanstans.

• Entré från 195kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Copperhills hemsida!

Spa efter en dag i skidbacken. Foto: Copperhill Mountain Lodge

Vad sägs om den här utsikten? Foto: Copperhill Mountain Lodge

Romantiska vyer

Vida Spa, Sundsvall

Njut av norrländska skogar, kornblått hav och böljande dalar från Södra Stadsberget i Sundsvall. 240 meter över havet ligger mellersta Sveriges vackraste spa, Vida Spa, där turkisk/romersk ångbastu, japansk tvagning, kneippkur, pooler, bubbelpool bara är några av upplevelserna man kan ta del av.

Boka in dig på en Spa-Aw med bubblor i såväl poolen som champagneglaset, populära Night Spa för dämpat ljus och DJ som spelar skivor till sent på kvällen eller söndagsmys med övernattning. För den rastlösa ligger Södra bergets fina Motionsspår runt hörnet!

Entré från 395 kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Vida Spas hemsida!

Maxad avkoppling i Sundsvall. Foto: Vida Spa

Övernatta för att riktigt koppla av efter spa-upplevelsen. Foto: Vida Spa

Modernt och naturnära

Hotell Kust, Piteå

På åttonde våningen på norrländska Kust Hotell & Spa har du bästa utsikt över älv och skogar. Sjunk ner i någon av de varma, stilla poolerna, utomhus eller inomhus. En iskall källa får dig på riktigt norrländskt humör medan regnduschen för tankarna till tropikerna. För bästa helhetsupplevelse – boka in en lyxig spa-ritual där du hoppar mellan bastur med olika temperaturzooner och dofter, tvagningsrum och spaterrassen med milsvid utsikt. Njut av inpackningar, krämer och peeling och avsluta med en behandling om du vill lyxa till det ordentligt.

Entré från 495kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Hotell kusts hemsida!

Här snackar vi utsikter över älvar och skogar – Piteå levererar! Foto: Hotell Kust

Hipp klubbstämning

Voltage Lounge Spa, Västerås

Populära Steam Hotel har blivit tillflyktsorten alla snackar om. Det 18-våningar höga tegelbyggnaden ligger i ett 100 år gammalt ångkraftverk som osar hipp industri-romantik intill Mälarens strand. På våning 7 finner man Voltage Lounge Pool Club – spaavdelningen som lyckats finna en skön balans mellan avkoppling och strandklubb. Njut av uppvärmda utomhus- och inomhuspooler, bastu och asiatiskt till lunch.

Spana in paketerbjudanden som Late Night Voltage med levande ljus intill poolerna, pulserande musik i baren och med lite tur, stjärnklara nätter från utomhuspoolen. Den som söker mer action kan söka sig till Kokpunkten – äventyrsbadet som ligger vägg i vägg.

Entré från 195 kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Steam hotels hemsida!

Sen kväll på spa! Foto: Voltage Lounge Spa

Bland blånade berg

Orbaden Spa & Resort, Hälsingland

Bland blånande berg och böljande dalar i Hälsinglands hjärta ligger ett spa som tack vare sin miljö är omöjligt att inte gilla. Redan i slutet av 20-talet reste man till Ljusnans klara vatten för frisk luft och hälsosam natur. Idag erbjuder Orbaden Spa & Resort precis detta, fast med guldkant. Njut av inom- och utomhuspooler, sköna spabehandlingar, utomhusjacuzzi och bara "tomglo" ut i det fria, som man säger i Hälsingland.

Välj lyxentré och få en necessär fylld med produkter från Kerstin Florian som du kan använda i kombination med pooler och bastu. Förutom det finns en rad paket att välja bland – allt från fredagsmys till 3-timmars behandlingar från topp till tå.

• Entré från 495kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Orbaden Spas hemsida!

Hälsingland bjuder på en kombinationen av kyla och värme! Foto: Orbaden Spa & Resort

Digital detox på höjden

Upper House Spa, Göteborg

Bästa spaupplevelse ovanför Göteborgs takåsar får du på Upper House Spa. Men redan nerifrån marken är det svårt att inte haja till över den spektakulära frihängande utomhuspoolen med glasgolv som sticker ut på Gothia Towers. Addera ett hamam, flertalet pooler, energiboostande yogapass och sköna bastubad utspridda på tre våningar och det finns inte så mycket mer att önska av Upper House Spa. Här är mobiler bannlysta – perfekt för en digital detoxe. Kom endast för spa eller välj bland olika spapaket med yoga, frukost eller räkmacka-lunch!

• Entré från 595 kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Upper House Spas hemsida!

Digital detox på spa i Göteborg. Foto: Upper House Spa

Central oas med utsikt

The Nest, Stockholm

The Nest är det perfekta stället då du vill fly från storstadshetsen för en stunds tystnad och avkoppling. Högst upp på Downtown Camper by Scandic ligger en modern och avskalad spa-avdelning med väl valda detaljer som inger en lyx i det enkla. Sjunk ner i utomhuspoolen och blicka ut över Gamla stans takåsar och Riddarfjärden. Slink in i den spektakulära bastu som påminner om ett fågelbo och där fågelkvitter för tankarna till tropikerna, njut av torkade nötter, frukt eller varför inte ett glas skumpa från takbaren. Missa inte duschhörnan med en mist-shower där det känns som att du står i ett varmt och tropiskt fuktmoln!

• Entré från 345 kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Downtown Campers hemsida!

Ta en paus från Stockholms stök och bök och värm dig i bastun. Foto: The Nest

Havsnära & naturligt

Nynäs Havsbad, Nynäshamn

Söker du avkoppling i vacker havsmiljö ska du spana in Nynäs Havsbad. Här kan du visserligen njuta av den varma inomhuspoolen eller champagne i den lugna relaxavdelningen, men själva grejen med Nynäs Havsbad är bryggan. Här väntar uppvärmd pool och ett bastuhus med ångbastu, vedeldad bastu och lågtempererad bastu – perfekt efter ett dopp i havet, eller i vaken om du föredrar det vintertid. Den milslånga utsikten över havet är oslagbar. Boka en behandling med produkter av Maria Åkerberg. När tår och fingrar är skrumpna kan du med fördel boka in en middag i restaurangen och varför inte en natt.

• Entré från 895 kr/person. Obs: begränsat urval av dagpaket pga Covidpandemi. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Nynäs Havsbads hemsida!

Vad kan slå kombon av bastu och ett dopp i havet? Foto: Nynäs Havsbad

Isbad 2.0

Arctic Bath, Harads

Spektakulära Arctic Bath är garanterat årets snackis! Den cirkelformade huvudbyggnaden är inspirerad av timmerflottningens tidevarv och påminner om ett massivt fågelbo där den flyter fritt på Luleälven. Hit åker man för helhetsupplevelsen – det vill säga övernattning, mat och upplevelser i området. Men alla som har en fäbless för kallbad, vedeldad bastu, bubbelpool och lyxiga behandlingar kommer älska Arctic Bath lite extra.

Njut av vidderna, tystnaden och de svenska skogarna ramar vackert in både hotellrum, restaurang och spa. En iskall vinterdag är Arctic Bath Spa svårslaget.

• Från 4 200 kr/natt inklusive spa. Se aktuella behandlingar och priser på Artic Baths hemsida!

Iskyla och spa i Harads. Foto: Daniel Holmgren

Arctic Bath har såklart riktigt sköna bastun att värma sig i. Foto: Daniel Holmgren

Havsupplevelse

Varbergs kusthotell

Ett stenkast från havet ligger Sveriges enda Thalasso-spa på Varbergs kusthotell. Thalasso undrar du nog? Jo, det är en slags traditionell spa-terapi som använder marina produkter som havsvatten, tång, salt och lera i behandlingar och upplevelser eftersom just dessa innehåller viktiga mineraler och andra hälsosamma fördelar för våra kroppar.

Njut av uppvärmda havsvattenpooler, delta i en basturitual i kallbadhuset där spaterapeuter använder tång och salt eller boka behandlingen "Tiden är din" – där djupgående oljemassage, mineralbad eller kroppsskrubb bara är några av upplevelserna du kan välja bland. Ett dopp i havet sätter kroppen i rusning innan du åter ger dig in i värmen – sommartid på soldäcket, vintertid i bäddarna i relaxavdelningen.

• Entré från 549 kr/person. Se aktuella behandlingar och priser på Varbergs kusthotells hemsida!

Tånbad i Varberg. Här är det naturens resurser som skänker dig ro. Foto: Varbergs kusthotell



Tropiker & ljusterapi

Hotell Havsbaden, Grisslehamn

Till Grisslehamn åker de flesta för att lämna Sverige för Åland. Men passa på att stanna en dag på Hotell Havsbaden för en spaupplevelse bland pooler, jacuzzi, kallbad och utomhuspool. Vad sägs om en ljusterapi-bastu följt av en sköna yoga-klass? Eller dra på stort och boka Velvet Experience – en två timmar jorden-runtresa med olik spa- och basturitualer som inspiration.

Börja med tropisk regnskog, fiskpedikyr, ansiktspeeling och ångbastu följd av saltbad och tvagning i hamam. Och nej, det slutar inte än. Lerinpackningen gör huden silkeslen och vattenfallet i tropiska rummet får tiden att springa iväg.

• Entré från 395 kr/person. Se aktuella behandlingar, spapaket och priser på Hotell havsbadens hemsida!

Koppla av med tropisk regnskog, fiskpedikyr, ansiktspeeling och ångbastu. Foto: Hotell Havsbaden

