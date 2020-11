Reseskrivarläraren: Så blir du bättre reseskribent

Vagabond har två nya onlinekurser i reseskrivande med sänkt pris på anmälningsavgift. Kursledaren Per J Andersson berättar här om kurserna!

Vagabonds redaktör och skrivarlärare tipsar om att först lista de olika delarna som tillsammans ska bli en reseberättelse. Foto: Johan Marklund

Per är en av Sveriges mest erfarne reseskildrare. Han började skriva resereportage redan i början av åttiotalet och var 1987 med och grundade Resemagasinet Vagabond. Sedan dess har han gett ut ett tiotal resereportage- och guideböcker och blev 2010 utsedd till Årets Journalist. 2018 blev dessutom engelska översättningen av hans dokumentärroman New Delhi–Borås utsedd till Marco Polo Outstanding General Travel Themed Book of the Year.

Per, vad kan man förvänta sig av kurserna?

– Att bli bättre på att skriva om sina resor. Många som reser drömmer om att i textform kunna berätta medryckande om dem. Och helst få dem publicerade, förstås. Jag lär ut metoder, tekniker och knep för att få till resereportaget så läsaren känner det som om hon nästan vore på plats ute i världen.

Vagabond har ju tidigare haft en onlinekurs. Hur skiljer sig de nya onlinekurserna från de tidigare?

– Jag har spelat in nya Power Point-presentationer med berättarröst, uppdaterat bildmaterialet, lagt till fler moment, fler skrivövningar och är ännu mer konkret. Förut fanns en enda kurs. Nu finns två: förutom grundkursen också en fördjupningskurs.

Inte alltid så glamouröst. Per på reportageuppdrag i kolschakten i indiska Jharkhand. Foto: Jonas Gratzer

Kan vem som helst gå kurserna?

– Ja, absolut. Jag tycker att kurserna passar både för amatören som på sin höjd har plitat ner några rader i sin privata resedagbok, som för den yrkesverksamma skribenten som vill lära sig att skriva mer personligt och gestaltande i scener med närvarokänsla.

Vad är speciellt med att skriva om just resor?

–Resenären och skribenten, det vill säga du, är berättelsen hjälte, eftersom det är genom dig som läsaren får uppleva världen. Och det är kul att få vara hjälte för en stund. Det är oftast okej att vara personlig. Dessutom är researchresorna världens roligaste jobb.

Ibland väldigt behagligt. Per på reportageuppdrag i indiska ögruppen Andamanerna. Foto: Johan Marklund

Vilka fel gör man oftast som nybörjare?

– Glömmer bort att vi har fler sinnen än synen och hörseln. Nybörjaren har ofta svårt att disponera ett stort researchmaterial med stora mängder anteckningar från resan. Och ha svårt att veta hur man börjar och slutar berättelsen, alltså hur man förhåller sig till kronologin. Ett bra tips för att få ordning och struktur på sitt skrivande är att göra en lista på de scener/ämnen/uppelevelser du vill ha med och beta av dem successivt.

Måste jag ha rest mycket för att göra kurserna?

– Inte alls. Men jag tänker mig att den typiska reseskrivareleven har rest en del och drömmer om att skriva om sina upplevelser. Men det går lika bra att skildra miljöer i hemkommunen som på andra sidan jordklotet. Oavsett var i världen man är gäller samma metoder för att skriva medryckande om sina upplevelser.

Anmäl dig till Vagabonds reseskrivarkurser!

Vi har två kurser. Grundkurs och fördjupningskurs.

Passa på: 100 kr rabatt t o m på söndag 8 november! Ange kampanjkod VAGABOND100