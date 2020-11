5 veganvänliga städer och restaurangerna du inte får missa

Nu för tiden finns det alla möjliga veganska alternativ vid val av smink, skor, vin och kläder, för att inte nämna mataffärer och restauranger. Här är fem resmål perfekta för veganer – från Stockholm till Tel Aviv och snabbmat till lyxig Michelin-middag!

Hungriga veganer se hit! Här är fem resmål som passar utmärkt för den som vill äta gott på resan. Foto: Magnus Mårding & GettyImages

Uppskattningsvis 5 till 8 procent av Israels befolkning är veganer – vilket motsvarar cirka 400 000 människor – och antalet växer! Huvudstaden Tel Aviv är navet för veganismen och kan stoltsera med omkring 40 veganska, 44 vegetariska och 171 "vegetarian-vänliga" restauranger enligt sajten Happy Cow.

Restauranger

Anastasia är det första veganska kaféet i Tel Aviv. De har fantastiska maträtter och rawfood-desserter, och är ett mycket populärt ställe under hela dagen.

Four One Six, en helvegansk modern bar och restaurang i New York-stil, gör sin egen veganska "biff" och har härliga desserter. Om du är sugen på lyxig rawfood ska du kolla in Neroli Organic Juice Bar och Rawfood Diner.

The Green Cat har några av stadens bästa veganska pizzor som toppas med deras hemgjorda cashewnötsost.

Meshek Barzilay Deli serverar sallader och varma rätter som du kan äta inne eller ute. De har även en kaffebar med veganska bakverk, en juicebar och varor såsom vegansk gourmetost, bredbara pålägg, bröd, vin och ekologiska frukter och grönsaker och mycket mer. Alldeles intill ligger restaurangen Meshek Barzilay som främst serverar veganska rätter.

Berlin

Trots att Tyskland är synonymt med bratwurst och schnitzel har landet i många år suttit i förarsätet för veganismen i Europa. I storstäderna Berlin, Hamburg, Leipzig och Köln finns ett överflöd av veganska och vegetarianska restauranger, men också veganska supermarkets som Veganz och "slakterier" med fejk-kött. Bäst är Berlin där veganska restauranger och alternativ är såväl vardagsmat, men också lyxig fine-dining.

Restauranger

På Lucky Leek är det vegansk fine-dining på hög nivå som gäller. Kocken Josita Hartanto har blivit prisad för sin kulinariska begåvning, bland annat omnämns restaurangen i Michelinguiden.

Brammibal's Donuts finns på två adresser i Berlin; Alte Potsdamer Straße 7 och Maybachufer 8. Deras dagsfärska doughnuts i alla möjliga smaker är omåttligt populära och till det servas också riktigt bra kaffe.

Framröstad som ett av världens bästa veganska burgarhak av Happy Cow. Vedang finns att hitta i två stora shoppingcentrum i Berlin; Alexa vid Alexanderplatz och LP12 Mall vid Potsdamer Platz.

Undanstuvat i en gränd bakom lastpallar hittar vi Cookies and Cream – en lyxig fine-dining restaurang i industriell, men stilren miljö, som också omnämns i Michelinguiden.

Den veganska och koreanska restaurangen Feel Seoul Good öppnade 2019 och serverar traditionella rätter som soppor, dumplings, bimbimbap-bowls, koreanska pannkakor mm.

Det är rätt lätt att vara vegan i New York. Metropolen har hundratals helt veganska restauranger, men det är inte billigt. För samma peng som man i New York får en helt ok middag med ett glas vin, den sedvanliga dricksen och eventuella bordsserveringskostnader och ofta tillhörande vatten som bröd, kan man i Berlin äta en 5-rätters veganmiddag med Michelinstatus.

Restauranger

Familjeägda Delice & Sarrasin bjuder på franska klassiker som Boeuf bourguignon, coq au vin och galetter. Enormt trivsamt och ett måste om man är i Greenwich Village.

På Ladybird i East Village kan man äta riktigt god tapas i en stilren miljö med marmorbord, ljuskronor, tunga gardiner och stolar med sammetsdynor. Missa inte deras riktigt goda drinkar!

I Brooklyn kan du äta några av världens bästa veganska doughnuts på Dun-Well Doughnuts. Dagsfärska, innovativa och lagade med ekologiska och schyssta ingredienser!

På Hangawi och systerrestaurangen Franchia Vegan Cafe kan man äta riktigt bra vegansk-koreansk lunch och middag. På Hangawi sitter man utan skor på golvet på en upphöjd plattform.

London

2019 toppade den brittiska huvudstaden HappyCows lista över världens bästa vego-städer. Det finns en uppsjö av helt veganska ställen i London, omkring 150 stycken för att vara mer specifik. Tillsammans med vegetariska och "vegovänliga" restauranger är det en stad som tar veganismen till nya höjder.

Restauranger

Precis som vegan-"slaktaren" är det kanske svårt att tänka sig en vegansk ostbutik, men det är inte omöjligt. La Fauxmagerie är Storbritanniens första veganska ostbutik. "Ostarna" man hittar här är bland annat Shamembert, Veganzola och Betta Feta.

PickyWops serverar pizza, pasta och andra italienska rätter med en modern tvist – det vill säga veganskt. Är man fortsatt sugen på något snabbt och gott så har The Vurger Co mastiga hamburgare, shakes, pommes och allt det man kan önska av ett snabbmatshak.

Den helveganska restaurangen 222 öppnade 2004 och har varit populär allt sedan dess. Menyn består av flera enkla men intressanta förrätter som bön- och tofupannkaka och matiga huvudrätter som stroganoff på seitan-kött.

Vill man stilla sockersuget finns doughnuts, kakor och glass på Vida Bakery eller Crosstown Doughnuts Vegan.

Stockholm

Det finns en uppsjö av veganska och vego-vänliga alternativ i Stockholm. Det är inte lika stor variation på köken, priserna och lägena som på andra platser, men fler och fler ställen har börjat erbjuda en hel- eller delvis växtbaserad meny.

Restauranger

Populära Lao Wai i Vasastan är ett litet krypin som serverar rätter inspirerade av det sichuanesiska och taiwanesiska köket. Här är det heta kryddor, färsk ekologisk tofu och en gedigen te-meny som gäller.

Medan det finns en hel del veganska fik, bufféer och hippie-ställen i Stockholm finns det färre lyxiga alternativ. 2016 stängde Mathias Dahlgren sin tvåstjärniga restaurang Matsalen och öppnade Rutabaga – en lyxig restaurang på Grand Hotel där den vegetariska menyn kan beställas vegansk.

Bakis med ett sug efter fett och en bastant måltid? Så har många beskrivit Dirty Vegans nisch i Stockholms restaurangvärld. Till brunch serveras pannkakor med blåbär, frukost-burrito, "Smashed Avocado-macka", oändligt mycket kaffe och cocktails.

Italienska Feca är inte en hel-vegansk restaurang, men det är imponerande att en till synes oansenlig kvarterspizzeria mitt i Mariatorget vid tunnelbanan har ett sånt gediget utbud av såväl veganska som glutenfria alternativ.

Norrland har gett Sveriges veganer och vegetarianer så mycket i hamburgarväg. Först kom hamburgerkedjan Max från Gällivare och nu har Bastard Burgers från Luleå börjar slå sig ner runt om i landet. Bastard Burgers serverar såväl kött som fejk-kött och har två nya "signaturburgare" varje månad, en med kött och en vegansk.