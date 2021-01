Ledare: Ett nytt år och 100 procent reseinspiration!

Vagabonds chefredaktör sätter ord på våra känslor om det nya året – om våra drömresor, jakten på att ticka av en ohållbar bucketlista och hur vi på Vagabond påverkats av pandemin.

Världen är vacker och vi vill inspirera dig att upptäcka den. Foto: GettyImages

Lovade mig själv att denna ledare inte skulle handla om det berömda viruset. Vid det här laget är vi alla spyless på pandemin. Men samtidigt är det omöjligt att sammanfatta 2020 utan att nämna corona.

Det har varit ett turbulent år för oss som jobbar med resor. När det inte var möjligt att resa utomlands längre ställde vi snabbt om och började fokusera på Sverige.

Skåne och Halland istället för Medelhavet. Stockholm istället för New York och London. Lappland istället för Alperna. Det har varit både roligt och utmanande. Tiden var helt klart inne för Sverige att ta plats i rampljuset.

Men i senaste numret, som finns i butik nu, lämnar vi det jordnära och lokala. Istället drömmer vi stort och siktar högt. Vi bad Vagabonds närmaste medarbetare att lista sina absoluta drömresmål jorden runt. Resmålen med stort R. Platserna utöver det vanliga. 100 procent reseinspiration! En bucketlist i megaformat, från några av Sveriges främsta reseexperter.

Bucketlist. Ordet har smugit sig in i den svenska vokabulären de senaste årtiondena och kan översättas med "önskelista", men med mer fokus på upplevelser och resor än prylar. "Kick the bucket" är en engelsk eufemism för att dö, och en bucketlist avser just det, att rada upp saker man vill göra innan man kolar vippen.

I ärlighetens namn är jag inte så förtjust i bucketlistor. Resor handlar om så mycket mer än att bocka av och konsumera upplevelser. Vi behöver inte fler kravlistor och måsten, ännu fler platser man "absolut inte får missa" innan man checkar ut för gott. Vagabond har definitivt gjort sig skyldig till ett sånt språkbruk, men det är ett ohållbart tänk som hör den gamla tiden till.

Syftet med listan som breder ut sig på drygt 40 sidor i vårt senaste extratjocka nummer, är enbart att inspirera. Ett smörgåsbord av allt vår vackra värld har att erbjuda. I grund och botten handlar det om drömmar och längtan – vilket vi behöver mer än någonsin. Alla har vi drömmar om saker vi skulle vilja göra och platser vi skulle vilja besöka någon gång i livet. Till och med vi resejournalister. Att fortsätta fascineras och känna nyfikenhet inför världen är ett säkert sätt att hålla sig ung i sinnet.

Några av platserna är Utahs maxade landskap i USA, tropiska paradisöar i Japan, Namibias öken och geparder, äventyr i Patagonien, den makalösa vildmarken i Kamtjatka i östra Sibirien, Korsikas undersköna västkust, vykortsvackra Norge, Yttre Hebridernas vindpinade klippor och skotska whisky... och ja, så mycket mer!

Så beställ hem tidningen, om du inte redan har den, sätt dig bekvämt tillrätta i din favoritfåtölj och bläddra bland våra drömmar. Tittar du riktigt noga på bilderna kan du känna värmen från tropiska djungler och höra vågbruset från fjärran oceaner. Och kom ihåg att det kommer en tid då vi kan upptäcka världen på riktigt igen!

PS. Vagabond må vara Sveriges största resemagasin, men vi är som många andra påverkade av den fördömda pandemin. Gillar du det vi gör så beställ gärna en prenumeration via dintidning.se. I gengäld lovar vi att fortsätta bjuda på 100 procent reseinspiration under hela 2021!