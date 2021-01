11 spektakulära hotell som öppnar 2021

Dior-spa, eget korallrev, lyxig tågvagn eller vägg i vägg med en cricketarena? Här är 11 sprillans nya hotell att drömma iväg till i väntan på bättre restider.

Dröm iväg till lyxigt ekoretreat på Mallorca eller umbriskt slott med tryffeljakt. Foto: LJs Ratxo & Reschio.

Ekoretreat på Mallorca

LJs Ratxo, Mallorca

I Mallorcas berg inbäddat i naturen ligger det nybyggda LJs Ratxo. Ett lyxigt boutiqehotell med hållbarhetsfokus. Här kan du flyta runt i poolen med utsikt över berget Galatzó eller yoga till det i solnedgången. Området, som är en del av världsarvet Tramuntana, bjuder på storslagna vandringar.

Sväva runt i LJs Ratxos pool omgiven av bergen på Mallorca. Foto: LJs Ratxo.

Slott och tryffel i Umbrien

Reschio, Italien

På 1500 hektar umbrisk idyll ryms det nya italienska hotellet Reschio. Här finns både villor inredda i italiensk lantlig stil, och ett slott med anor tusen år tillbaka i tiden nyrenoverat till lyxhotell. Låna en häst från stallet för en tur genom olivlundarna, eller följ med på tryffeljakt! Städerna Assisi, Perugia och Siena ligger bara en timmes bilresa bort.

Reschio erbjuder galopp genom det umbriska landskapet. Foto: Reschio.

Upptäck Transsylvanien

Bethlen Estates, Rumänien

Naturen kring bergskedjan Karpaterna i Transsylvanien brukar ibland kallas Europas sista riktiga vildmark. Här kan du snart checka in i någon av de nyrenoverade och fullt utrustade gårdshusen hos Bethlen Esates i byn Cris. Besök glaciärsjöar, vandra i bergen, hyr en häst eller cykel – och glöm inte en tur upp till byns medeltida borg.

Hemtrevlig lyx hos Bethlen Estates i Rumänien. Foto: Bethlen Estates / Philip Ville.

Privat korallrev

Zannier Hotels Bai San Ho, Vietnam

Ett nytt resort byggt i traditionell vietnamesisk byggstil öppnar i Phu Yen-provinsen i Vietnam. Det mesta på Zannier Hotels Bai San Ho är lokalt producerat – till och med maten ska vara tillagad enligt traditionella recept från kockarnas egna mormödrar. Checkar du in här så checkar du även in till möjligheten att få besöka hotellets privata korallrev.

Den vietnamesiska drömmen? Foto: Zannier Hotels Bai San Ho / Frederik Wissink.

Dior-spa & art déco

Cheval Blanc, Paris

Med utsikt över Seinefloden i en byggnad i art déco-stil planeras det nya lyxhotellet Checal Blanc Paris. Här kommer du kunna gå på Dior-spa i lyxiga sviter med löfte om "happiness in the heart of Paris." Restaurangchef blir den franska kocken Arnaud Donckele som tidigare ärats med inte mindre än tre Michelinstjärnor.

Nytt hotell med utsikt över Seinefloden, Paris. Foto: Gettyimages /

Romain Villa Photographe.

Safarihotell i Okavangodeltat

Xigera Safari Lodge, Botswana

Checka in i en av tolv unikt inredda sviter på nya Xigera Safari Lodge. Hotellet ligger i Okavangodeltat, ett världsarv i Botswana som är hem åt allt från pelikaner och maraboustork, till leoparder och elefanter. Hotellet har ett stort hållbarhetsfokus, totalt har 76 afrikanska konstnärer och designers anlitats för inredningen.

Med hopp om leopard i Botswana. Foto: Xigera Safari Lodge.

Vägg i vägg med cricketarena

Oval Hotel, Australien

Byggt längs med ena sidan av stadens kända cricketarena hittar du boutiquehotellet Oval Hotel i Adelaide, Australien. Hotellet öppnade egentligen redan under hösten men i liten skara. Ät middag på hotellets restaurang med direkt utsikt över kastaren. Rummen är inredda i modern stil där du kan välja utsikt över St Peters katedral eller stadens enorma grönområde och floden Torrens.

Cricket på nära håll hos Oval Hotel i Adelaide. Foto: Gettyimages / Robert Lang Photography.

Med inspelningsstudio

Chateau Denmark, England

Denmark Street i London är gatan där artister som Rolling Stones och David Bowie haft inspelningsstudios, Elton John låtskrivarkontor, och Sex Pistols lägenhet. Musik är även temat för det nya hotellet Chateau Denmark. Förutom kreativt inredda rum så lovas du som gäst tillgång till både inspelningsstudio och konsertscen – och väldigt bra ljudisolering. "A playful kind of rebellion" som hotellet själva uttrycker det.

Sov som en brittisk musiklegend för en natt. Foto: Chateau Denmark.

Tågvagnar blir lyxhotell

InterContinental Khao Yai National Park, Thailand

Ett av Thailands mindre besökta områden är världsarvet Khao Yai. En nationalpark bara två och en halv timme utanför Bangkok men fylld av spännande djur och natur. Det nya hotellet Intercontinental Khao Yai National Park är skapat av den berömda arkitekten Bill Bensley och temat är tågnostalgi. Här kommer du kunna sova i tågvagnar som omvandlats till lyxiga hotellrum, och besök den tåginspirerade spa-anläggningen.

Nytt hotell i thailändskt världsarv. Foto: InterContinental Khao Yai National Park.

Surfhus med hunden

Three Mile Beach, England

Bo mitt bland sanddynerna vid randen av Atlanten i en av femton lyxiga självhushållande hus i västra Cornwall, England. Hyr till en extra surfbräda, surflektion, SUP – eller plats för din hund. Husen hos Three Mile Beach har tillgång till badtunna, bastu och grill. Västra Cornwall sägs dessutom ha blivit något av ett mekka för bra mat.

Ta med hunden och checka in i engelskt strandhus. Foto: Three Mile Beach & Unsplash.

"Koreas Hawaii"

Grand Hyatt Jeju, Sydkorea

Jeju är Sydkoreas största ö och känd för exotiskt klimat och vackra vandringar. Ön har till och med blivit utsedd till en av världens sju naturliga underverk. Upplev det moderna Sydkorea genom att bo på Grand Hyatt Jeju i det 38 våningar höga Jeju Dream Tower. 1600 hotellrum och 14 restauranger och barer – och en infinitypool som lovar "den perfekta Instagram-bilden".

