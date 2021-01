8 nya lyxiga tågresor i världen

Boka in hela släkten på ett chartrat tåg genom Grand Canyon, följ med på lyxig tågresa längs med Sidenvägen – eller kanske prova en lyxigare tågcharter upp genom Abisko i Sverige? Tågtrenden verkar hålla i sig, här är några nya tågresor som planeras framöver.

Lyxtåg genom Afrikas vildmarker. Foto: Rovos Rail Tours.

Japansk tåglyx över natursköna ön Kyushu

Det nya japanska lyxtåget 36+3 tar dig över ön Kyushu. Ön ligger i södra delen av landet och är relativt okänd bland turister trots sina varma källor, vackra vyer och många vandringsleder. Här finns både bergmassiv och kustremsor. Tåget som rullar är en blandning av klassisk japansk och modern internationell stil. Trean i namnet står för de tre känslorna man som passagerare förväntas drabbas av under resans gång; inspiration, förundran och glädje.

Lyxtåget 36+3 tar dig runt japanska ön Kyushu. Foto: Jr Kyushu.

Storslagna tågvyer i sydvästra USA

Rocky Mountaineer lanserar ny rutt i sydvästra USA. Tågresan som går under namnet Rockies to the Red Rocks tar dig från Denver i Colorado till Moab i Utah med övernattning i Glenwood Springs längs med vägen. Spektakulära vyer utlovas från tåget som förstås kommer med enorma glasfönster för maximal utsikt. Resan tar totalt två dygn och vill du fortsätta vidare kan du ta dig med vanligt tåg till Las Vegas via Salt Lake city, eller hyra bil och köra en heldag till Las Vegas. Sevärda vyer utlovas även där.

Två dagars lyxtåg genom sydvästra USA.

På lyxig räls och flodbåt i Afrika

Kombinera världens lyxigaste tåg, Rovos Rail, med världens antagligen lyxigaste flodbåt, Zambezi Queen. Resebolaget Ker & Downey Africa har precis lanserat en resa som under tolv dagar tar dig landvägen från Sydafrika genom Zimbabwe till Botswana. Resan går bland annat genom nationalparken Hwange med stopp vid Victoriafallen.

Ta världens lyxigaste tåg till Victoriafallen. Foto: Rovos Rail.

Transsibiriska med ånglok

Golden Eagle Luxury Trains är ett resebolag som länge ordnat extremt lyxiga och längre tågresor i lite mindre turistiga områden. En av de nya rutterna som lanserats är en tågresa genom Sibirien mitt i vintern. Tåget tar dig fram, med hjälp av totalt 20 olika ånglok, över den sibiriska tundran mitt i den mest bitande vinterkylan i februari – från Vladivostok via Bajkalsjön till Moskva. Turen kommer inte avgå förrän februari 2022 så du har tid att göra dig redo för de 22 dagarna längs med världens mest mytomspunna järnväg.

Åk genom ett stelfruset Sibiren. Foto: Gettyimages.

Sidenvägen i lyxförpackning

En annan ny tågresa som Golden Eagle Luxury Trains lanserar går längs med Sidenvägen. Tåget avgår från Moskva för att sedan ta sig ned genom de fem stan-länderna: Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan och Kyrgyzstan. Längs med vägen gör tåget olika stopp, bland annat vid en av Sidenvägens allra viktigaste handelsstäder, Samarkand. Tåget gör även stopp på mindre välbesökta platser som Kokand i Ferganadalen, en prunkande del av Uzbekistan många turister missar. Första resan avgår i april år 2022.

Gör ett tågstopp i Bukhara, Uzbekistan. Foto: Gettyimages.

Eget tåg genom Grand Canyon

Planerar du att fylla jämt, gifta dig eller bara ha en storslagen fest (när det går bra igen)? Varför inte göra det på ett eget tåg genom Grand Canyon i USA? Grand Canyon Railway har precis lanserat möjligheten att hyra hela deras lyxtåg med tillhörande personal – från bartenders till musikanter. Tåget går från Williams i Arizona till nationalparken Grand Canyon och tillbaka igen. Paketet heter Rail Baron Charter och ger möjlighet att hyra en egen tågvagn, flera tågvagnar eller till och med tågrälsen.

Med eget tåg genom Grand Canyon.

Hyr en helt egen tågvagn – eller varför inte hela tåget?

I Draculas fotspår genom Transsylvanien

Ta dig fram med Golden Eagle Luxury Trains i Draculas fotspår i Transsylvanien. Resan börjar i Istanbul i Turkiet, tar sig vidare genom Bulgarien, in genom i Rumänien och avslutas sedan i Budapest i Ungern. Under resan görs bland annat stopp vid slottet Bran där greve Dracula sägs ha bott och den medeltida byn Sighisoara som ska vara födelsestaden för Dracula. Tåget rullar – om allt går som det ska – redan i juni 2021.

Ta tåget till Draculas slott, slottet Bran, i Transsylvanien. Foto: Gettyimages.

Lyxig tågresa från Stockholm till Kiruna

I år rullar det svenska Vildmarkståget på nytt! Resan som går från Stockholm till Kiruna via Abisko är så vitt vi på Vagabond känner till Sveriges just nu enda lyxigare tågcharter. Tåget består av gamla vagnar i toppskick och en restaurangvagn där det serveras mat i riktigt porslin på vita dukar. Sover gör du på hotell längs med vägen. Under resan gör tåget även stopp för besök i bland annat Ishotellet i Jukkasjärvi, fjäll- och samemuseet Ájtte i Jokkmokk och en av världens största gruvor utanför Kiruna. Mellan Östersund och Vilhelmina kommer du dessutom tuffa fram med ett riktigt ånglok. Premiärturen planeras redan till våren men säkrast att den faktiskt avgår är antagligen höstens resa.