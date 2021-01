7 tips för svemester i vinter

För många är vinterresor synonymt med att åka utför, när det i själva verket finns så ­mycket mer att göra. Niklas Kämpargård, aktuell med boken Svemester vinter, bjuder på 7 favoriter i Sverige.

Niklas Kämpargård tipsar om vinteräventyr i Sverige. Foto: Gettyimages.

Igloo Åre

Checka in i en snögrotta högt upp på Åreskutans sluttning samtidigt som VM 8:an stänger för kvällen. Sov bekvämt i en igloo, bada i badtunnan och ät femrätters middag med utsikt över skidbackarna. På Igloo Åre kan du ta dig tid att njuta av himlens magi och låta kylan bita i kinderna. Glöm inte att värma upp kroppen innan du kryper ner i sovsäcken för att undvika att du fryser senare under natten.

Sov i den här snögrottan hos Igloo Åre. Foto: Mattis Lindqvist.

Nationalparker & Naturreservat

Under lågsäsong slipper du vanligtvis trängas med andra och kan njuta av naturen nästan helt för dig själv. Dessutom behöver du sällan åka särskilt långt, utan kan packa en matsäck och njuta av närmaste naturområde. Sov gärna över om du har rätt utrustning för detta. Och glöm inte att elda. Det finns fina vindskydd i många skyddade naturområden och även gratis ved.

Ett vinteräventyr behöver inte vara så här avancerat., men visst ser det härligt ut? Abisko nationalpark i Lappland. Foto: Fredrik Broman / humanspectra.com.

Näsets Marcusgård, Furudal

I Furudal i Dalarna kan du checka in i olika typer av rum, bland annat Supermånen – en runt klotformad koja som svävar bland trädtopparna ett par meter upp i luften. Ta gärna med en sovsäck för att hålla dig varm under natten (det ingår täcken och filtar) men temperaturen kan krypa nedåt både tio och tjugo grader kallt under natten och det kan bli mycket kallt om brasan falnar.

Checka in i annorlunda rum hos Näsets Marcusgård i Furudal. Foto: Visit Dalarna.

Restaurang Tusen, Ramundberget

Njut av kalfjället och Härjedalens smaksensationer i restaurangen som påminner om en kåta. Testa renskavsgryta med potatispuré, fiskgrytor och krämiga bönor med rotfrukter. Vid klart väder ser du ända till Helags och Mittåkläppen.

Vackra vyer över Ramundberget. Foto: Emrik Jansson.

Kulinariet, Stora Skedvi

Skedvi Bröd är ett fantastiskt knäckebrödsbageri där du kan köpa ljummet bröd direkt från ugnarna. Vanligtvis (dock inte i coronatid) bjuds man på halvgräddat mjukt, varmt knäckebröd med smör på. I samma byggnad huserar saluhallen Visthusboden, Stora Skedvi Mejeri och restaurang Kulinariet.

En plats för dig som älskar knäckebröd! Foto: Visit Dalarna.

Norrsken, Abisko

Bästa platserna att se norrsken är vid Torne­träsks strand eller högt upp på fjället Nuolja efter att ha tagit linbanan upp till toppstationen Aurora Sky Station. Norrsken kan man visserligen se på många håll i landet, redan från oktober till långt fram på vårvintern (det är till och med bäst i oktober och november, hävdar många) men aldrig så säkert som i Abisko, där förutsättningarna är optimala.

Spana på norrsken med en kaffe i handen från Aurora Sky Station. Foto: Aurora Sky Station.

Turridning i djupsnön, Boda kyrkby

Besök Bertil Hansson i Boda kyrkby i Dalarna och njut av fantastiska ridupplevelser mitt i vintern. Här rider man på mäktiga nordsvenskar genom ett trolskt vinterlandskap. Missa inte fullmåneritterna (startar kl 21.00) som arrangeras vid klart väder under vintern.