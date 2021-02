Oväntade platser samlar hemmajobbare från hela världen

År 2020 blev hemmakontorets år och många jobbar fortfarande helt digitalt. Något som inte bara resulterat i ökat intresse för landsbygden i Sverige, det har även skapat kluster av hemmajobbare på helt nya platser i världen – från Stockholm till en helt egen hemmajobbarby i Portugal. Här kommer en spaning.

Nya samlingsplatser för den som vill jobba hemifrån – fast borta. Foto: Unsplash @avirichards @dariamamont.

Ny digital nomad-by i Portugal

I Portugal har man inte bara nöjt sig med att använda köksbordet till kontor, där har man valt att förvandla en hel by till en plats för den som vill jobba hemifrån – fast borta. Byn är Ponta do Sol på ön Madeira där regeringen under våren 2020 anlitade den digital nomaden Gonçalo Hall som fick i uppdrag att skapa en plats optimal för hemmajobbare. Hall har framför allt jobbat med att skapa ett starkt community och att involvera alla lokala företag för att på så sätt även kunna bidra till en ökad ekonomi i byn.

Ponta do Sol på Madeira. Foto: Gettyimages / Dennis Fischer Photography.

Stockholm – hub för européer som söker frihet

I januari 2021 rapporterade SVT om en trend man sett där unga européer valt att bosätta sig i Stockholm på grund av nedstängningen i sitt eget land. De samlas på ett vandrarhem i centrala Stockholm för att bo och jobba därifrån. En irländska berättar till SVT att: "jag är här för att behålla min frihet".

Corona-nomader i Aten

I Greklands huvudstad Aten har antalet digitala nomader, eller corona-nomader som de numera även kallas, ökat markant under året – trots att staden varit nedstängd. Men när kontoret inte längre binder människor till sin hemort, har allt fler valt att flytta. Aten har samlat folk från hela Europa, och huvudanledningen är kombinationen bra klimat, livskvalitet men ändå billigt.

"Jag har mer jobb än någonsin just nu men här kan jag, trots att det är vinter och nedstängt, vakna till solljus och äta frukost på min balkong med utsikt över pinjeträden och det Egeiska havet." säger Burak Cakmak, 46 år, till This is Athens.

Utsikt över akropolis i Athen. Foto: Unsplash @ckollias.

Bästa byn för hemmajobbande familjer i Mexiko?

Den lilla mexikanska byn Ruidoso består inte av så mycket mer än en huvudgata omgiven av natur, men har trots det lockat hemmajobbare under året. Hit är det framför allt familjer som valt att flytta. Byn är liten, 8000 invånare, omgiven av stora naturområden vilket gör det enkelt att hålla avstånd till andra människor. Samtidigt finns där både espresso och wifi – och mikrobryggeri. Vad mer kan man begära? Jo, nationalparker och skidåkning på lunchrasten förstås.

Byn Ruidoso i Mexiko. Foto: Kelly Johnson.

Kanske en ridtur på lunchrasten? Foto: Kelly Johnson.

Visum specialanpassade för den som vill jobba från ett annat land

Under 2020 har antalet länder som tillåter turister att bo i landet under en längre period ökat markant. Två länder som nyligen infört nya visumregler för digitala nomader är Kroatien och Georgien. I Kroatien kan du få stanna i ett år med det nya visumet som kostar 600 kr att ansöka om. I Georgien är det istället helt gratis att ansöka om visumet, så länge du tjänar minst 16 000 kr i månaden och har en reseförsäkring.

För fler länder se lista hos Svenska Nomader.