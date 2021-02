Roadtrip i Tyskland – 9 temavägar att välja istället för autobahn

En roadtrip genom Tyskland går visserligen snabbt via motorvägen, men det finns roligare sätt att spendera biltiden på. Tyskland är fullt av temavägar som samlar allt från sagolika slott, till vingårdar, romantiska byar och grönskande alléer.

Låt den Tyska alpinvägen ta dig genom alpbyar och bergmassiv. Foto: Gettyimages / DieterMeyrl.

Slottsvägen

Hälsa på Törnrosa och leta efter Rapunzel i slottstornet. Slottsvägen går genom söta byar med klassiska korsvirkeshus och – som namnet avslöjar: slott! Från medeltida slott till renässansvarianter till pampiga barocka slottsbakelser. Delta i en medeltida bankett, klä ut dig till en kunglighet, eller leta efter slottsspöken. Glöm inte att boka in åtminstone en av nätterna i något av slotten som går att sova över på. Totalt passerar du runt 70 slott längs med vägen – några i Tjeckien.

Slottsvägen är ca 1200 kilometer och går mellan Mannheim i Tyskland och Prag i Tjeckien.

Slottet Neuhausen. Foto: GNTB / Szymon Nitka, Znajkraj.

Barockslottet Friedenstein i Gotha. Foto: Sofia Zetterqvist.

Sagovägen

Rödluvan, Askungen och Hans och Greta – de allra flesta i vår del av världen har på ett eller annat sätt vuxit upp med Bröderna Grimms sagor. Bröderna Jacob och Wilhelm Grimms föddes i den tyska staden Hanau och till deras ära finns numera Sagovägen, antagligen den allra mest populära temavägen i Tyskland. Rutten är en kavalkad av fantasivärldar och tar dig via sagoslott och förtrollade skogar. Håll koll på kalendariet, det pågår ofta föreställningar och events där sagofigurerna dyker upp.

Sagovägen är ca 600 kilometer och går mellan Hanau och Bremen.

I staden Heilbad Heiligenstadt finns en sagopark tillägnad Bröderna Grimm. Foto: Deutschen Märchenstraße.

Stadsmusikanterna i Bremen. Foto: Deutschen Märchenstraße.

Korsvirkesvägen

Den tyska korsvirkesvägen lanserades 1990 och sträcker sig igenom nästan hela landet. Vägen, som egentligen är ett nätverk av sju vägar, binder samman totalt 100 korsvirkesstäder. Få saker är så tydligt förknippat med Tyskland som deras klassiska korsvirkeshus. I landet finns inte mindre än 2,5 miljoner och längs med den här vägen har du möjlighet att se dem på nära håll, en del med tusenårig historia i väggarna.

Korsvirkesvägen består av ett nätverk av vägar som sträcker sig mellan Elben i norr till Bodensjön i söder. Totalt ca 3000 kilometer.

Korsvirkeshus i Schmalkalden. Foto: Sofia Zetterqvist.

Staden Celle har "Europas största sammanhängande korsvirkesensemble". Foto: Sofia Zetterqvist.

Tyska alpinvägen

Tysklands äldsta temaväg är från 1879 och slingrar sig förbi bergmassiv och kristallklara fjällsjöar i Bayern. Var beredd på många stopp, vägen är en enda lång panoramautsikt. Längs med vägen passerar du alpbyar, slott, och inte mindre än 60 spahotell.

Tyska alpinvägen är ca 450 kilometer och går mellan de två sjöarna Bodensjön och Königssee.

Vägen slingrar sig över sjön Sylvenstein. Foto: Gettyimages / DieterMeyrl.

Kyrkan Maria Gern i Berchtesgadener. Foto: Gettimages / DieterMeyrl.

Allévägen

Välj bort motorvägen för den naturskönare varianten: Allévägen och låt björkar, lönnar och kastanjeträd kanta din bilkörning. Kanske följer du fruktträden in på en avtagsväg och upptäcker en by du aldrig hade besökt annars? En väg som dessutom ändrar färg och form utifrån säsong. Går att upplevas även till fots eller med cykel.

Allévägen är ca 2900 kilometer och går hela vägen från den tyska semesterön Rügen uppe i norr, ned till klosterön Reichenau i Bodensjön längst ned i söder.

Byt motorväg mot klocka bokträd och ekar. Foto: GNTB.

Vinvägen

Den Tyska vinvägen består av 85 kilometer vinhistoria. Rutten som funnits sedan 1935 slingrar sig mellan vingårdar och vinbarer i regionen Pfalz i södra Tyskland. Regionen ligger precis intill den franska gränsen och är särskilt känd för sin Riesling. Här blommar mandelträden rosa om våren och fikonen hänger färska under sommaren. Boka in dig på mysiga bed and breakfast och missa inte ruttens kanske största turistattraktion i Bad Dürkheim: världens största vintunna som går att äta middag i.

Tyska vinvägen är ca 85 kilometer och går mellan Schweigen-Rechtenbach och Bockenheim. Det finns även vinvägar i Tauberdalen, Sachsen och Baden–Württemberg.

Moseldalen med sina vinodlingar. Foto: GNTB / Francesco Carovillano.

Mandelträden i blom längs med Tyska vinvägen. Foto: GNTB.

Sparrisvägen

Har du någon gång deltagit i en sparrissafari? I Tyskland finns flera sparrisvägar, den i Niederschsen är den längsta. Sparrisskörden sker mellan mitten av april och slutet av juni och under den här perioden avnjuter du den färska sparrisen i de allra flesta olika former och kombinationer på delstatens restauranger. Besök sparrisproducenter, sparrismarknader och lär dig allt om den långsmala grönsaken på sparrismuseet i Nienburg.

Sparrisvägen i Niederschsen är en ca 750 kilometer lång rundväg i delstaten Niedersachsen.

Sparrisrätt på Restaurant Wonka i Nürnberg. Foto: GNTB / Jens Wegener.

Porslinsvägen

Det har kallats "det vita guldet" – porslinet som på 1600-talet var något av det dyrbaraste du kunde handla med. I Tyskland var man tidig med att tillverka porslin, staden Meissen i delstaten Sachsen fick Europas första riktiga porslinsfabrik år 1709. Porslinsvägen tar dig genom lokal historia fylld av stolthet. Besök fabriksbutiker, kända designers och museer tillägnad porslinet. Om du gillar att fynda lokalt hantverk som inte går att hitta någon annanstans är detta resan för dig.

Porslinsvägen är ca 800 kilometer och går från Bamberg till Tjeckien.

Figur skapad av porslinkonstnären Chris Antemann tillsammans med Europas äldsta porslinsfabrik. Foto: GNTB / Meissen.

Romantiska vägen

Om du vill ge din roadtrip ett extra skimmer av romantik så är det den Romantiska vägen du ska välja. En resa tillbaka i tiden genom medeltida städer, drömmiga slott och flörtiga trädgårdsparker. Rutten finns även anpassad för dig som hellre cyklar genom det böljande landskapet. Stanna till i romantiska små byar längs med vägen och njut av lokala delikatesser. En väg fylld av historia, konst och kultur.

Romantiska vägen är ca 500 kilometer och går mellan Füssen och Würzburg.