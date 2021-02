Då vi delade hotellrum med en okänd person på charterresan

Kan du tänka dig att boka en resa utan att veta vem du får dela dubbelsäng med på hotellet på resmålet? För inte så länge sedan var det ganska många som svarade ja på den frågan. Vagabond har grottat ner sig i den ospecificerade charterresans historia.

Vi fick ett brev från en läsare som mindes hur han rest på ospecificerade sistaminuten-resor och fått dela rum med någon helt främmande person. Man med man, kvinna med kvinna. "… även om jag 2 ggr fick dela rum med en kvinna", skrev Vagabondläsaren Karl-Arne Johansson.

Men det händer ju inte längre. När slutade man med detta som också skildras i Sällskapresan 1?

En så spännande fråga som Vagabond förstås ville utreda grundligt och ringde upp Claes Pellvik, marknadschef på Ving, Spies och Tjäreborg och med förflutet på nittiotalet som reseledare på Mallorca, Rhodos och Gran Canaria.

– Vi fick sitta och medla mellan omaka resenärer som parats ihop, berättar Claes Pellvik på Ving.

– Ja visst hade vi det. Man kunde köpa delat boende, så kallad "halv dam" eller "halv man", det vill säga att man fick dela boende med en okänd person av samma kön.

Vår manliga brevskrivare fick ju dela med en kvinna nån gång?

– Måste ha varit olycksfall i arbetet.

Hur gick det till på plats?

– Vi parade ihop dem två och två utan att veta vilka de var.

Hur gick det sedan?

– Det går ju inte veta om vem som var festprisse och vem som var nykterist och ville gå på tidiga morgonpromenader. Det blev därför ofta strul med det där.

Resenärerna klagade?

– Vi fick sitta och medla. Vi kunde inte säga att det var förbjudet att komma hem klockan tre på natten. Vi kunde heller inte säga att det var förbjudet att gå upp klockan halv sju för att uppleva soluppgången. Det blev en tidstjuv för oss att sitta och mäkla fred mellan två omaka rumsgäster.

– Det här är förskräckligt sa en del och krävde att få byta rum och hotell. Vår inställning var: du har ju köpt del i rum till lågt pris. Ska du byta får du betala mellanskillnaden själv.

När försvann möjligheten att boka halv man och halv dam?

– Minns inte exakt år, men slutet av nittiotalet någon gång. Efter att ha fört en tynande tillvaro med sjunkande intresse.

Varför dalade intresset tror du?

– Resenärerna är mindre benägna att gambla idag jämfört med då. Dessutom är fokuset mycket större på vilket hotell man ska bo på. I charterns begynnelse var hotellet inte så viktigt. Fanns det halvljummet vatten att ta sig en dusch i så dög det. Nu är hotellet minst lika stor del av reseupplevelsen som resmålet. Ibland är själva hotellupplevelsen huvudsaken på resan. Vi svenska ställer idag jättehöga krav på hotellet.

Går man tillbaka till åttiotalet var det också mindre variation. Det fanns klassiska lyxhotell och så fanns det enklare hotell. Idag vimlar det av mer egensinniga hotell i mellanprisklassen, eller hur?

– Ja, precis. Det finns mer speciella hotell idag. Lyxhotell har som sagt alltid funnits; Grand Hotel, Savoy-lyx och sånt. Men det var för ett fåtal. De flesta kände sig inte bekväma på den sortens hotell där det kändes som om man skulle vara uppfödd med gamla pengar och klä upp sig till middagen. Så ser det inte ut idag. Idag finns en större palett av målgruppsanpassat boende.

Playa del Inglés på Gran Canaria. Ett stort resmål då som nu. Reste man opsec med halv man eller halv dam kunde man få dela rum med en okänd person. Foto: Getty Images

När vi ändå pratar nostalgi. Jag minns hur vänner och kollegor på åttiotalet åkte ut till Arlanda på chans och hittade superbilliga resor med avgång några timmar senare. När försvann den möjligheten?

– Tidigt nittiotal. Vi och de andra researrangörerna hade personal ute på Arlanda och Landvetter. Var det två stolar kvar på flyget till Mallorca en lördagmorgon och det dök upp två personer, då kunde det bli ett köpslående nästan som i en basar. Tänk dig. Två sköna lirare dyker upp vid vår disk på flygplatsen. Har ni några resor och vad ska ni ha för dem? Okej, 1 295 kanske de fick till svar. Lite dyrt, tyckte de sköna lirarna. Okej, svarade vår personal. Så blev det förhandling som kanske slutade med budet "995 och inte en krona lägre". Så cashade de upp, checkade in och så iväg två timmar senare.

– Vi fick skicka telex till personalen på Mallorca: "Två män är inbokade på ospec". Då måste personalen där nere hitta till rum. De hade några timmar på sig innan planet skulle landa. Då fick de jobba hårt med att hitta boende nånstans. Det löste sig i regel nästan alltid.

Klagomålen var många från dem som fick dela rum. Bilden från Lasse Åbergs film "Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten" från 1980.

Men idag finns varken möjligheten att köpa resa på flygplatsen eller dela rum med okänd. Men man kan fortfarande köpa paketresa till sistaminutenpris på nätet. Hur stor del av er försäljning är sistaminuten idag jämfört med på nittiotalet?

– Vi är bättre på att driva för försäljning och slippa ospec-resorna. Nöjdhetsgraden är sämre för sista-minuten-resorna.

– Vi strävar efter att ha så liten andel ospecificerade resor som möjligt. Vi anpassar kapacitet på ett tidigt stadium istället. Vi har blivit bättre på att tidigt förutspå.

– Om man hade lediga platser kvar på nittiotalet satte vi in liten annons i DN, SvD och GP med rubriken Ving-tips. Vi sköt brett och räddade en del avgångar närmaste veckorna. Idag kan vi rikta in oss mer. Har vi ledig kapacitet från exempelvis Örebro till Mallorca och lediga rum på Sunwing Alcudia i maj riktar vi in oss på familjer med barn i förskoleåldern. Eftersom kvinnorna är de som oftast bokar familjeresorna riktar vi oss mot kvinnor mellan 32 och 42 år i en tio mils radie från Örebro via sociala medier och pushnotiser i vår app. Så ger vi en rabatt som morot.