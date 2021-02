Redaktionen tipsar: böcker, filmer och serier som väcker reslust

Det är inte lätt att vara resefantast i pandemitider. Men tur är väl det att vi kan resa iväg i litteraturens och filmens värld i väntan på riktiga resor. Här är vad vi i Vagabond-redaktionen läser och kollar på just nu.

Böckerna och serierna som får Vagabond-redaktionen att längta ut i världen just nu. Foto: Mike Karlsson Lundgren / SVT & Emmanuel Guimier / Netflix.

Fredrik Brändström, chefredaktör:

Indisk polisserie & turkiskt drama

Fredrik drömmer om Istanbul med hjälp av turkiska serien Ethos. Foto: Gettyimages / Jesse Durocher.

"Film, musik och böcker är för mig den absolut bästa reseinspirationen och ofta det som får mig att bli nyfiken på en plats från första början. Behöver inte ens vara något traditionellt "inspirerande" det var till exempel de apokalyptiska och föga insmickrande miljöerna i första säsongen av tv-serien True Detective som fick mig att vilja resa till delstaten Louisiana i USA. Och den lika nattsvarta No Country for Old Men fick mig att börja drömma om de karga landskapen i västra Texas.

På samma sätt är det spännande att följa nya tv-serien Delhi Crime på Netflix – något så ovanligt som en indisk polisserie. För mig som aldrig varit i Indien så är det en fascinerande inblick i det indiska samhället som visar upp en del av världen som jag inte visste så mycket om."

Delhi Crime väcker reslust till Indien. Foto: Courtesy Netflix.

"Även turkiska Ethos som kom förra året på Netflix är ett välgjort drama i åtta delar om människor från olika sociala klasser i Istanbul, som ger en annan bild av livet i dagens Turkiet än den vi möter i tv-nyheterna. Och får mig att längta efter Istanbul, en av världens bästa städer."

Turkiska serien Ethos utspelar sig i Istanbul. Foto: Netflix.

Karin Wimark, redaktör:

Fransk deckare & drömmen om Rio de Janeiro

Karin reser iväg till Frankrike med deckarserien Lupin. Foto: Emmanuel Guimier /Netflix.

"Netflixserien Lupin – som bara genom språket får mig på underbart bra humör! Jag inser att min skolfranska ändå sitter kvar någonstans i bakhuvudet och att jag längtar efter att få testa mina ringrostiga kunskaper – allra helst på en liten vingård i Frankrike – men visst vore det inte fel att besöka Louvren för att hälsa på Mona Lisa.

Är dessutom nyfiken på serien Coisa Mais Linda (Girls from Ipanema) eftersom jag just nu har ett stort resesug till Rio de Janeiro och blivit betuttad i brasiliansk portugisiska. Så vackert! Kanske läge för en språkkurs?"

Kan ett resesug till Rio de Janeiro stillas av Netflix-serien Coisa Mais Lind? Foto: Aline Arruda / Netflix.

Per J Andersson, redaktör:

Magisk-realism om destinationer

Per reser bland annat iväg till Venedig med hjälp av boken Öarna. Foto: Gettyimages /

Alexander Haase / EyeEm.

"Öarna (Palaver Press) av indisk-amerikanska Amitav Ghosh kom i svensk översättning 2020 och är en fantastisk magisk-realistisk bladvändar-bok med starka känslor av närvaro på olika geografiska platser, som Calcutta, Sundarbans (floddeltat söder om Calcutta), Venedig, Adriatiska havet och Los Angeles. Himalayas glaciärer smälter alltmedan dödsbringande spindlar plötsligt dyker upp på nordliga breddgrader.

I boken söker sig Amitav Ghosh bort från realismen i jakt på ett mer relevant sätt att närma sig klimathotet. Samtidigt är det en lysande reseskildring. Allt utspelar sig här och nu. Cykloner slår till mot de låglänta mangroveträsken i floddeltat. Fattiga indier och bangladeshier flyr västerut med hjälp av människosmugglare. I Venedig, som är hårt drabbat av översvämningar, renoverar de bengaliska flyktingarna hus, städar hotell och bakar pizzor åt turister. Under tiden styr alltfler överfulla flyktingbåtar mot Italien, vilket leder till ett sjöslag mellan de som motar bort och de som med öppen famn vill ta emot."

Boken Öarna och det natursköna floddeltat utanför Calcutta, Sundarbans. Foto: Palaver Press & Gettyimages / Tareq Saifur Rahman.

Kim Appelbom, art director:

Israelisk mat & sicilianska husdrömmar

Kim reser till Sicilien med SVT-programmet Husdrömmar. Foto: SVT.

"Jag har precis kollat färdigt på Tareq Taylors matresa. I programmet reser han till sin pappas hemort Jerusalem och utforskar landets gastronomi men också sin egen historia, familjeanekdoter och relation till sin bror och pappa som är med på resan.

Just nu njuter jag av inredningsprogrammet Husdrömmar Sicilien där en familj köper en stor gammal lägenhet på Sicilien som de rustar upp från start.

Båda programmen finns på SVT play."

Tareq Taylor suktar om Israel. Foto: SVT.

Drömmen om ett hus i Sicilien. Foto: Mike Karlsson Lundgren /SVT.

Sofia Zetterqvist, digital redaktör:

Neapel-nostalgi

Sofia längtar till stimmiga gränder i Neapel med serien Min fantastiska väninna. Foto: Gettyimages.

"Min fantastiska väninna är en dramaserie baserad på den italienska författaren Elena Ferrantes böcker. Den handlar om de två kvinnorna Lila och Elena som växer upp i ett stökigt Neapel efter andra världskriget. Käftsmällar och näsblod varvas med scener i total stiltje. Och det är just kontrasterna och det där råa som gör det så vackert. Kanske har det även med italienskan som flödar, kanske även de pittoreska vyerna som stundtals dyker upp och påminner om en plats som väntar därborta vid Medelhavet. De dammiga gatorna och slitna fasaderna till trots väcks åtminstone min längtan efter att få uppleva Italien, och framför allt Neapel.

Säsong 1 (från 2018) och säsong 2 (från 2020) går att se på HBO Nordic (där den har den engelska titeln "My brilliant friend"). Väntar med spänning på säsong 3 som ska släppas någon gång under året."