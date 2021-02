Europas bästa resmål 2021 – här är vinnarna

"Vart i Europa vill du åka på semester när det går att resa igen?" Frågan ställdes av organisationen European Best Destinations som varje år utser Europas bästa resmål. Sexhundratusen människor från hela världen svarade – här är topp tio!

600.000 människor svarade på frågan "vart åker du helst på semester?". Foto: Shutterstock / European Best Destination.

Teneriffa på Kanarieöarna – ett säkert kort. Foto: Shutterstock / Balate Dorin.

På tionde plats hittar vi en destination som varit en svensk favorit sedan länge, Kanarieöarna. Det är inte svårt att förstå varför. De små spanska öarna utanför Afrikas västkust lockar med något för alla. Vackra vandringsleder, oändliga sandstränder och söta byar. Det är smidigt – och framför allt är det varmt.

9. Soca-dalen, Slovenien

Vandra i natursköna landskap i slovenska Soča-dalen. Foto: Shutterstock / Jošt Gantar.

Floden Soča eller som den också heter: Isonzo. Foto: Shutterstock / Jošt Gantar.

Den klarturkosa floden Soča, eller som den heter på italienska vilket oftare används i Sverige: Isonzo, flyter genom Slovenien och in i Italien. Själva Soča-dalen ligger på den slovenska sidan och har varit bosatt sedan antiken. Men det är inte för de historiska fynden turisterna främst kommer hit för – utan för att uppleva spektakulär natur till fots, i en flodbåt eller med cykel. Soča-dalen har utsetts till en hållbar destination av EU-initiativet EDEN.

8. Kotor, Montenegro

Kotorbukten i Montenegro. Foto: Shutterstock / Nadtochiy.

Klocktornet i staden Kotor. Foto: Shutterstock / Anton Kudelin.

Kotor kombinerar gulliga gränder med ljuvliga bad på ett sätt som gör det till en ultimat semesterdestination. Så länge du håller dig borta när kryssningsfartygen lägger till, så är den lilla staden Kotor förtjusande. Staden omges även av smäktande natur att vandra i eller åka på utflykter till de omkringliggande byarna, ett populärt mål är byn Perast och ön Our lady of the rocks. Vill du ha lugnare strandhäng är ett tips att bege sig längre bort i Kotorbukten till Dobrota.

Staden Assos på Kefalonia. Foto: Shutterstock / S Kaisu.

Grekland har många öar värda en röst, men den som lyckats knipa allra flest i år är Kefalonia. En ö där du får både exceptionellt vackra stränder, historiska fiskebyar, vacker natur, och kulinariska upplevelser. Missa inte stränderna Myrtos, Antisamos och Xi. Den sistnämnda med terrakottafärgad sandstrand och så klart vatten att det utmärkts med Blå Flagg i många år.

Montmartre i Paris. Foto: Shutterstock / Agnieszka Gaul.

Drömmen om Paris ännu starkare i pandemitider. Foto: Shutterstock.

Drömmen om Paris finns alltid där. Kanske ännu starkare i pandemitider? Åtminstone har staden hoppat upp från fjolårets 9:e plats till årets 6:e. Vi drömmer om långa fikastunder på kullerstenstrottoarer, promenader längs med Seinefloden, myllrande vinbarer och picknickar med baguetter och brieostar i mängder.

5. Sibiu, Rumänien

Historia, gastronomi och shopping i Sibiu. Foto: Shutterstock / Vlad Ispas.

Rumäniens vackraste stad? Foto: Shutterstock / Fotokon.

Sibiu brukar kallas för Rumäniens vackraste stad. Den ligger i den historiska provinsen Transsylvanien och var Europas kulturhuvudstad 2007. Staden är en hotspot för den som gillar mat – den enda i Rumänien som tilldelats tre stjärnor i Michelinguidens "Le guide vert". Förutom att staden har mycket att erbjuda så är den dessutom placerad i ett landskap fullt av vykortsvyer.

4. Florens, Italien

Med utsikt över Florens och domkyrkans kupol. Foto: Shutterstock / Triff.

Florens lockar med sitt romantiska skimmer. Sensuella statyer, pittoreska piazzor och så Toscanas sammetsgröna kullar som viskar i bakgrunden. Ett besök i den väldoftande rosenträdgården Giardino delle Rose med utsikt över staden är ett måste, likaså en aperitivo på torget Santo Spirito. Att du serveras en av Europas största samlingar konstmuseum samlat på liten yta, behöver vi väl knappast nämna?

Cavtat i "Kroatiens Toscana". Foto: Shutterstock / K. Roy Zerloch.

I regionen Konavle som även går under smeknamnet "Kroatiens Toscana" hittar du den lilla staden Cavtat. Redan de gamla grekerna förstod sig på platsens skönhet och grundade staden på 600-talet f.kr. – då under namnet Epidaurus. Den förstördes sedan, men byggdes upp igen under medeltiden. Idag kan du strosa i dess historiska centrum och längs med den palmprydda strandpromenaden. Dubrovnik är bara 18 kilometer bort.

2. Rom, Italien

Rom med sitt oändliga utbud av historiska sevärdheter. Foto: Shutterstock / Viacheslav Lopatin.

Många är vi som längtar till Rom. Vissa för första gången, andra för ett återbesök. För det fina med Italiens huvudstad – eller, ja, hela världens huvudstad som romarna själva gärna kallar det, "Roma Caput Mundi" – är just att du kan åka dit hur många gånger som helst och ändå ha något nytt att upptäcka. Förutom att det är som att vandra runt i ett levande museum, finns förstås restauranger och barer i tusentals. Missa inte de bohemiska kvarteren i Trastevere och en promenad längs med floden Tibern.

Vinnare

1. Braga, Portugal

Europas bästa destination 2021: staden Braga i Portugal. Foto: Shutterstock / Ticiana Giehl.

Bragas torg i solnedgången. Foto: Gettyimages / Terry Eggers.

Utsikt från barocktrappan vid Bom Jesus do Monte. Foto: Gettyimages / bloodua.

Europas bästa destination 2021 är – trumvirvel – Braga! Portugals tredje största stad. Här bjuds du på en mix av historiska sevärdheter, natursköna utflykter och många restauranger. Precis utanför staden finns både området Bom Jesus do Monte, en populär knytpunkt för pilgrimmer som nyligen lades till på Unescos världsarvslista, och Portugals största och äldsta nationalpark, Peneda-Gerês. Staden har dessutom en av Europas bästa livskvalitet, enligt Europa-Kommissionen.

Går din nästa resa också till Braga?