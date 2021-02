Vårens färgstarkaste resmål – 7 platser med extra blomsterprakt

Rhododendronskog, blåklocksmatta och mandelblomsnö – visst är det något särskilt med vårens blommor? Här är några platser i världen som är extra blommiga om våren!

Rhododendronskog

Högt uppe i Himalayas bergstrakter växer rhododendron. Här kan du vandra i sagolika skogar av snirkliga träd till stor del täckta av mossa och med vippiga klarröda blommor på grenarna. Rhododendron trivs bäst på hög höjd, minst 1500 möh, och blommar från mars till början av maj. I Nepal är den nationalblomma men det finns rhododendronskogar att upptäcka även i Bhutan och Tibet.

Vandra i en rhododendronskog i Nepal. Foto: Gettyimages / kiwisoul.

Rhododendrontunnlar att vandra genom. Foto: Gettyimages / Feng Wei Photography.

Mandelblommor i miljoner

Mallorca

På Mallorca finns totalt sju miljoner mandelträd som börjar slå ut i blom redan nu i februari. Vandra i ett Nangijala-landskap av vita och rosa blommor i miljontals! Mallorkinerna kallar blomsterbädden när blommorna börjat dala för "Mallorca-snö". Ett tips är att bege sig till bergsområdet Serra de Tramuntana och vandra mellan mandellundarna där.

En mandellund med Mallorcas berg i bakgrunden. Foto: Gettyimages.

Blåklocksmatta

Belgien

"Den blå skogen" kallas Hallerbosskogen som ligger två mil söder om Bryssel. Och det är inte svårt att förstå varför! Här tar blåklockarna över marken på varkanten och bildar en matta av blått. Vandra någon av blåklockslederna som finns utmarkerade. Blomningen sker under aprils två sista veckor och varar ungefär i tio dagar. För att vara säker på att inte missa blomningen går det att följa statusen på Hallerbosskogens hemsida.

Den belgiska skogen Hallerbos – även kallad "den blå skogen". Foto: Wikimedia Commons.

Vandra någon av blåklockslederna. Foto: Gettyimages / Martin Ruegner.

Körsbärskliché

Japan

Körsbärsblommorna har blivit något av en ikon för våren. Kungsträdgården, Stockholm, i all ära - men visst är det i Japan vi allra helst vill uppleva den! Här är körsbärsblomningen, eller sakura som den heter, en folkfest. Körsbärsträden blommar i hela landet, och en av alla platser att uppleva dem på är Ueno-parken i Tokyo. Träden blommar från slutet av mars till början av april beroende på var i landet du befinner dig, i Tokyo är genomsnittsdatumet för körsbärsblomningen 26 mars.

Körsbärsblommorna i full blom i Japan. Foto: Gettyimages / taketan.

En japansk folkfest! Foto: Pexels @javon-swaby @satoshi.

Ökenvallmo

I naturreservatet Antelope Valley California Poppy Reserve utanför Los Angeles växer den orangea kaliforniska vallmon. Under våren slår den ut i blom och förvandlar det torra ökenlandskapet till en brandgul matta. Området är så stort att det till och med fångats på satellitbilder. Vandra i parken och gör ett besök på "California Poppy Festival" som firas till ära för vallmon i staden Lancaster. Exakt när vallmon blommar varierar mycket utifrån rådande väderlek men vanligast är under mars, du kan följa blomningen live via webbkamera.

Vallmo i Mojaveöknen i Kalifornien. Foto: Gettyimages / aimintang.

Fjolårets vallmoblomning fångad på satellitbild. Foto: NASA.

Strikta tulpanrader

Nederländerna

Det räcker med att ankomma till Amsterdam-Schiphols flygplats för att förstå att det är tulpanlandet man landat i. Tulpansouvenirerna är många, men de riktiga upplever du bäst i tulpanparken Keukenhof utanför huvudstaden. Här står de färggranna tulpanerna i blom mellan slutet av mars och slutet av maj. En tulpankarneval i välfriserade rabatter. Låna en cykel eller följ med på en båttur runt i parken som ofta omnämns som världens vackraste vårträdgård.

Tulpaner i Keukenhof, Nederländerna. Foto: Gettyimages / Darrell Gulin.

Världens vackraste vårträdgård? Foto: Keukenhof.

Blåeld på Gotland

Sverige

En svensk vårblomsterfavorit värd att nämna i sammanhanget är Gotland. Här hittar du sommarblommor under många månader och ett tips är att besöka ett av de gotländska ängen som finns för att uppleva blomsterprakten. Men just i mitten av juni så är det blåelden som regerar, och bildar klarblåa hav över den vita kalkgrunden. En vacker plats att uppleva den på är vid Hallshuk fiskeläger på norra delen av ön.

Intill vägkanten i Hallshuk på Gotland. Foto: Sofia Zetterqvist.