Tälta glamoröst – 11 glampingar i Sverige

Vill du vakna upp till fågelkvitter mitt i naturen men slippa hårda liggunderlag och trånga sovsäckar? Låt oss presentera fenomenet som blivit extra populärt nu i pandemitider: glamping – ett glamoröst sätt att campa på. Här är elva glampingar i Sverige som bjuder på det lilla extra.

Glampa i Sverige – sov i bekväma hotellsängar men mitt i naturen. Foto: Happie Camp.

Gotländsk strandidyll

Surflogiet, Gotland

Somna in i en Hästens-säng till vågornas brus och vakna upp med frukostkorgen levererad utanför tältöppningen. Surflogiet ligger två mil söder om Visby och är Gotlands hetaste glamping. Tälten är exklusivt inredda med varsin elektrisk värmekamin, minibar och eluttag, gemensam toalett och dusch finns på området. Sugen på att surfa? Då tar du bara en av surfrbrädorna och går ned till vattnet, surflärare finns för den som behöver – likaså kajaker, SUP-brädor och cyklar. Tar du det hellre lugnt finns bohemiska spetshängmattor upphängda på stranden, möjlighet till massage, yoga och bastubad. Under sommaren är strandbaren öppen – kanske är det spelning just din kväll!

Gotlands hetaste glamping: Surflogiet. Foto: Surflogiet.

Somna in i en Hästens-säng med vågornas brus utanför. Foto: Surflogiet.

Picknick på stranden. Foto: Surflogiet.

Digital detox

Fejan Canvas Hotel, Stockholm

Långt ut i Stockholms skärgård på ön Fejan kan du checka in i något av de fem tälten hos Fejan Canvas Hotel. Förutom lyxiga hotellsängar, varma plädar och oljelampor så är tälten utrustade med varsin vedeldad kamin – och yxa och huggkubbe. På kvällen serveras trerätters middag och till morgonen levereras den packade frukostkorgen. Hyr en havskajak och bege dig ut på upptäcksfärd i området. Tälten saknar både wifi och el – kanske är det nu du provar på en digital detox på riktigt?

På ön Fejan glampar du både bekvämt och gott. Foto: Samy Dahlman.

Frukostkorg levereras till tältet på morgonen. Foto: Amanda Moritz.

Logga ut från mobilen och passa på att njuta av total otillgänglighet. Foto: Niklas Veenhius.

På samiskt vis

Sápmi Nature Camp, Norrbotten

Kan man tälta i Lappland på vintern utan att frysa ihjäl? Svaret är Sápmi Nature Camp – en glamping som blivit utnämnd av National Geographic till ett av världens bästa och mest hållbara boenden. Här sover du i en lavvú (tältkåta) utrustad med riktiga sängar, varma fårskinn och element. Glampingen ligger i världsarvet Laponia utanför Gällivare och drivs småskaligt av Lennart Pittja som själv vuxit upp i en renskötarfamilj i området. Låna traditionella träskidor och bege dig ut över vidderna på dagen, njut av restaurangens samiska rätter och bastu på kvällen. Och förstås: har du tur bjuds det även på färgsprakande norrsken och stjärnor i tusentals!

Så mycket mer romantiskt än så här blir det knappast. Foto: Sápmi Nature Camp.

Prova samiska maträtter tillagade på lokala produkter. Foto: Sápmi Nature Camp.

Skogsbad & spabad

Gyllene brunnen, Uppsala

Fluffiga duntäcken, värmekamin och eluttag lovas hos Gyllene brunnen utanför Enköping. Här bor du i lyxtält på en äng med skogen som närmsta granne. Tälten är byggda i naturliga material och drivs med hjälp av solenergi. Spela boule, beachvolleyboll, dart eller öva dig på att skogsbada. Skogsbad är en japansk aktivitet som blivit alltmer populär i Sverige, det handlar inte om ett traditionellt "bad" utan om att bada våra sinnen i skogen. Vill du hellre ta just ett "bad" finns ett uppvärmt spabad med utsikt över ängen. Grill, gemensamt kök och badrum finns i anslutning till tälten.

Lyxiga tält hos Gyllene brunnen utanför Enköping. Foto: Madeleine Englund.

Spabad och skogsbad på samma gång. Foto: Gyllene brunnen.

Bekvämt beachhäng

Hölick Havsresort, Gävleborg

Checka in i en tipi hos Hölick Havsresort utanför Hudiksvall. Tälten är inredda med dubbelsäng, fåtöljer, mattor och utrustade med både el och egen terass. Som glampinggäst ingår frukostbuffé och fri tillgång till utomhusspat med pool, jacuzzi, bastu och tapasrestaurang intill poolkanten. Vill du äta ännu flottare väljer du istället den andra restaurangen, Sand & Kök. Båda restaurangerna är framtagna i samarbete med kändiskocken Melker Andersson. Sammanlagt finns sju sandstränder att upptäcka och Hornslandets gamla fiskelägen precis runt knuten. Missa inte heller ett besök i Hölickgrottorna – Europas näst längsta urbergsgrottor.

Fri tillgång till Hölicks utomhusspa. Foto: Hölick Havsresort.

Sov i riktiga sängar. Foto: Hölick Havsresort.

I vinodlingen

Arilds vingård, Skåne

På Kullahalvön i Skåne stormtrivs vindruvorna. Här finns flera vingårdar men den äldsta heter Arilds och erbjuder sovplats mitt bland vinrankorna. De glamorösa tälten är bohemiskt inredda med bäddade dubbelsängar och ett litet element. Bokar du vingårdspaketet ingår en flaska av gårdens Solaris-vin vid ankomst, en visning av vingården och vineriet med ett smakprov i källaren. På kvällen serveras du trerätters middag med dryckespaket. En weekend för vinälskaren!

Glampa mitt bland vinrankorna i Skåne. Foto: Arilds vingård.

Intill skogssjö

Korså Forest Camp, Dalarna

Långt ute i skogen, utanför den lilla byn Korså i Dalarna, hittar du lyxiga canvastält på stranden intill en skogssjö. Tälten är inredda med bäddade hotellsängar, vedeldad spis, oljelanternor och ullfiltar. Här finns inga restauranger istället får du en middagskorg med ingredienser att tillaga själv över öppen eld. På morgonen levereras en frukostkorg till tältet för den som bokat två nätter ingår även en lunchkorg. Möjlighet att låna kanoter och bege sig ut över den stilla skogssjön finns. Kanske ett stopp i bastun sedan?

Skogsglamping med utsikt över sjön. Foto: Jakob Wallin.

Ta dig tid att bara vara. Foto: Jakob Wallin.

Bäddade hotellsängar och vedeldad spis är en garanti hos Korså Forest Camp. Foto: Jakob Wallin.

Skärgårdsretreat på Möja

Sjöbergs retreat, Stockholm

Ute på ön Möja i Stockholms skärgård står ett ensamt tält på en stor sjötomt. Du blir upphämtad vid Möjas ångbåtsbrygga och sedan transporterad till tältet där en bäddad lyxsäng med eluppvärmd madrass, badrockar, braskamin och värmefläkt väntar. I priset ingår cyklar och frukostpaket levererat till tältet. Och det är inte vilken frukost som helst, ägaren Linda Sjöberg är själv utbildad kock, bagare, sommelier och fromager. Lunch och middag äter du bäst på någon av Möjas alla restauranger som finns inom cykelavstånd – eller lagar själv i uteköket hos Sjöbergs retreat.

På en tomt på ön Möja står ett tält. Foto: Sjöbergs retreat.

Skärgårdsretreat. Foto: Sjöbergs retreat.

Braskamin, eluppvärmd madrass och värmefläkt håller dig varm. Foto: Sjöbergs retreat.

Naturnära på riktigt

Nyrups naturhotell, Skåne

Djupt inne i den skånska bokskogen – dit varken wifi, elkablar eller bilar når – ligger Nyrups naturhotell. Det här är inte en glamorös glamping i traditionell mening, fokuset ligger på det naturnära snarare än lyx. Tälten, eller yllehyddorna som de själva kallar dem, påminner om en mongolisk jurta i formen. Mat lagas i det gemensamma uteköket och skogsduschen står redo för den som behöver bli ren. Under sommaren kan du boka in dig på tisdagsmusik där det bjuds på middag och akustisk musikunderhållning under lövträden, på söndagar ordnas gemensamma vandringar för den som vill ha sällskap.

Naturnära glamping i Skåne. Foto: Apeloga.

Mat lagas över öppen eld i utomhusköket. Foto: Apeloga.

Lyxig vardagspaus

Kroksjöns Skogsretreat, Halland

"Retreat, relax, reconnect" lovar Kroksjöns Skogsretreat. På en halvö som du når genom en kort roddtur står ett canvastält inbäddat bland lövens grönska. Tältet är utrustat med fluffig dubbelsäng, plädar, sittmöbler och mysbelysning. El saknas däremot helt, istället kan du vandra, bada eller ro ut med båten. Vedeldad bastu med sjöutsikt finns att hyra till. Maten lagar du själv i uteköket som är utrustat med basvaror, köksgeråd och eldstad. Ett tips är att förbeställa nyskördade grönsaker från värdparets egna odlingar – och en färdigpackad ekologisk frukostkort till morgonen! Under våren kommer platsen utökas med fler tält.

Glampa mitt i naturen. Foto: Jeandreleroux.

Bohemisk inredning i tältet. Foto: Jeandreleroux.

Canvastältet väntar vid Kroksjön. Foto: Daniel Ramström.

Trolska skogar

Happie Camp, Värmland

En vecka före ankomst skickas tältets koordinationer, sista biten består av en tio minuters promenad rakt ut i den trolska skogen. Happie Camp har tre olika glampingläger i Värmland, ett är på Arnön i Vänern och två vid olika skogssjöar kring Hagfors. Alla tält är inredda med riktiga sängar, bäddset av merinoull och powerbanks. Mat lagar du själv i uteköket, men det går att beställa till Happie Camps egen gourmet-matkasse som innehåller råvaror och recept för en ekologisk och växtbaserad måltid. Yoga, skogsbad och kajaker finns också att välja till. Men framför allt: passa på att andas!

Glampa mitt i den värmländska naturen. Foto: Happie Camp.