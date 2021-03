Besök planeten Mars – utan att lämna jorden

18 februari landade Nasas rymdsond Perseverance på planeten Mars. För dig som blir sugen på att upptäcka det roströda och karga landskapet kommer här en lista med platser som ser ut som Mars – men som du når utan att lämna jordens yta.

Roströda landskap som får dig att känna dig som om du landat på planeten Mars. Foto: Gettyimages / Ratnakorn Piyasirisorost.

1. Wadi Rum, Jordanien

Wadi Rum i Jordanien är även känt som månens dal, och erbjuder precis det man vill att Mars på jorden ska göra. De rödfärgade sandstensklipporna och förhistoriska kratrarna har ofta agerat scenografi till filmer som ska utspela sig på just Mars. Här finns även ett Mars-hotell att checka in på: Desert Mars Camp, för dig som verkligen vill lämna jorden för en stund.

Rödfärgade sandstensklippor i Jordanien. Foto: Gettyimages / Ratnakorn Piyasirisorost.

Ingen lista över Mars-liknande destinationer hade varit komplett utan Moab. Staden i delstaten Utah är den perfekta utgångspunkten för att utforska röda klippformationerna i nationalparkerna Arches och Canyonland. Fördel jorden: du slipper den sju månader långa rymdresan!

Moaböknen i USA. Foto: Gettyimages / agustavop.

3. San Pedro de Atacama, Chile

Om det dramatiska landskapet är det som gör dig mest nyfiken på Mars, så är San Pedro de Atacama platsen du ska lägga till på din bucketlist. Med sina saltöknar, vulkaner, gejsrar och varma källor kan den här regionen helt klart utmana den röda planeten när det gäller dramatiska landskap. Checka in hos till exempel Planeta Atacama Lodge som har en oupplyst trädgård till för att spana på stjärnor och planeter.

Dramatiska Mars-landskap i Chile. Foto: Gettyimages / Renan Gicquel.

Som att landa på en annan planet – Kappadokien i Turkiet är helt klart en utomjordisk upplevelse med sina spretiga bergsformationer. En luftballongtur i solnedgången är något av en bucketlist-klassiker. Ett annat tips är att upptäcka landskapet från hästryggen, Kappadokien är fornpersiska för "landet med de vackra hästarna".

Luftballonger finns antagligen inte på Mars men är ett ypperligt sätt att uppleva Kappadokien på. Foto:: Gettyimages / benstevens.

Lär dig mer om vår egen planet – medan du drömmer om att kunna besöka Mars en dag. Nationalparken Karijini i Australien är en perfekt plats för det, med tanke på de två miljarder år av jordens naturhistoria som finns här. Från forntida raviner, till några av världens mest isolerade och äldsta röda klippformationer.

Storslagna vyer i Australien. Foto: Gettyimages / Posnov.

6. McMurdos torrdalar, Antarktis

Trodde du att Antarktis var täckt av snö? Då har du inte besökt McMurdos torrdalar. Ett område som med sina många dalgångar är en del av de Transantarktiska bergen. Här råder extremt låg luftfuktighet och ingen växtlighet alls. En plats som av forskare konstaterats vara det närmsta Mars vi kan komma utan att lämna jordklotet.

McMurdos torrdalar – det närmsta Mars du kan komma på jorden. Foto: Gettyimages & Wikimedia Commons.

7. Myvatn, Island

Island kallas landet av eld och is och är känt för sin dramatiska natur. På norra Island kan du besöka området Myvatn med sina vulkaniska landformer. Vem vet om det finns varma källor på Mars, men när du ändå är här så gör du bäst i ett turkost spabad hos Myvatn Nature Baths.

Utomjordiskt vackra landskap på Island. Foto: Gettyimages / Andrew_Mayovskyy.

8. Sesriem, Namibia

Sesriem är en bosättning i Namiböknen som bjuder på riktiga Mars-vibbar. Den perfekta platsen för alla Marsentusiaster som försöker förbereda sig för livet på den röda planeten! Platsen är mest känd för Sesriem-porten och en populär aktivitet är att upptäcka den från ovan med en luftballongfärd.

Namiböknen bjuder på Mars-vibbar. Foto: Gettyimages / Marco Bottigelli.

Bonustips: Utställning om Mars

På Tekniska Museet i Stockholm pågår just nu utställningen Moving to Mars. En interaktiv utställning som inte bara lär dig mer om vår grannplanet – utan som även får dig att känna lukten, ljuset och hur det skulle vara att stå med den karga sanden under dina fotsulor. Utställningen innehåller bland annat 150 föremål från tidigare rymdresor.

Listan är delvis framtagen med hjälp från Booking.com.