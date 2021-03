Krönika: Ring rätt kundtjänst när resan ska bokas om!

När jag blev tvungen att boka om en flygbiljett på grund av reserestriktioner höll jag på att ramla av stolen av chocken när jag fick höra vad det skulle kosta. Sedan träffade jag en ängel som tog sig an problemet, skriver Vagabonds krönikör om problem som resenären får uppleva i kristider.

Vagabonds krönikör fick en chock över summan det skulle kosta att boka om flygbiljetten. Foto: Getty Images / Chalabala.

Är det någonting som pandemin lärt resenären är det att det är dags att äntligen börja läsa det finstilta när man bokar resor och tecknar försäkringar.

Kan man omboka eller inte? Vad gäller om jag köper det där tillägget hos nätresebyrån som gör att jag kan omboka flygbiljetten? Är det gratis att omboka då … eller? Kan jag avboka om jag blivit mer orolig för att smittas än när jag bokade? Och täcker reseförsäkringen om jag reser trots att UD avråder från icke nödvändiga resor? Och vad händer om jag stoppas på gränsen i nåt land på grund av felaktiga friskhetsintyg, får jag då tillbaka pengarna från resebolaget – eller gäller kanske reseförsäkringen?

Jag tänker bara svara på den första av de här frågorna. För den har jag färsk personlig erfarenhet av.

Eftersom jag ska skriva ett reportage och ett kapitel till en kommande bok planerade jag i höstas en resa till våren. För då är väl pandemin över, tänkte jag. Det var den ju inte. Ska jag ändå resa? Jag bestämde mig efter viss vånda för att inte ställa in.

Först blir det ombokningar från flygbolagets sida där bytet av flyg i München på både ut- och hemresan utsträcktes från en till tolv timmar. Sedan kommer vi på att mitt ressällskap måste omboka sin hemresa på grund av Sveriges nya karantänsregler för hemvändande från utlandsresor. Och hon kan till skillnad från mig inte jobba hemifrån.

– Det är lugnt. Jag betalade tillägget för fri ombokning när jag bokade biljetterna, säger jag sturskt. Lika stursk är jag när jag ringer nätresebyrån, i det här fallet Supersaver Travel, som jag bokat oss.

– Jo, svarar kvinnan på callcentret, du har en flexibel biljett. Jag ska boka om den. Jag försvinner nu i några minuter, häng kvar.

Det är knäpptyst i fem minuter. Jag börjar bita på naglarna. Så är hon äntligen tillbaka.

– Jaha, då var det klart. Det blir 10 500 svenska kronor.

– Va? Så mycket för att boka om hemresan på en tur och retur-biljett som kostade totalt drygt 2 000 kr.

Krönikören valde "Flexible Airline Tickets". Tryggt, tänkte han. Foto: Getty Images

– Ja, tyvärr, blir svaret. Själva ombokningen är visserligen gratis. Men du får betala för en helt ny tur- och retur-biljett, och så här en vecka före avresa är den så dyr.

– Glöm det. Jag vill inte boka om, säger jag surt och lägger på luren och funderar ett tag på vad de egentligen menade med "fri ombokning" och hur mycket man kan tänja på språkets innebörd innan det börjar kännas orwellskt.

Mitt ressällskap kommer då på att hon hört att flygbolaget, i det här fallet Lufthansa, sagt att alla deras biljetter är ombokningsbara under pandemin. Kanske kan man istället ringa direkt till dem?

Jag testar. Ringer Lufthansa i Tyskland och får prata med en kille på kundtjänst som på rapp engelska med amerikansk accent istället för tysk brytning säger:

– Omboka, inga problem. Jag fixar.

– Och det kostar?

– Nothing, of course! Its for free!

Så bokas resan om på några få minuter medan jag väntar i luren. Mannen på kundcentret är redan utsedd till dagens hjälte i mitt och mitt ressällskaps liv. Hans hjältegloria stärks av att han hela tiden berättar vad han gör, som om han vore en skicklig sportkommentator i radion, så att vi i luren kan följa med i hela hans ombokningsarbete. Minsta knapptryckning han gör kläs i förklarande ord. Det känns så tryggt. Och overkligt bra.

– Jag skickar ombokningarna till din mail nu, säger han.

Pling, säger min telefon och allt är klart.

Från "Kan man verkligen boka om?" via "Jo, men det kostar en förmögenhet" till "Självklart är det gratis".

Jag tänker: om jag kunde få fri ombokning hos flygbolaget borde väl näresebyrån som varit mitt ombud också kunna få det. Då hade ju de 10 500 kronorna som nätresebyrån hade tänkt ta ut gått oavkortade ner i resebyråns egen kassa.

Lärdom? Behöver inte skrivas ut. Den är ju självklar.