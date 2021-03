50 weekendtips till Stockholm – redaktionens egna favoriter

Fjollträsk, Eken och Nordens Venedig. Kärt barn har många namn. Här är redaktionens 50 favoriter i Stockholm – från ikoniska jazzbarer till japanska hål-i-väggen och nyöppnade vinbarer.

Tips till Stockholm – från ikoniska jazzbarer till japanska hål-i-väggen och nyöppnade vinbarer. Foto: Gettyimages.

1. Skroten, Djurgården

Ett kafé vid hamnen dit man bara hittar om man vet om att det finns. Schyst ställe med en inredning som på­minner om en skärgårdskrog som lekt "hela havet ­stormar". Ta med ett glas rödvin till terrassen och se ut över vattnet bort mot Södermalm, fika eller stanna till middag. Vill man snofsa till det ligger restaurangen Oaxen ett stenkast bort.

Hitta hit: Skroten, Beckholmsvägen 14.

Påminner om en skärgårdskrog – Skroten på Djurgården. Foto: Skroten.

2. Grand Hôtel, Kungsträdgården

Har man gott om stålar i plånboken kan man ta in på stans förnämsta hotell, men det räcker gott att titta förbi och slå sig ner för ett glas bubbel i Cadierbaren, blicka ut över vattnet vid Nybrokajen och lyssna på sorlet av utländska tungomål. Grand Hôtel är ett av få ställen i Stockholm där atmosfären känns riktigt internationell.

Hitta hit: Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8.

3. Hellasgården, Nacka

❤️ Krönikör Karin Walléns favorit

Hellasgården är ett stockholmskt friluftsmecka som ligger bara 17 minuters bussresa från Slussen. Här är du omgiven av Nackareservatets skogar och sjöar, och kan ägna dig åt att cykla mtb, vandra, springa, åka skidor och långfärdsskridskor – eller bara mysa vid öppna spisen inne i Storstugan, där det serveras riktigt bra mat. Vintertid knackas det hål på isen i sjön så att du kan vinterbada och basta! Håll utkik efter yogakvällarna i byggnaden intill bastun och (när coronasituationen tillåter) en återkomst för aromadoftande aufgussritualer i bastun. På fredagar är det after work i Storstugan – sedan tar du bussen till Söder och fortsätter kvällen där!

Hitta hit: Hellasgården, Ältavägen 101.

4. Brandstationen, Mariatorget

Den har beskrivits lite som en leksaksbutik för vuxna, och det kan nog stämma. Här samlas vintageprylar, inredning, smycken och antikviteter som talar till alla sinnen. En inspirerande miljö för den som längtar efter att skapa det där stilfulla hemmet. Butiken låg tidigare i en gammal brandstation, och namnet har fått följa med.

Hitta hit: Brandstationen, hornsgatan 64.

Som en leksaksbutik för vuxna. Foto: Brandstationen.

5. Minh mat, Odenplan

❤️ Chefredaktör Fredrik Brändströms favorit

I tider då vi inte kan resa är det skönt att det finns ställen som Minh Mat! I den lilla ombonade lokalen mittemot Vasaparken får man ibland känslan av att befinna sig på en mysig bistro i Hanoi. För den som längtar efter smaker av limeblad, jordnötter och citrongräs så rekommenderas ett besök. Bland grodlåren och ungtupparna på menyn finns även väldigt mycket vegetariskt. Bra både för lunch (går inte att boka) och middag (boka i god tid).

Hitta hit: Minh mat, Odengatan 94.

Res iväg till Hanoi över lunchen hos Minh mat. Foto: Minh mat.

6. Bleck, Södermalm

Från att ha varit en redskapsbod för parkarbetare är hörnet på Blecktornsparken numera en av Södermalms hippaste barer. Alltsammans började med en uteservering under bar himmel. Nu erbjuder Bleck såväl bar som glasskiosk och en inglasad servering som har öppet året runt. Käka växtbaserade smårätter, drick funkiga naturviner och lyssna till skvaller om den intima festivalen Bleck Forest som förhoppningsvis dyker upp igen 2021!

Hitta hit: Bleck, Katarina Bangata 68.

Trendigt häng vid Blecktornsparken. Foto: Bleck.

7. Zum Franziskaner, Gamla stan

Denna klassiska ölhall på Skeppsbron har varit i farten sedan slutet av 1800-talet. Sedan ett par år har den nya ägare som satsat på att reparera det lite skamfilade ryktet – och gör det med bravur. Med den vackra inredningen och den klassiska atmosfären kommer man långt, men här finns också ett bra kök som blandar svenska och tyska husmansklassiker och, förstås, massor av gott öl.

Hitta hit: Zum Franziskaner, Skeppsbron 44.

8. Urban Deli, Södermalm

❤️ Redaktör Karin Wimarks favorit

Delikatessavdelningarna, takbaren och de pulserande kvällarna i all ära – men bästa tiden att besöka Urban Deli är på morgonen då saluhallarna ännu inte riktigt kommit till liv. Jag väljer gärna den vid Nytorget. Drar hit med jobbdatorn en vardagsförmiddag och plockar på mig av vällagrade ostar, charkisar och surdegsfrallor från frukostbuffén som varken erbjuder för lite eller för mycket. Också bra för kändisspotting!

Hitta hit: Urban Deli, Nytorget 4.

9. Grus Grus, Odenplan

Tranans bakficka Grus Grus ("trana" på latin) är vinbaren som lämnat all prestige utanför dörren och erbjuder schysta viner i avslappnad miljö. Kom med vännerna, familjen eller kollegorna för klassiska mathantverk på råvaror i säsong, givetvis ihop med ett väl utvalt vin. Missa inte Grus Grus vinprovningar och event med vinmakare från hela världen. Obs: tillfälligt pausat på grund av covid-19.

Hitta hit: Grus Grus, Karlbergsvägen 14.

Avslappnat vinhäng hos Grus grus vid Odenplan. Foto: Grus grus.

10. Pet Sounds, Södermalm

En gång i tiden fanns det en skivbutik i varje gathörn i Stockholm. Bara ett fåtal har klarat omställningen till den digitala eran. Ett av Stockholms absolut mest ikoniska skivpalats är Pet Sounds på Skånegatan med kunnig personal som har koll på både det allra senaste och obskyra klassiker. Vill du utöka din shoppingrunda så kolla gärna in kultförklarade Mickes Skivor på Hornstull, med mycket osvenska öppettider, liksom raritetsspäckade Nostalgipalatset vid St Eriksplan.

Hitta hit: Pet Sounds, Skånegatan 53.

11. Fotografiska, Slussen

Fotografiska har snabbt etablerat sig som ett av stadens populäraste museer. Lokalen är förstås en destination i sig, med stora glasfönster och panoramautsikt över Saltsjön och hela staden. Generösa öppettider (ofta till sent på kvällen) är också en fördel, liksom den prisbelönta restaurangen! Men framförallt är det alltid intressanta utställningar med några av världens främsta fotografer.

Hitta hit: Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22.

12. Sven-Harrys och Guld, Vasastan

I ett guldglimrande hus i Vasaparken ligger Sven-Harrys Konstmuseum och matkaféet Guld. I museet hålls både spännande utställningar, specialvisningar och föreläsningar. Från trevliga Guld har du utsikt över parken genom stora glasväggar. Sommartid är det gröna gräsmattor, fotbollsmatcher, lekande barn och flanörer. Vintertid blir det lite Central Park-känsla när det övas piruetter på den upplysta skridskobanan.

Hitta hit: Sven-Harrys och Guld, Eastmansvägen 10.

Konst och kaffe i Vasaparken. Foto: Guld kaffe & kök.

13. Petrus Bageri, Mariatorget

❤️ Redaktör Karin Wimarks favorit

Det var först efter att Petrus öppnat kvartersbageri på Mariatorget som jag förstod vad den delen av Södermalm saknat. Idag är hantverksbageriet på Swedenborgsgatan en favorit – oavsett om man har cravings efter en smörig kardemummabulle, ett krispigt valnötsbröd, en ljusrostad kaffe från närliggande kafferosteri eller bara vill ha ett hjärtligt hej i morgonruschen på väg till tåget.

Hitta hit: Bageri Petrus, Swedenborgsgatan 4B.

14. Racamaca, Mariatorget

Racamaca är tapaskrogen där man slår sig ner vid baren med ett glas rödtjut och glömmer bort tiden en tisdagskväll. Hit går man också för gemytlig hemma-hos-känsla, kvalitetstapas och väl utvalda viner såväl som för ett stycke Baskien när ressuget till Spanien blir alltför stort.

Hitta hit: Racamaca, Wollmar Yxkullsgatan 5B.

Ta en tur till Spanien hos Racamaca. Foto: Rebecca Brage.

15. Livrustkammaren, Gamla stan

Ett av stadens bästa museer där utställningarna skildrar Sveriges kungliga historia. Dessutom har museet ett genialt och underhållande Instagram-konto (följer du dem inte bör du absolut börja). Som grädde på moset har de också, efter år av försummelse, fört fram fler drottningar i rampljuset. Fri entré på det – jippie!

Hitta hit: Livrustkammaren, Slottsbacken 3.

16. Tjoget, Hornstull

Cocktailbaren på Knivsöder som prisats bland världens bästa barer. Och vad finns det att inte gilla med Tjoget? Den levande storstadsbaren sjuder av skön energi, välkomponerande drinkar och urban stämning! Dessutom schyst käk inspirerat av södra Europa och Mellanöstern liksom en vinbodega med stort utbud av viner, ett par vällagrade ostar och avslappnad atmosfär.

Hitta hit: Tjoget, Hornsbruksgatan 24.

17. Bananas, Södermalm

❤️ Chefredaktör Fredrik Brändströms favorit

Är man ett stort sällskap i olika åldrar som inte kan komma överens om vad man vill äta till middag så är Bananas ett säkert kort. I den strykjärnsformade byggnaden strax intill brusande Götgatan serveras vedugnsbakad pizza och öl i tjeckiska sejdlar. Pizzan görs enligt strikta napolitanska principer med fluffig deg och höga kanter. Detta plus den avslappnade bistrokänslan gör att jag återvänder så ofta jag kan. Ingen bordsbokning!

Hitta hit: Bistro Bananas, Skånegatan 47.

18. Lådan, Vasastan

Det var länge sedan hipstern migrerade från Söders åsar och tog fäste i större delar av Stockholm. Idag är Lådan i Vasastan ett populärt hipstertillhåll. Här käkar man amerikanska sliders och dricker svenskt hantverksöl. Lokalens industriella stil kapslar in en god stämning utan krusiduller – keep it simple!

Hitta hit: Lådan, Luntmakargatan 63.

Hipsterhäng i Vasastan. Foto: Lådan.

19. Vete-katten, City

❤️ Redaktör Per J Andersons favorit

Hur drack man kaffe på lokal för hundra år sedan? Svaret lyder: som på Vete-Katten. Startades 1928 av Ester Nordhammar med en inredning som i ett prästhem och med bakverk, bröd och bullar av högsta kvalitet. Det gäller fortfarande. Hit går jag ofta, men skippar den parisiska kaféavdelningen som vetter mot Kungsgatan och beger mig in till de inre kafferummen. Älskar att fika som på 1920-talet, sitta i gamla herrgårdsmöbler och njuta av den lugna och sköna atmosfären.

Hitta hit: Vete-katten, Kungsgatan 55.

20. PS Matsal, Södermalm

Här lagas maten av en stjärnkock för öppen ridå; du har full insyn i köket från där du sitter. Potatistortilla, gulbetor med yuzusås, krispiga brytärtor och ingefärsbakad nibblegris. Du hör, här råder hög kulinarisk nivå. Och de håller vad de lovar. Råvarorna väljs utifrån säsong och maten bär spår av såväl svenskt som Medelhavet och Mellanöstern. Bra vinlista. Boka bord!

Hitta hit: PS Matsal, Nytorgsgatan 42.

Stjärnkockar och äkta råvaror hos PS Matsal. Foto: PS Matsal.

21. Rost, Zinkensdamm

En motorcykelverkstad, en pub eller en pizzeria? Allt i ett, faktiskt. Kliv ner i verkstadsgaraget, spana in hojarna, verktygen och de rostiga skyltarna och slå dig ner och beställ ett mikrobryggeri-öl och en frasig pizza bakad på durumvete. Ofta liveband på tisdagar (alltid akustiskt). Behöver du också laga motorcykeln? Inga problem! Rost har nio platser att hyra där du kan mecka.

Hitta hit: Rost, Wollmar Yxkullsgatan 52.

22. Paper cut, Södermalm

En oas för tidningskonnässörer och bokfantaster! Här hittar man alltid de perfekta presentböckerna eller de senaste magasinen från USA och England. Oavsett om man hittar något att köpa är det alltid kul att bara kika in och låta sig inspireras!

Hitta hit: Paper cut, Krukmakargatan 24.

För dig som också älskar böcker och magasin. Foto: Cesar Reis.

23. Barbro, Hornstull

Gemytlig kvarterskrog lite hemligt belägen under Liljeholmsbron, men mäkta populär bland Hornstulls dinks (double income no kids). Menyn består av asiatiska mellanrätter som delas – missa inte den tempurafriterade spicy tunan! Och slå en lov ner till källaren där baren Under Barbro ligger.

Hitta hit: Barbro, Hornstull strand 13.

Kvarterskrog i Hornstull. Foto: Barbro.

24. Totemo Ramen, St Eriksplan

❤️ Chefredaktör Fredrik Brändströms favorit

Jag har blivit gravt beroende av ramen efter flera besök i Japan och har de senaste åren glatt bevittnat hur olika ställen som serverar de värmande och mustiga nudelsopporna har öppnat i min hemstad. Ingen gör det dock lika bra som Totemo, ett oansenligt krypin bredvid St Eriksbron. Här serveras bara lunch. Kom tidigt, ta plats (eller beställ take away), sörpla och njut!

Hitta hit: Totemo Ramen, St Eriksgatan 70.

25. Soldaten Svejk, Södermalm

Här hänger stammisar och ölälskare på låset. Dels för att Soldaten Svejk inte tar emot bordbokningar, dels för att tjeckisk mat och öl är väl värt att köa för. Kom in i värmen, beställ en gulaschsoppa eller panerad ost med tartarsås och råstekt potatis, och till det ett gott tjeckiskt öl. Den lilla träbeklädda baren och matsalen passar perfekt som en filt att vira in sig i en regnig höstdag!

Hitta hit: Sodlaten Svejk, Östgötagatan 35.

26. Ho's Kina, Hornstull

Fyra små rätter med friterade räkor med sötsur sås? Knappast! På Ho's smakar maten mer nyanserat. Har få motsvarigheter på den här sidan Kaukasus. Här dansar smakerna i gommen. Chili, ingefära, stjärnanis. Pilgrimsmusslor, bläckfisk, svartbönsås och sidfläsk i szechuan-­stil. Kort sagt: autentisk och rustik kinesisk mat med inspiration från det kantonesiska köket, Sichuan och Shanghai. Skön stämning. Gott humör. En spännande matresa österut.

Hitta hit: Ho's Kina, Hornsgatan 151.

Rustik kinesisk mat i Hornstull. Foto: Paul Lindqvist.

27. Science Fiction-bokhandeln, Gamla Stan

❤️ Webbredaktör Helle Kikerpuus favorit

Welcome to NERD TOWN! Här trivs jag som fisken i vattnet bland böcker och filmer inom ämnena science fiction, fantasy och skräck. Det är något alldeles underbart med nörderi på den här nivån med diverse roliga brädspel, affischer, serietidningar, läroböcker i japanska och ännu mer nördiga prylar att upptäcka. Kanske är det dags att inhandla trollstavar inför skolstart på Hogwart?

Hitta hit: Science Fiction-bokhandeln, Västerlånggatan 48.

Res iväg i fantasin hos Science Fiction-bokhandeln. Foto: Melissa Barton.

28. Peppar, Vasastan

❤️ Krönikör Karin Walléns favorit

Peppar är som ingenting annat. Det är som ett svenskt sunkhak med stänk av New Orleans. Något så ovanligt som en plats där du kan äta cajunmat med inspiration från Louisiana i den amerikanska södern. Men framförallt kommer du hit för Stockholms mest lekfulla interiör. När julen närmar sig blir hela lokalen en explosion av dekorationer som överträffar familjen Griswold i Ett päron till farsa firar jul. Även halloween och påsk är en upplevelse. Här är det extra allt som gäller, less is verkligen inte more!

Hitta hit: Torsgatan 34.

29. Skeppsholmen, Stockholm

Mitt i stan finns Skeppsholmen och lilla Kastellholmen. De två öarna har Stockholms bästa promenadstråk. Knata förbi Nationalmuseet till lugnet på Skeppsholmen. Blicka ut över Södermalm, Gamla stan, Strandvägen och Gröna Lund. Sväng sedan upp till museer som Moderna, Östasiatiska och arkitekturmuseet Arkdes för lite kultur och fika! Vill man bo mitt i idyllen finns Hotel Skeppsholmen.

30. CaffÈ Poli, Kungsholmen

❤️ Redaktör Karin Wimarks favorit

En neonfärgad skylt med orden Kaffe avslöjar ingången till Caffè Poli på Kungsholmen. Kliv in i den telefonkiosk-­stora kaffebaren vars väggar täcks av personliga fotografier, italienska reklamskyltar och där ett par pratglada italienare väntar bakom disken. Till Caffè Poli går jag när jag behöver en dos av Italien och enkelheten i en riktigt god espresso. Spana in Caffetteria del Corso i city och Café dello Sport på Södermalm för espressobarer i samma kaliber.

Hitta hit: Sankt Göransgatan 70.

Kaffe som den hade serverats i Italien. Foto: Nathan Dumlao.

31. Café Facile, Vasastan

På franska Café Facile trivs såväl frankofiler som foodies och de som gillar mysig stämning. Den lilla restaurangen med röda väggar, stora fönster mot gatan, ett öppet kök och meny på griffeltavla ramar in den perfekta franska upplevelsen mitt i Stockholm. God mat och utvalda viner – vad kan man säga mer än merci beaucoup?

Hitta hit: Café Facile, Luntmakargatan 99.

32. 6/5/4, Södermalm

Har du surf-cravings och saknar vågornas brus men råkar befinna dig bland storstadsbetongen är ett hett tips att smita till Nytorget och livsstilsbutiken 6/5/4. Butiken är en mötesplats för Stockholms surfare, erbjuder en skön dos surfsnack, kaffe och hippa kläder samtidigt som du kan spana in surfbrädor och träffa andra vågsökande själar.

Hitta hit: 6/5/4, Nytorgsgatan 27.

Stilla dina surf-cravings i butiken 6/5/4. Foto: 6/5/4.

33. Ugglan Boule & Bar, Södermalm

Ugglan beskriver sig själva som en blandning av en svensk fritidsgård och en nattklubb i Berlin. Och visst är det svårt att inte ryckas med av den avslappnade stämningen i den 1 500 kvadratmeter stora Södermalmsoasen. Ta spiraltrappan ner till ett hav av arkad- och flipperspel, shuffleboard, biljard, rundpingis, dart, ja du fattar. Här serveras mat för den som behöver fylla på energin, men räkna inte med några kulinariska upplevelser. Till Ugglan går du för en hederlig bärs och för att ha kul.

Hitta hit: Ugglan Boule & Bar, Närkesgatan 6.

34. Bio Rio, Södermalm

Kul att denna typ av kvartersbiografer kan få finnas kvar i Stockholm! Bio Rio vid Horns­tull har blivit en älskad institution i området. Alltid intressanta filmer och happenings av olika slag. Att man får ta ett glas vin eller öl medan man njuter av bion är också ett plus!

Hitta hit: Bio Rio, Hornstull Strand.

35. Woodstockholm, Södermalm

På Woodstockholm handlar allt om gemenskap, med delade bord- och barplatser och mellanrätter som varierar efter säsong. Slå dig ner på möbelformgivaren Lars Stensös blonda barpallar och snacka naturvin och lekfulla mat-temaveckor med personalen. Om den helgrillade fisken råkar stå på menyn, tveka inte! Missa inte heller Woodstockholms närliggande möbelbutik som då och då omvandlas till ett mysigt chambre séparée.

Hitta hit: Wood Stockholm, Mosebacke Torg 9.

36. HEY STHLM, Odenplan

RoQ är en rockklubb och biljardhall, vilket i sig skulle räcka alldeles utmärkt. Men i ena änden finns det där lilla extra. En arkadhall fylld med coola japanska spel. Dansa, kör Mario Kart, eller trumma loss på Taiko No Tatsujin. För att spela i arkadhallen behöver du växla till dig polletter i sedelväxlaren vid baren, så ta med kontanter – det går inte att växla i baren!

Hitta hit: Hey Sthlm, Gyldéngatan 2.

Biljard och rock i en härlig kombo. Foto: Elena Rabkina/unsplash.

37. Babylon, Medborgarplatsen

En cappuccino, ett glas vin med tilltugg och eller en hel middag. Allt funkar på Babylon i Björns trädgård intill Medborgarplatsen som har öppet från förmiddag till midnatt. Avlång lokal med glasvägg mot parken som gör att det känns som utomhus fast man sitter inne. Bäst är Babylon under sommarhalvåret, då du sitter på uteserveringen med utsikt mot parkens grönska och myllret av människor på väg till och från den intilliggande tunnelbanestationen. Parisisk känsla.

Hitta hit: Björns trädgårdsgränd 4.

38. Saravanaa Bhavan, St Eriksplan

Det går tretton sunkindier på dussinet i Stockholm. Men så har vi Saravanaa Bhavan! Wow! En del av en sydindisk kedja restauranger med bas i Chennai i Tamil Nadu. Det är också därifrån inspiration till rätterna kommer. Glöm nordindiska naan, tandoori och chicken tikka masala. Här är det masala dosa, idli, wada, uttapam och thali som gäller. Allt vegetariskt. Gudomligt sydindiskt kaffe från Coorg. Fin mangolassi. Ingen fine dining direkt, utan enkelt, chosefritt, ingen alkohol. Matupplevelsen i sig gör dig behagligt berusad.

Hitta hit: Saravanaa Bhavan, St Eriksgatan.

39. Gamla Orangeriet, Universitetet

Mitt i Stockholms botaniska trädgård, Bergianska trädgården, ligger det gamla orangeriet från 1926. Allt du äter är maträtter som tillverkas av ekologiska och närproducerade råvaror. Allt tillagas och bakas förstås på plats och menyerna varierar med årstiderna. Ett perfekt ställe att kombinera med en promenad längs Brunnsviken, nära Naturhistoriska museet. På torsdagar är det kvällsöppet.

Hitta hit: Gamla Orangeriet, Veit Wittrocks väg 7.

Gamla Orangeriet – en blommig oas. Foto: Gamla Orangeriet.

40. Fasching, City

Ikonisk jazzklubb som funnits med sedan 70-talet och som alltid känns rätt i Stockholms klubbvärld. Fasching bär känslan av en ruffig New York-klubb och erbjuder ambitiösa­ konserter med allt från soulfenomen som Daniel Lemma och jazzsångerskor som Rigmor Gustafsson till hiphopartister som Pete Rock. Vanligtvis hålls också klubbkvällar där funken dånar, disko glittrar och hiphoppen dunkar. I dagsläget – intima konserter med max 50 personer i publiken.

Hitta hit: Fasching, Kungsgatan 63.

41. Falafelbaren, Hornsgatan

❤️ Redaktör Per J Andersons favorit

Jag smakade falafel första gången i Jerusalem 1980. Vilken smaksensation! Och så den läckra superfrasiga ytan och det mjuka inre som smakade spiskummin, vitlök och persilja. Sedan dess har jag försökt upprepa det smakminnet runt om i Europa. Förgäves! Tills jag hittade Falafelbaren. Plötsligt är jag tillbaka i Mellanöstern. De lyxiga varianterna med aubergineröra och getosten labneh är bäst. Himmelska falafelhöjder utlovas. Testa också shakshuka, en ursprungligen tunisisk rätt med pocherade ägg i en pepprig paprika- och tomatsås.

Hitta hit: Falafelbaren, Hornsgatan 39B.

42. Mama Wolf, Södermalm

❤️ Redaktör Per J Andersons favorit

Har aldrig varit i Tokyo. Men föreställer mig att det är så här det känns att vara där. Ett hål i väggen, trångt, mysigt. Japanska tapas, nudlar, soppor, risbollar och okonomiyaki, som är japanska vitkålsraggmunkar som äts med japansk majonnäs och en speciell sås. Till det gärna saké och japanskt öl. Självservering. Billigt. Hjärtligt. Ingen sushi.

Hitta hit: Mama Wolf, Timmermansgatan 15.

Japanskt och gemytligt! Foto: Gettyimages.

43. Erlands Cocktailbar, Vasastan

Runt hörnet från Odengatan i Vasastan ligger den här originella lilla baren, med hög mysfaktor och fokus på cocktails. Känslan är lite som att sitta i farmors gamla lägenhet, med 50-talsmöbler och spetsdukar i skenet av stearinljus. Livejazzen på tisdagar och lördagar blev inställd på grund av pandemin men kommer säkert igen.

Hitta hit: Erlands bar, Gästrikegatan 1.

44. Dryck, Mariatorget

❤️ Webbredaktör Helle Kikerpuus favorit

Mariatorget dryper av schysta barer, men när jag vill ha ett riktigt bra vin är det Dryck som gäller. Här serveras goda ekologiska och biodynamiska viner samt schysta naturviner. På sommaren tar jag med glaset ut till uteserveringen och resten av året sitter jag helst vid fönstret och ser folk jäkta förbi.

Hitta hit: Dryck, Swedenborgsgatan 1.

Vinbar för somriga dagar. Foto: Dryck vinbar.

45. Pat's Place, Södermalm

En av stans bästa thairestauranger är hyllade Pat's Place som gör sin egen tvist på sydostasiatisk mat och jobbar med närodlade råvaror och smårätter som delas – thai tapas. Prisvärt, opretentiöst och väldigt trevligt!

Hitta hit: Pat's Place, Folkungagatan 140.

46. La Vecchia Signora, Södermalm

Italienska restauranger finns det gott om i Stockholm men få gör det lika bra som La Vecchia Signora. Trots att den bara funnits i drygt tio år så känns "den gamla damen" redan som en Stockholmsklassiker. Författaren Jan Guillou har sagt att La Vecchia Signora är den enda anledningen för honom att åka till Södermalm. Här serveras rustika rätter från Piemonte och regionens goda viner därtill. Ett säkert tips för en romantisk dejt!

Hitta hit: La Vecchia Signora, Åsögatan 163.

47. Restaurang Göteborg, Hammarby sjöstad

Restaurang Göteborg ligger precis vid Sickla kanal. Vintertid sitter du innanför de stora glasväggarna, med utsikt över vattnet och husen i Hammarby Sjöstad. Sommartid är hela bryggan öppen för servering. Under skidsäsong i Hammarbybacken är det här ett bra ställe att trilla in på för en spontan after-ski-drink eller varm choklad.

Hitta hit: Restaurang Göteborg, Midskeppsgatan 31.

Brygghäng i Hammarby Sjöstad. Foto: Restaurang Göteborg.

48. Bishops Arms, Södermalm

❤️ Redaktör Per J Andersons favorit

Låter kanske trist att tipsa om en pub som är en kugge i en franchisingkedja. Men lokalen! Den är fantastisk. I 1700-talskvarter på Mariaberget ligger denna lilla stuga i tudorstil som känns som förflyttad från en by i norra Yorkshire. Jag var stammis här redan för 30 år sedan då detta lilla townhouse rymde Café Bellman. Brett ölutbud. Ordinär pubmat. Men med sådan här "genuin" anglosaxisk atmosfär tycker jag att Englandsresan känns överflödig.

Hitta hit: Bishops Arms, Bellmansgatan 12.

49. The Old Smokehouse, Saltsjö-Boo

Väl värd en tur ut ur city är denna pärla till sjönära restaurang, belägen vid Lännerstaviken i Saltsjö-Boo. Här används vedeldade "smokers" för att få till en riktig bbq, och både maten och miljön är en upplevelse. Vid bryggan finns en foodtruck och platser för den som anländer med båt. Uppe vid restaurangen finns terrass med infravärme och stor inomhuslokal med glasväggar som öppnar upp mot utsikten över viken.

Hitta hit: The Old Smokehouse, Smedsuddsvägen 1, Lännersta.

För dig som är sugen på en tur utanför city Foto: The old smokehouse.

50. POP Stockholm, Södermalm

På Pop Stockholm finns stans coolaste vintagekläder, skor, väskor och accessoarer från 1950- till 1990-talet. Hälsa på butikens lilla hund som drar omkring mellan rummen och njut av starka färger, psykedeliska mönster och sköna t-shirt­tryck! Här kan man verkligen fynda!

Hitta hit: Pop Stockholm, Åsögatan 140.