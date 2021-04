Påskgult i världen – 10 extremt gula resmål

Från ockragula städer i Guatemala till gula spårvagnar i Portugal och skimrande tempel i Myanmar. Här är 10 platser som får påsktupparna att gala!

Gula städer och gyllene tempel – här är 10 väldigt gula platser i världen. Foto: Gettyimages.

1. Izamal, Mexiko

Solgult & mayaruiner

Lämna hippa Tulum & turistiga Playa del Carmen för en höjdpunkt på Yucatanhalvön i Mexiko. Den solgula staden Izamal kallas "La Ciudad Amarilla" – som betyder just den gula staden – och är inte bara fotogenisk utan dessutom rik på historia med bland annat en Mayapyramid mitt i staden.

Gyllengula gränder i Izamal, Mexiko. Foto: Gettyimages.

Staden kallas "La Ciudad Amarilla" som betyder den gula staden. Foto: Gettyimages.

2. Lissabon, Portugal

En historisk åktur

Karakteristisk för Lissabon är de knallgula spårvagnarna som skramlar upp och ner för branta backar. Linje 28 är en historisk klassiker som tar dig genom stadsdelar som Baiza, Graca och Estrela. Bara vetskapen att spårvagnarna från 1930-talet och rullar på gatorna istället för att vara inhysta i ett museum är fascinerande.

Ta den klassiskt gula spårvagnen i Lissabon. Foto: Gettyimages.

3. Danakil Depression, Etiopien

Den gulaste öken

Danakil Depression är ett surrealistiskt och färgstarkt ökenlandskap i nordöstra Etiopien, också känt som "porten till helvetet". Det triangelformade området på Afrikas horn är en av jordens hetaste platser. Utomjordiskt vackert är det minsta vi kan säga.

I Etiopien finns världens gulaste öken. Foto: Gettyimages.

4. Antigua, Guatemala

Arkitektskatt i Centralamerika

Urgamla kyrkoruiner, välbevarade byggnader och spektakulära vulkaner. Det är inte förvånande att den färgstarka och pittoreska staden Antigua i Guatemala är ett Unesco-världsarv. Missa inte en vandring till Cerro de la Cruz – ett stort kors på kullens topp varifrån du får bästa utsikt över Guatemalas före detta huvudstad.

Idag är den ett Unesco-världsarv – Antigua i Guatemala. Foto: Gettyimages.

5. Sakrisoy, Norge

Gyllene by i norr

Vid foten av Olstind, en av Lofotens mest ikoniska berg ligger fiskebyn Sakrisoy. I den knallgula, urgulliga byn kan du bo i modernt renoverade fiskarstugor från 1874 och äta färsk fisk och skaldjur med världens vackraste utsikt.

Gula byn Sakrisoy i Norge. Foto: Gettyimages.

En del av Lofotens magiska natur. Foto: Gettyimages.

6. Antelope Canyon, USA

Ikonisk ravin

Mer påskskimrande än så här blir det inte! Antelope Canyon i Arizona är en buckelistdröm och ett naturfenomen med vågliknande väggar vars färger förändras utifrån hur solen står på himlen. Följ med på guidade turer i kanjonen och lär dig mer om den heliga platsen.

Färggrann ikonisk ravin i USA. Foto: Gettyimages.

7. The Big Buddha, Wat Muang, Thailand

Gyllene & ståtlig

Inte högst i världen, men ändå imponerande med sina 92 meter! Dessutom gyllene guldgul och ett stenkast från Bangkok! Visste du att det sägs bringa lycka att nudda Big Buddahs högra hand? Passa på om du tar dig dit!

Inte högst men minst sagt gul. Foto: Gettyimages.

Big Buddha utanför Bangkok i Thailand. Foto: Gettyimages.

8. Kubuswoningen, Nederländerna

Knallgula kubhus

Checka in i ett gult kubhus för extra påskkänsla! I Rotterdam står de här kuberna som byggdes 1977 och idag bland annat används som hostel. Varje hus ska föreställa ett träd som tillsammans med de andra husen bildar en skog. Ja, en gul skog vill säga.

Gula kubhus i Rotterdam. Foto: Gettyimages.

En skog av gula kubhus. Foto: Gettyimages.

9. Hoi an, Vietnam

Den gula staden

Som om den alltid är dränkt i solljus, så har den beskrivits, den urgamla staden Hoi an. Det är de många brandgula husfasaderna man syftar på. Hoi an är en av Vietnams äldsta städer och brukar passande nog kallas för just "den gula staden".

Hoi an i Vitenam. Kallas även den gula staden. Foto: Gettyimages.

En av Vietnams äldsta städer. Foto: Gettyimages.

10. Furnas, Azorerna, Portugal

Gult spabad

Om du inte redan fått nog av påskgult så är vårt sista tips att helt enkelt bada i det – bokstavligt talat alltså. På ön São Miguel som är en del av ögruppen Azorerna kan du doppa dig i en naturligt gul varm pool. Vattnet värms upp av vulkanerna i området, och är en del av den botaniska trädgården Terra Nostra. Närmare den gula färgen kan du knappast komma!

Bada i påskgult – ordagrant. Foto: Gettyimages.