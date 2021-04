5 udda hotell i England – här kan du checka in mitt i vildmarken

Sov högt uppe i trädtopparna, i ett eget sagoslott eller i en totalrenoverad skolbuss! Här är 5 naturnära boenden i England som vi drömmer om!

Vad sägs om ett brittiskt trädslott? Foto: Alexander Steele-Perkins, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

Från trädkojor i Finland och strandvillor i Portugal till båthus i England. Boken Stay Wild listar spektakulära och udda boenden runtom i Europa och är en hyllning till såväl landsbygd som imponerande arkitektur. Vi har plockat ut våra 5 brittiska favoriter – ja, ställena du helst inte vill lämna.

1. Skolbuss i nationalpark

Hinterlands, The Lake District, England

Checka in i en korsning mellan en amerikansk skolbuss och en hipp Volkswagen i Englands största nationalpark the Lake District. Det unika boendet flyttas till olika platser året om för att minska avtrycken på naturen, men boendeupplevelsen är minst lika spektakulär var du än befinner dig. Sjunk ner i den vedeldade badtunnan, spana efter vilda djur från sängen på taket och beundra den imponerande inredningen i trä som för tankarna till en ombonad fjällstuga.

Bo som i filmen Into the wild. Foto: Stuart McGlennon, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

Men med lyxigare inredning! Foto: Stuart McGlennon, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

2. Ett sagoslott i trä

Rufus' Roots, North Yorkshire, England

Har du någonsin drömt om att bo i ett slott? Rufus' Roots är blandningen mellan ett slott och en trädkoja som får barnasinnet att skrika av lycka. Ta promenadstråket till porten för att kliva in i en stuga med högt i tak, pizzaugn och badtunna. Låna kikaren för att spana på djur eller underhåll dig i spelrummet med Tv-spel, filmer och popcornmaskin. Den som vill utforska omgivningarna kan besöka de närliggande byarna Thirsk och Easingwold för matmarknader eller den medeltida staden York – känd för sina gotiska katedraler, kultur och konst.

Gå från slott till koja – i samma hus. Foto: Daniel Alford, StayWild, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

Naturen precis utanför dörren. Foto: Daniel Alford, StayWild, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

3. Sov under bar himmel

The Sky Den, Northumberland, England

Mer spektakulärt än såhär blir det knappast! The Sky Den är lika mycket ett arkitektmästerverk som ett naturnära näste i Kielder Water & Forest park. Det första som slår en är husets effektiva planlösning med uppfällbara bord, sängar och hyllor på bottenvåningen för att skapa yta för umgänge. Men det är en våning upp som man på riktigt blir hänförd. Sovrummets tak går nämligen att öppna, så att man kan sova under bar himmel! Kan man slita sig från boendet är området perfekt för utomhusaktiviteter som vandring, klättring och vattensporter som erbjuds i det närliggande aktivitetscentret.

Med stjärnorna som sänghimmel. Foto: Jack Boothby, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

Mer spektakulär säng går knappast att hitta. Foto: Jack Boothby, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

4. Högt upp i skyarna

Woodmans treehouse

Woodman's Treehouse ligger i grevskapet Dorset i England och är trädhotellet vi alla drömt om! Regnskogsduschar varvas med hängbroar, en vedeldad kamin sprakar behagligt intill ett läckert kopparbadkar inne i rummet och högst upp på taket väntar en bastu. Runtom breder klassisk engelsk landsbygd ut sig och en dagsutflykt bort ligger den livliga kustorten Lyme Regis där författarinnan Jane Austen sägs ha semestrat.

Trädhotell – eller ska vi kalla det trädherrgård? Foto: Alexander Steele-Perkins, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

Dusch mitt i naturen. Foto: Photo Haarkon & Alexander Steele-Perkins, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.

5. Naturnära glamping

The Danish cabin, Cornwall, England

Vad sägs om en mix av en isolerad norsk hytte, en toppstuga i Alperna och en jaktstuga med extra allt? Att ta sig till The Danish Cabin är ett äventyr – något som gör upplevelsen på plats ännu mer unik. Anländ till den designade stugan i trä som står upphöjt på ett trädäck och består av vikbara väggar som tillåter gäster att connecta med naturen. The Danish Cabin är en del av ett glampingområde med ett gemensamt kök och duschar liksom bokningsbara badtunnor. Be om tips på aktiviteter i området – här finns allt från vandringsleder som sträcker sig ända till kusten till surf-, klättrings- och cykelmöjligheter.

En kombo av alpstuga, jaktstuga och norsk hytte. Foto: George Fielding, Stay Wild, Canopy & Stars, gestalten 2021.