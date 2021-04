Chicagoexpressen – med tåg från New York till Chicago

Vi hoppar på det legendariska tåget som tar oss från en världsmetropol till en annan. Från Manhattan hela vägen till Michigansjöns strand.

Tjugo minuter efter tidtabell rycker vagnen till och vi är på väg. Den silverglänsande stål­kokongen lämnar de underjordiska per­rongerna på Pennsylvania Station i New York.

Vi åker genom de dunkla tunnlarna bara några meter under Manhattans neonglänsande avenyer som känns som en skrämmande skuggvärld. De är täckta med graffiti och kantade av bråte, grått grus, rostiga balkar, dammiga arbetsmaskiner och smutsiga kabeltrummor.

Amtraks tåg far fram genom stadens mörka mage och dunkla tarmsystem, civilisationens nerver och blodomlopp.

Men så bryter ljuset in. Vi rusar ut på Manhattans västra strand och åker längs Hudsonfloden. Båtklubbar, strandpromenader, parker, förfallna fabriksbyggnader i rött tegel, mudderverk, pråmar och den väldiga George Washington-bron som ser ut som om den vore byggd i mekano. De närmaste tre timmarna följer rälsen floden uppströms och norrut.

Snart byts innerstadsmiljön ut mot villaförorter. Jag ser rakt in i sovrummen på flagnande vita trähus och tänker på pojken i Bruce Springsteens Downbound Train som förlorat jobbet och tjejen, och drömmer om natten:

"Nights as I sleep, I hear that whistle whining / I feel her kiss in the misty rain / And I feel like I'm a rider on a downbound train."