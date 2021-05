Världens bästa hotell – redaktionens favoriter från lyx till budget

Läget, fräschören och priset. Eller vad är det egentligen som gör ett riktigt bra hotell? Vi i redaktionen har dykt ned i minnesbanken efter de bästa hotellupplevelserna vi någonsin haft. Här delar vi ett lyxigare och ett mer prisvärt hotelltips.

Redaktionen delar med sig av sina bästa hotellupplevelser genom tiderna. Foto: Freehand, El Fenn & Nick Simonite.

Redaktör Karin Wimarks hotellfavoriter:

Domu Antiga på Sardinien, Italien

Ett hotell som ligger mig varmt om hjärtat är Domu Antiga på Sardinien i Italien – en romantisk lantgård/agriturismo i bergsbyn Gergei, två timmar från kuststaden Santa Maria Navaresse och 45 min från Cagliari. Detta är en del av ön där hantverk går i arv, getter med bjällror passerar vägarna som slingar sig över berg klädda med olivträd. Själva lantgården då? Jo, rötter från 1800-talet, fantastisk närproducerad mat, ljusa lantligt inredda rum, kurser i ost- och pastatillverkning, vinprovningar. En familjär oas där du känner dig sådär välkommen som bara italienarna lyckas få en att känna.

Romantisk lantgård på Sardinien. Foto: Karin Wimark

Känn dig som en del av den italienska familjen som driver gården. Foto: Karin Wimark

Freehand i Los Angeles, USA

Jag älskar att botanisera bland vandrarhem och har heller inget emot att sova i sovsal, tvärtom. Det sociala får mig att känna mig lugn. Särskilt då jag ofta reser ensam. En favorit är sovsalarna på Freehand i Los Angeles med stora breda sängar, fräscha rum och framför allt hotell-standard så snart du lämnat rummet. Takpoolen är en drömlik oas och området, Downtown, en intressant del av Los Angeles med närhet till det hippa området Silverlake & Echopark. Obs: räkna inte med någon lyxig hotellfrukost dock, den tar du med fördel ute på någon av stadens många frukostställen.

Sovsalarna hos Freehand är en av redaktör Karins favoriter. Foto: Freehand.

Drömmigare hotellpool får man leta efter. Foto: Freehand.

Chefredaktör Fredrik Brändströms hotellfavoriter:

Hotel Signum på Salina, Italien

Hotel Signum på den italienska ön Salina är en härlig getaway som jag gärna skulle återvända till. Ligger otroligt naturskönt med utsikt över havet, och den lummiga naturen på Salina. Hotellet i sig är också otroligt vackert, lyxigt fast på ett smakfullt sätt. Här finns ett spa och en restaurang med stjärna i Michelinguiden.

El Cosmico i Texas, USA

El Cosmico är ett atmosfäriskt ställe mitt ute i öknen i Texas. En lyxig campingplats/glamping där man kan välja att bo i en klassisk husvagn/trailer, i indiantält, safaritält eller till och med i medhavt tält. Ligger i den bohemiska staden Marfa, definitivt värt ett besök om du är i västra Texas.

Mitt ute i öknen i Texas hittar du El Cosmico. Foto: Nick Simonite

Välj mellan husvagn, indiantält, safaritält – eller eget tält. Foto: Nick Simonite

Lyxig camping i den bohemiska staden Marfa. Foto: Nick Simonite.

Art director Kim Appelboms hotellfavoriter:

El Fenn i Marrakech, Marocko

El Fenn är riadernas riad. Ett pampigt boutiquehotell mitt i Marrakech i Marocko. Här är inget lämnat åt slumpen. I slingrande gångar breder hotellrummen ut sig i jordnära toner med öppna spisar och vackert välvda badkar i tenn. Och den som letar sig allra högst upp i den palatsliknande byggnaden kommer till en terrass med pool, bar och utsikt över Marrakech myllrande gator. Drick mynta-te och njut av den klassiska marockanska shakshukan – en rätt på kryddstark tomatsås och pocherade ägg. Det är svårt att slita sig från El Fenn.

Njut av mynta-te på takterrassen med utsikt över Marrakech. Foto: El Fenn.

Charmig marockansk lyx. Foto: El Fenn.

Sunwing Alcudia Beach på Mallorca, Spanien

Letar man efter ett prisvärt men ändå bekvämt charterhotell som passar flera generationer så är Sunwing Alcudia Beach perfekt. Ett fyrstjärnigt charterhotell precis intill stranden i Alcudia på Mallorca. Här bodde jag med min mamma och mina barn för några år sedan med en helt enorm terrass, lugnt och fräscht och perfekt för barnen som både hade ett eget poolområde och nära till havet. Hotellet består av flera byggnader och vi bodde i den som heter Princesa. Tipset är att åka utanför högsäsong för att både hålla nere priset och få möjlighet att njuta av lugnet.

Barnvänligt och precis intill stranden på Mallorca. Foto: Ving.

Fyrstjärnigt men prisvärt om du bokar utanför högsäsong. Foto: Ving.

Redaktör Per J Anderssons hotellfavoriter:

Galle Face Hotel i Colombo, Sri Lanka

Kolonialhotell i Sri Lankas huvudstad som är en nostalgitripp tillbaka till ett förflutet kolonialt överklassliv. Hotellet, byggt 1864, är en arkitektonisk gräddbakelse med sina vitputsade väggar, stuckaturer och antika kolonner. Sitt i en korgfåtölj på verandan med utsikt över Indiska oceanen, njut av den svalkande havsvinden och sippa på en gin och tonic. Fram till för drygt tio år sedan var det lite nedgånget och ett kap med rum för bara några hundralappar. Nu pietetsfullt renoverat, och lite dyrare. För tillfället, med covid-19-rabatt, kostar dubbelrummen hos Galle Face Hotel bara från 900 kr/natt inklusive frukostbuffé, men priserna höjs igen, var så säker, när pandemin är över.

Lakki Village på Amorgos, Grekland

En trädgård med kykladiska sockerbitshus praktiskt på stranden i den lilla hamnbyn Egiali på ön Amorgos. Lakki Village har varit i samma familjs ägo sedan sextiotalet. Genuint grekiskt. Hög kvalitet och personligt bemötande till budgetpris. Pool. Närhet till fina vandringsleder upp i dalen genom ängar med timjan, odlingar med oliver och fikon.

Hög kvalitet till budgetpris. Foto: Lakki Village.

Hotellet ligger precis på stranden i hamnbyn Egiali. Foto: Lakki Village.

Webbredaktör Sofia Zetterqvists hotellfavoriter:

Hotel Ranga på Island

Ett sådant där minne jag plockar fram när höstrusket piskar mig i ansiktet hemma är från Hotel Ranga. Minnet består av jag i en vedeldad batunna med ett glas bubbel i ena handen och norrskenet sprakande ovanför huvudet. Hotel Ranga ligger ute på den isländska slätten omringad av det vresiga lavalandskapet. Ett fyrstjärnigt hotell med rustika möbler och träbjälkar som för tankarna till en lyxig fjällstuga. Stämningen är familjär med ägaren som minglar runt och småpratar och delar tips med gästerna. Restaurangen är en av Islands bästa gourmetrestauranger och förutom norrskens-tjänsten (de väcker dig om det vankas norrsken) och badtunnan så har hotellet ett eget observatorium där du kan titta på stjärnorna genom teleskop och får lära dig det mesta om vintergatans hemligheter.

Rum som för tankarna till en lyxig fjällstuga. Foto: Hotel Ranga.

En av de bättre platserna att uppleva norrskenet på är från badtunnan. Foto: Hotel Ranga.

Kellys Hotel i Dublin, Irland

Prisvärda boutiquehotell mitt i smeten är min absoluta favorit. Kellys Hotel i Dublin är just ett sådant. Urbant, enkelt och litet – men rent och fräscht. Ta korridoren fylld med växter så kommer du bakvägen in i en av stans hippaste barer, No Name Bar, utan att behöva sätta på dig jackan. Hotellet ligger intill Dublins Creative Quarter med mysiga kaféer och pubar runt knuten. Om du kan välja bort frukostbuffén: gör det – och gå istället till det närliggande Simon's Café. Köp en "Simon's cinnamon bun" och spana in originalen som kommer hit. Mer local blir det knappast!