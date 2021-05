Köpenhamns hetaste hotell

Ombyggt postkontor och bohemisk Bali-oas. När det kommer till design är Köpenhamn vassast i Norden. Här är fem hotell som funnit sin egen stil i den danska huvudstaden.

Köpenhamn levererar designhotell i högsta klass. Foto: Dianne Pavletich / Copenhagen media center.

1. SP34

Hipsterhäng

Omfamna din inre hipster och checka in på SP34 i de färgstarka Latinerkvarteren. SP34 sätter ribban för alla boutiquehotell som vill vara trendiga utan att bli tråkiga. När man tidigare gick under namnet Hotel Fox påminde interiören mer om ett diskotek där ett gäng konstnärer, illustratörer och graffitiartister fått gå lös i rummen. Idag går hotellets 118 rum i jordnära toner med danska designmöbler, bokhyllor från golv till tak, egen biograf och takterrass. Frukost eller middag avnjuter du bäst på restaurang Vækst som påminner om en hemlig trädgård med dinglande växter och lampor på snören i taket. Missa inte den dagliga vin-timmen då hotellet bjuder på ett glas, eller Danmarks största samling av portvin.

Missa inte den dagliga vin-timmen då hotellet bjuder på ett glas. Foto: SP34.

2. Villa Copenhagen

5-stjärnigt postkontor

Trots att Villa Copenhagen är ett av Köpenhamns nyaste hotell bär det sin historia. Här låg en gång i tiden danska telegraf- och postbolagets huvudkontor. Den pampiga tegelbyggnaden ligger ett stenkast från Huvudbangården och Tivoli och passar perfekt för den som söker femstjärnig lyx i avslappnad förpackning samtidigt som man vill ha nära till Köpenhamns utbud. Det vill säga om du kan slita dig från den uppvärmda takpoolen, de bekväma hotellsängarna eller smårätterna på Brasserie Kontrast, där Sydeuropa möter Nordafrika.

I Brasserie Kontrast möter Sydeuropa Nordafrika. Foto: Villa Copenhagen.

Femstjärnig lyx i avslappnad förpackning. Foto: Villa Copenhagen.

I ett gammalt post- och telegrafkontor. Foto: Villa Copenhagen.

3. Babette Guldsmeden

Tropiskt ekohotell

Längtar du efter Balis sköna vibbar kan du få ett smakprov på Babette. Det bohemiskt inredda hotellet är en skön oas med lounger med skinnsoffor och orientaliska mattor, ett orangeri med växter och mysiga lampor som sätter stämningen. Babette är mer hemtrevligt och glatt än sofistikerat. Här finns bastu, ekologiska måltider och sociala ytor för umgänge, och utanför dörren väntar historiska Köpenhamn och närhet till såväl Den lilla sjöjungfrun som Kastellet och Nyhamn.

Bali-vibbar hos Babette! Foto: Guldsmedenhotels / Babette.

4. Ottilia

Spa, öl & design

I det urbana området Carlsberg City i Vesterbro ligger ett av Köpenhamns coolaste boutiquehotell inhyst i Carlsbergs historiska bryggerilokaler. Den som är svag för välbevarade detaljer, öltillverkning och dansk design kommer troligtvis att älska den industriella känslan på Hotel Ottilia. Frukosten som serveras på takterrassen är top notch. Likaså initiativet med ett glas vin on the house i lobbyn på eftermiddagarna. Och missa för guds skull inte nyöppnade Aire Ancient Baths i källarvalven som genast kvalar in på listan över Köpenhamns läckraste span.

En kombination av öltillverkning och dansk design. Foto: Hotel Ottilia.

I Köpenhamns urbana område i Vesterbro. Foto: Hotel Ottilia.

5. Hotel Central & café

Ett hotell för dig själv

Köpenhamns mest intima hotell ligger i hippa Vesterbro och består av ett enda rum. Ja, du hörde rätt! Hotel Central & café ligger i en tvåvåningsbyggnad och består av ett litet mysigt kafé och ett hotellrum med bästa utgångsläge för den som vill njuta av Köpenhamns Lilla Paris. Runt hörnet ligger nämligen gatan Værnedamsvej som för tankarna till Frankrike med kaféer som Granola och Viggo. Missa inte heller naturvinbaren Ancestrale och cocktailmästarna på Lidkoeb när du ändå är i trakten. Väl tillbaka på hotellet sover du gott i rummet som för tankarna till en gammaldags tåghytt med rustika trädetaljer, mörkgröna väggar och en jordglob placerad ovanför dörrkarmen.